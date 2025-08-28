Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 di chuyển hướng vào khu vực miền Trung

  • Thứ năm, 28/8/2025 08:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 28/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,7°N; 116,0°E, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ cấp 6–7 (39–61km/h), giật cấp 9. Di chuyển hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo 7 giờ ngày 29/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, 15-20km/h, có khả năng mạnh thêm trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa. Cường độ cấp 7, giật cấp 9. Khu vực ảnh hưởng trong vùng Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Ap thap nhiet doi anh 1

Nguồn: nchmf

7 giờ ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h trên vùng biển Nghệ An đến Đà Nẵng. Cường độ cấp 7, giật cấp 9. Khu vực ảnh hưởng Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển Nghệ An đến Đà Nẵng.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 9. Sóng cao 2,0–4,0m. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

Ngư dân kể lại khoảnh khắc ‘sinh tử’ giữa bão số 5

Gió lớn, sóng dồn dập khiến con tàu của một ngư dân ở Hà Tĩnh bị đứt neo, chao đảo giữa nước biển. Sau bão đi qua, người đàn ông có hơn nửa cuộc đời gắn bó với biển kể lại khoảnh khắc “sinh tử” trong trận cuồng phong.

4 giờ trước

Suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki

Một suất cơm bình dân với giá 135 nghìn đồng cho nhân viên điện lực đang khắc phục hậu quả mưa bão đang gây xôn xao dư luận.

13 giờ trước

Tảng đá hàng chục tấn lăn xuống chắn ngang quốc lộ sau bão

Sau cơn bão số 5, một tảng đá lớn nặng khoảng 70 tấn bất ngờ sạt lở rồi lăn xuống chắn ngang quốc lộ 7, ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

13 giờ trước

