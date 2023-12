Ảnh V (BTS) trong quân ngũ

The News1, những hình ảnh từ trại huấn luyện của RM và V được công bố.

Vào ngày 28, hình ảnh các học viên thuộc Trung tâm Huấn luyện Nonsan được đăng tải trên trang web. Trong số loạt hình ảnh những người lính, V và RM gây chú ý.

Hai thành viên của nhóm BTS ngồi cùng các đồng đội. Họ đều đeo thẻ tên và mặc quân phục. Đặc biệt, trong ảnh, V đeo huy hiệu được gắn trên vai trái, tương ứng với vị trí trung đội trưởng trong quân đội.

Trong khi đó, người hâm mộ liên tục chia sẻ hình ảnh của RM lên mạng xã hội kèm những lời khen ngợi ngoại hình nam tính của anh.

Ngày 11/12, RM và V nhập ngũ tại Trung tâm Huấn luyện Nonsan ở tỉnh Nam Chungcheong. Số ít người hâm mộ tới tiễn 2 nam thần tượng. Mặt khác, tất cả thành viên của BTS đều có mặt để tiễn RM và V.

BTS sẽ tạm dừng hoạt động đến năm 2025. Những năm gần đây, các thành viên nhóm tập trung vào hoạt động cá nhân. Sau đó, họ lần lượt nhập ngũ.

Jin đang đảm nhận vai trò trợ giảng trong tiểu đoàn huấn luyện tân binh của Sư đoàn 5 và J-Hope cũng nhập ngũ vào tháng 4. SUGA làm nhân viên xã hội từ tháng 9. Ngày 12/12, Jungkook và Jimin đến Trung tâm Huấn luyện Tuyển dụng Chủ chốt của Sư đoàn Bộ binh số 5 ở Yeoncheon-gun để nhập ngũ.

Nhóm dự kiến tái hợp vào năm 2025 sau khi tất cả thành viên xuất ngũ.

Những cuốn sách ảnh hưởng tới âm nhạc của BTS

Demian, The Ones Who Walk Away from Omelas, Bản đồ tâm hồn con người của Jung là ba trong số những tác phẩm truyền cảm hứng tới ban nhạc BTS. Những cuốn sách mà nhóm nhạc lựa chọn giới thiệu tới các fans hâm mộ, thông qua những MV, album, bài hát... là các tác phẩm tập trung nói về quá trình trưởng thành, với những khó khăn, định kiến mà người trẻ gặp phải trên con đường tìm kiếm bản thân, phá vỡ chiếc kén an toàn để bước ra ngoài xã hội.