Áp thấp nhiệt đới đổi hướng, giật cấp 8

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới vẫn giữ nguyên cường độ nhưng đổi hướng (lúc 8h là hướng Nam Tây Nam), di chuyển nhanh trên vùng biển Đắk Lắk - Khánh Hòa.

Theo đó, hồi 13h ngày 3/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đắk Lắk - Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/h), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15-20 km/h.

Đến 19 giờ ngày 3/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển các tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 15-20 km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió dưới cấp 6. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển các tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển các tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ 14 giờ 40 phút đến 19 giờ 40 phút ngày 3/12, khu vực các tỉnh/thành phố Huế, Đà Đẵng và Gia Lai tiếp tục có mưa. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực trên.

Cụ thể, lượng mưa tích lũy ở khu vực trên phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc thành phố Huế gồm: Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Phú Lộc, Vinh Lộc; Long Quảng, Nam Đông.

Các xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Hải Vân, Hòa Khánh, Sông Kôn, Sông Vàng; Bà Nà, Chiên Đàn, Đại Lộc, Đồng Dương, Đức Phú, Duy Xuyên, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Hòa Vang, Nông Sơn, Núi Thành, An Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà, Phú Ninh, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Tam Anh, Tam Mỹ, Tam Xuân, Tây Hồ, Thăng Phú, Thạnh Bình, Thu Bồn, Thượng Đức, Tiên Phước, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Liên, Trà My, Việt An.

Các xã, phường thuộc tỉnh Gia Lai có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: An Lương, Ân Tường, Bình Dương, Cửu An, Đề Gi, Hoài Ân, Hội Sơn, Kim Sơn, P. Bồng Sơn, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Vạn Đức, Vĩnh Thịnh; Ân Hảo, An Hòa, Cát Tiến, Đak Pơ, Đak Rong, Đak Sơmei, Hòa Hội, Ia Dreh, Ia RSai, Kông Bơ La, Krong, Ngô Mây, An Bình, An Khê, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Nam, Phù Mỹ Nam, Phú Túc, Tơ Tung, Uar, Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.