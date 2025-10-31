APEC 2025: Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng cường thương mại mở

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh các nền kinh tế APEC và cộng đồng doanh nghiệp cần phối hợp tăng cường thương mại mở, chuỗi cung ứng và thúc đẩy chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Quang Vinh/TTXVN

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 31/10, trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã tham dự Đối thoại giữa các Nhà Lãnh đạo APEC và Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC).

Tháp tùng Phó Thủ tướng tham dự hoạt động có Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC của Việt Nam.

Đối thoại là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy hợp tác công-tư, huy động sự tham gia và đóng góp của khu vực doanh nghiệp vào tiến trình hợp tác APEC cũng như xây dựng khu vực châu Á-Thái Bình Dương thịnh vượng và bền vững nói chung.

Trong báo cáo gửi tới các nhà lãnh đạo, ABAC bày tỏ lo ngại trước tình trạng gián đoạn thương mại kéo dài, xu hướng bảo hộ gia tăng và môi trường kinh doanh còn nhiều bất định, đồng thời đưa ra các khuyến nghị tăng cường hợp tác khu vực nhằm ứng phó với các thách thức này.

Trên cơ sở các khuyến nghị của ABAC, Hội nghị đã thảo luận các giải pháp nhằm bảo đảm thị trường mở, củng cố hệ thống thương mại toàn cầu và thúc đẩy đầu tư; xây dựng hạ tầng logistics vững chắc và ổn định; tạo thuận lợi thương mại số thông suốt và bảo đảm an ninh mạng; chuyển đổi năng lượng công bằng, thực chất; bảo đảm hệ thống lương thực APEC bền vững; xây dựng hệ thống y tế thông minh dựa trên dữ liệu; và hỗ trợ các nền kinh tế thích ứng với những thay đổi về nhân khẩu học.

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ghi nhận, đánh giá cao các khuyến nghị của cộng đồng doanh nghiệp APEC và nhấn mạnh các nền kinh tế APEC và cộng đồng doanh nghiệp cần phối hợp trong tăng cường thương mại mở, chuỗi cung ứng bền vững và thúc đẩy chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.

Phó Thủ tướng khẳng định trong bối kinh tế toàn cầu gặp nhiều thách thức, APEC cần duy trì các động lực tăng trưởng truyền thống như thương mại và đầu tư, vừa thúc đẩy các động lực mới như khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Theo đó, các nền kinh tế APEC cần tập trung vào 3 ưu tiên:

Thứ nhất, thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa các nền kinh tế APEC và giữa APEC với khu vực bên ngoài.

Thứ hai, tăng cường kết nối khu vực trên cả 3 phương diện hạ tầng-thể chế-giao lưu nhân dân.

Thứ ba, tận dụng chuyển đổi số để tạo động lực mới cho tăng trưởng. Đây là nền tảng để APEC củng cố chuỗi cung ứng, mở rộng hợp tác và đảm bảo tăng trưởng bền vững cho khu vực.

Trao đổi với các đại diện ABAC về chuyển đổi số và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp khu vực, nhân tố then chốt trong phát triển và đưa trí tuệ nhân tạo vào đời sống kinh tế-xã hội, cùng phối hợp với các chính phủ triển khai trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, mở và bao trùm.