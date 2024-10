Ảnh vệ tinh bão Trà Mi trên bờ biển miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tác động của bão, vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh. Trên đất liền Quảng Bình đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Khu vực này cũng được dự báo có mưa to đến quốc to. Ngoài ra, các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Định và phần Bắc Tây Nguyên cũng bị ảnh hưởng. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.