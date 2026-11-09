Áp lực của 'Hoàng hậu tái hôn'

Theo Munhwa, chia sẻ về vai diễn Navier, nữ diễn viên cho biết bản thân từng gặp không ít áp lực và cảm thấy khó khăn khi đảm nhận hình tượng hoàng hậu uy nghi, song đây cũng là cơ hội để cô bứt phá khỏi những vai diễn trước đây. "Tôi tiếp cận kịch bản trước khi đọc nguyên tác. Vì đây là một kịch bản rất mới lạ nên tôi vừa tò mò, vừa xen lẫn chút lo lắng lẫn kỳ vọng không biết khi lên phim sẽ ra sao. Dù câu chuyện vốn đã quen thuộc với nhiều người, tôi vẫn nỗ lực hòa trộn giữa cái mới và cái cũ để mang đến góc nhìn hài hòa nhất cho khán giả", cô nói.