'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh ở tuổi 76

Nữ diễn viên xuất hiện bên doanh nhân Vương Hiểu Ngọc trong bữa tiệc sinh nhật. Đây là lần hiếm hoi vợ chồng Lưu Hiểu Khánh đứng cạnh nhau.

Theo Singtao, minh tinh Lưu Hiểu Khánh vừa tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 76 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) với sự tham gia của người thân trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Do số lượng khách mời quá đông, Lưu Hiểu Khánh quyết định chia tiệc sinh nhật thành hai buổi riêng biệt. Sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút truyền thông khi quy tụ nhiều ngôi sao gạo cội của làng giải trí Hoa ngữ như Đường Quốc Cường, vợ chồng MC Chu Quân...

Đặc biệt, sự xuất hiện của doanh nhân Vương Hiểu Ngọc (84 tuổi) thu hút sự chú ý. Tại buổi tiệc, ông Vương Hiểu Ngọc bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm của bạn bè dành cho vợ. Ông cho biết Lưu Hiểu Khánh là người đam mê công việc, luôn nỗ lực trong công việc. Doanh nhân thường khuyên vợ không quan tâm thị phi, tập trung vào bản thân.

Lưu Hiểu Khánh đứng bên chồng doanh nhân ở tiệc sinh nhật. Ảnh: Singtao.

Trong hai buổi tiệc, Lưu Hiểu Khánh gây ấn tượng bởi gu thời trang sang trọng và thần thái rạng rỡ. Ở buổi tiệc đầu tiên, nữ diễn viên diện đầm đen phối cùng vòng cổ ngọc trai, vui vẻ tới từng bàn nâng ly và ngẫu hứng hát tặng khách mời ca khúc Gặp nhau nhé các bạn trẻ. Ở buổi tiệc còn lại, bà chọn áo thiết kế caro đỏ trắng, khoe mái tóc ngắn năng động cùng vóc dáng cân đối.

Nhiều năm qua, đời tư của Lưu Hiểu Khánh luôn là chủ đề gây chú ý với loạt tin đồn xoay quanh tình cảm, hôn nhân và các mối quan hệ cá nhân. Bà từng trải qua nhiều cuộc hôn nhân và vướng không ít vấn đề với những người kém tuổi. Năm 2024, nữ diễn viên bị tố ngoại tình với nhiếp ảnh gia kém 20 tuổi chỉ 2 năm sau khi kết hôn cùng người chồng thứ 4 là doanh nhân Vương Hiểu Ngọc.

Hình ảnh Lưu Hiểu Khánh tại một sự kiện mới đây. Ảnh: QQ.

Lưu Hiểu Khánh (sinh năm 1950, Trùng Khánh) là một trong những minh tinh tiêu biểu của điện ảnh Trung Quốc, nổi lên từ cuối thập niên 1970 và duy trì sức ảnh hưởng suốt nhiều thập kỷ. Bà ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm như Tiểu Hoa, Phù Dung trấn, Thiêu đốt Viên Minh Viên, đặc biệt là vai Võ Tắc Thiên - hình tượng mang tính biểu tượng gắn liền với tên tuổi.

Không chỉ thành công trong nghệ thuật, bà từng lấn sân kinh doanh và lọt danh sách những phụ nữ giàu có tại Trung Quốc vào cuối thập niên 1990. Tuy nhiên, sự nghiệp gặp biến cố lớn năm 2002 khi vướng bê bối trốn thuế và bị phạt tù. Sau giai đoạn này, Lưu Hiểu Khánh trở lại hoạt động nghệ thuật từ những vai nhỏ, dần khôi phục vị thế và tiếp tục góp mặt trong phim truyền hình, sân khấu cũng như các chương trình giải trí.