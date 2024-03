Anne Hathaway diện mốt váy ngủ

Chiều 17/3 (giờ Mỹ), Anne Hathaway dự ra mắt phim The Idea of ​​You do ở thành phố Austin, Texas. Minh tinh diện mốt váy ngủ với thiết kế ánh bạc nằm trong bộ sưu tập mùa Xuân 2024 của Patou. Trang phục tạo điểm nhấn bằng đá pha lê được xếp đối xứng, họa tiết chevron. WWD khen Hathaway trẻ nhưng vẫn đủ quyến rũ. Ảnh: WWD.

Minh tinh hội ngộ bạn diễn Nicholas Galitzine. Theo IMDb, The Idea of You là dự án được kỳ vọng làm nổi bật sự linh hoạt trong diễn xuất, giúp Hathaway khẳng định lại vị thế một trong những diễn viên xuất sắc hiện nay. Trong phim, cô vào vai Sophie, một bà mẹ đơn thân 40 tuổi. Ảnh: Variety.

