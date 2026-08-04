Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông

Chiều nay (4/8), vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h.

Dự báo đến 1h ngày 5/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển chậm theo hướng Đông và duy trì cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Khoảng 13h cùng ngày, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines), đổi hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, trong chiều và đêm 4/8, vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3m, biển động.

“Dự báo, áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn”, cơ quan khí tượng cảnh báo.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở tại nhiều tỉnh miền Bắc trong những giờ tới khi hứng mưa.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. Nguồn: NCHMF.

Theo đó, trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang từ 5-10mm, có nơi trên 20mm; Thái Nguyên, Cao Bằng 10-30mm, có nơi trên 50mm; Phú Thọ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Tỉnh Xã/Phường Lai Châu Khổng Lào, Lê Lợi, Nậm Cuổi, Nậm Hàng, Tân Uyên, Bản Bo, Bình Lư, Bum Tở, Dào San, Khun Há, Mù Cả, Mường Khoa, Mường Mô, Mường Tè, Mường Than, Nậm Mạ, Nậm Sỏ, Nậm Tăm, Pa Ủ, Pắc Ta, Tà Tổng, Thu Lũm, Tủa Sín Chải Điện Biên Nà Tấu, Quài Tở, Búng Lao, Chiềng Sinh, Mường Ảng, Mường Lạn, Mường Mùn, Mường Nhé, Mường Pồn, Mường Toong, Na Sang, Nậm Kè, phường Mường Lay, Pú Nhung, Sáng Nhè, Si Pa Phìn, Sín Chải, Sính Phình, Thanh Yên Sơn La Chiềng Sung, Kim Bon, Tà Hộc, Tân Phong, Yên Sơn; Chiềng Khương, Chiềng Lao, Chiềng Mung, Mường Bang, Mường Bú, Mường Chiên, Mường Giôn, Mường Khiêng, Mường La, Nậm Lầu, phường Chiềng An, Phiêng Pằn, Thuận Châu Phú Thọ Sơn Lương, An Bình, An Nghĩa, Cẩm Khê, Cao Dương, Cao Phong, Chân Mộng, Chí Đám, Đà Bắc, Đại Đồng, Đoan Hùng, Dũng Tiến, Hiền Lương, Hợp Kim, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lương Sơn, Mường Bi, Mường Động, Mường Hoa, Mường Thàng, Mường Vang, Nật Sơn, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, phường Kỳ Sơn, phường Tân Hòa, phường Thống Nhất, Quyết Thắng, Tân Lạc, Tây Cốc, Thịnh Minh, Thổ Tang, Thượng Cốc, Toàn Thắng, Vĩnh An, Vĩnh Hưng, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, Yên Phú, Yên Sơn, Yên Thủy, Yên Trị Lào Cai Lâm Thượng, Mường Lai, Phúc Lợi, Bảo Yên, Khánh Hòa, Lục Yên, Mậu A, Phúc Khánh, Tân Lĩnh, Bắc Hà, Bản Liền, Bản Xèo, Bảo Ái, Bảo Hà, Bát Xát, Cảm Nhân, Cao Sơn, Chấn Thịnh, Chiềng Ken, Cốc Lầu, Đông Cuông, Dương Quỳ, Khánh Yên, Lùng Phình, Minh Lương, Mường Khương, Nậm Chày, Nậm Xé, Pha Long, Phình Hồ, Quy Mông, Si Ma Cai, Sín Chéng, Tả Củ Tỷ, Tân Hợp, Trạm Tấu, Trịnh Tường, Võ Lao Tuyên Quang Xuân Giang, Cao Bồ, Du Già, Minh Sơn, Ngọc Đường, Thắng Mố, Yên Minh, Bắc Mê, Bạch Ngọc, Bằng Lang, Cán Tỷ, Đồng Tâm, Đồng Yên, Đường Thượng, Hàm Yên, Khuôn Lùng, Linh Hồ, Lũng Phìn, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Ngọc, Nghĩa Thuận, phường Hà Giang 1, Phố Bảng, Phù Lưu, Quản Bạ, Sà Phìn, Sủng Máng, Tân Quang, Thượng Sơn, Tiên Yên, Tùng Bá, Vị Xuyên, Việt Lâm, Vĩnh Tuy, Yên Phú Thái Nguyên Bạch Thông, Bằng Thành, Chợ Đồn, Chợ Mới, Định Hóa, Đồng Hỷ, Đồng Phúc, Đức Lương, Hợp Thành, Kim Phượng, La Hiên, Lam Vỹ, Nam Hòa, Nghĩa Tá, phường Bách Quang, phường Gia Sàng, phường Linh Sơn, phường Phan Đình Phùng, phường Quan Triều, phường Quyết Thắng, phường Tích Lương, Phong Quang, Phú Lương, Phượng Tiến, Quang Sơn, Tân Cương, Tân Kỳ, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Thượng Minh, Trại Cau, Tràng Xá, Trung Hội, Văn Hán, Văn Lăng, Võ Nhai, Vô Tranh, Yên Bình, Yên Phong, Yên Trạch Cao Bằng Quảng Lâm, Cần Yên, Hạnh Phúc, Kim Đồng, Minh Tâm, Nam Tuấn, Nguyên Bình, Nguyễn Huệ, phường Nùng Trí Cao, phường Tân Giang, Quang Hán, Quang Trung, Sơn Lộ, Thanh Long, Thông Nông, Trà Lĩnh, Trường Hà, Yên Thổ