Áp thấp tiến vào Biển Đông, gió mạnh gây biển động trên diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 1h ngày 8/12, tâm áp thấp nhiệt đới nằm ở khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc, 121,5 độ Kinh Đông, ngay ven biển phía Tây miền Trung Philippines.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: thoitietvietnam.gov.vn

Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo đến 1h ngày 9/12, tâm áp thấp sẽ ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc - 117,8 độ Kinh Đông, thuộc vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông. Cường độ gió duy trì cấp 6, giật cấp 8, hướng đi tiếp tục theo trục Tây Tây Nam với tốc độ 15-20 km/h.

Đến 1h ngày 10/12, áp thấp được dự báo đi sâu xuống khu vực phía Nam Biển Đông, tâm ở vào khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc - 113,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km. Sức gió mạnh nhất vẫn ở mức cấp 6, giật cấp 8. Sau đó, hoàn lưu suy yếu dần và khả năng cao tan thành vùng áp thấp.

Trong khi đó, gió mùa Đông Bắc tiếp tục hoạt động mạnh trên Bắc Biển Đông. Ghi nhận tại trạm Huyền Trân cho thấy gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; trạm Phú Quý đã xuất hiện các đợt gió giật cấp 7.

Dự báo trong ngày và đêm 8/12, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao phổ biến 4–6m. Vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông, trong đó có vùng biển phía Đông Bắc vùng biển Trường Sa, duy trì gió cấp 6, giật cấp 8; biển động, sóng cao 2–4m.

Các khu vực còn lại của giữa Biển Đông và vùng biển từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 3–6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía Tây Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây vùng biển Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 3–5m.

Riêng vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Huế có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 2–4m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 8/12, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6–7.