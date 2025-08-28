Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 di chuyển hướng vào khu vực miền Trung

Dự báo 7 giờ ngày 29/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, 15-20km/h, có khả năng mạnh thêm trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa. Cường độ cấp 7, giật cấp 9. Khu vực ảnh hưởng trong vùng Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).
Nguồn: nchmf
7 giờ ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h trên vùng biển Nghệ An đến Đà Nẵng. Cường độ cấp 7, giật cấp 9. Khu vực ảnh hưởng Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển Nghệ An đến Đà Nẵng.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 9. Sóng cao 2,0–4,0m. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
