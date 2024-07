Anh Tú gây bàn tán khi mặc corset

Anh Tú hóa phiên bản "hắc - bạch" với cùng kiểu sơ mi chấm bi nhưng 2 tông màu đối lập, chi tiết thắt nơ khác nhau tạo điểm nhấn riêng cho từng tổng thể. Trong thời trang, họa tiết chấm bi tượng trưng cho sự phá cách, đa dạng. Nam nghệ sĩ qua đây muốn thể hiện sự quyết tâm thoát khỏi vùng an toàn cả trong hình ảnh lẫn cuộc thi Anh trai say "hi".