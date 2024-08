Anh trai vượt ngàn chông gai gây sốc khi loại Hồng Sơn, Hà Lê

Hồng Sơn cho biết nếu vào nhóm nguy hiểm, anh sẽ là người rời đi. Kết quả, cựu danh thủ và Hà Lê bị loại sau Công diễn 3.

Đêm Công diễn 3 của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai chứng kiến các màn đối kháng vocal, perform giàu cảm xúc của 4 nhà lớn (được hợp thành từ 8 nhà nhỏ ở tập 7).

Với chủ đề "Tấm Kiên", các tiết mục muốn truyền tải thông điêp rằng đàn ông là phái mạnh, luôn xem mình như những tấm khiên luôn luôn tiến về phía trước, bảo vệ những người thân yêu nhất.

Và dĩ nhiên, trong tập này, tổng điểm hỏa lực của từng nhà sẽ là tổng điểm bình chọn của tiết mục vocal và tiết mục perform.

Các nhà đối đầu nhau kịch tính

Ở vòng vocal, thông qua ca khúc Thu hoài, nhà Trẻ (Đinh Tiến Đạt, Tiến Luật, Rhymastic, Quốc Thiên, BinZ, Hà Lê, Duy Khánh) tái hiện hình ảnh các ngư dân đối mặt sóng lớn, hiểm nguy ngoài khơi để mưu sinh nhưng luôn hướng về gia đình, vợ con. Tiết mục lấy nước mắt khán giả nhờ quãng giọng đủ sức chinh phục nốt cao, cách xử lý da diết của Quốc Thiên, Hà Lê.

Đối đầu nhà Trẻ, nhà Cá Lớn (Tuấn Hưng, Đăng Khôi, Thanh Duy, STRONG Trọng Hiếu, Soobin Hoàng Sơn) mang đến ca khúc Là anh đó. Chuẩn bị cho tiết mục, Tuấn Hưng và Đăng Khôi đã luyện đánh trống, học guitar điện cấp tốc nhằm mang đến sự khác biệt.

Sau phần bình chọn của khán giả, nhà Trẻ được 1.830 điểm hỏa lực, chiến thắng trước nhà Cá Lớn với 1.650 điểm.

Các thành viên nhà Chín Muồi gồm Bùi Công Nam, Tăng Phúc, Neko Lê, Thiên Minh, BB Trần dành tâm huyết cho tiết mục Anh sẽ nhớ mãi, đối kháng trực tiếp với Buông của Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Phạm Khánh Hưng, Đỗ Hoàng Hiệp và Trương Thế Vinh (nhà Mứt Gừng). Nhận điểm hỏa lực 1.870, nhà Mứt Gừng thắng nhà Chín Muồi với 1.610 điểm.

Đêm diễn mang đến những tiết mục giàu cảm xúc.

Đến vòng perform, Hồng Sơn bứt phá khi hát rap, múa đương đại, tái hiện hình ảnh Soobin Hoàng Sơn trong Giá như. Hiệu ứng bùng nổ nhân đôi khi Nguyễn Trần Duy Nhất nhuộm tóc xanh, múa võ, chơi đàn tương tự cách Cường Seven đã thể hiện tiết mục solo. Điều khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên và thích thú là việc 2 anh tài này cosplay 2 thành viên của nhà đối thủ (nhà Cá Lớn).

Các thành viên của nhà Cá Lớn gồm Tự Long, Thanh Duy, Soobin Hoàng Sơn, Cường Seven, Jun Phạm không kém cạnh với mashup Đường xa ướt mưa & Đừng qua lối đó, hóa thân thành những cậu học sinh tinh nghịch nhằm mang đến thông điệp tích cực trong việc giáo dục con trẻ.

Đối đầu nhà Trẻ (với ca khúc Trái đất ôm mặt trời) là nhà Chín Muồi. Đem tới tiết mục Let me feel your love tonight, ST Sơn Thạch, Kay Trần, BB Trần, Thiên Minh và Liên Bỉnh Phát đã có vũ đạo đẹp mắt trên sân khấu nước.

Sau vòng đấu perform, mỗi khán giả chỉ được bình chọn một tiết mục yêu thích. Nếu nhà chiến thắng cả 2 vòng đối kháng sẽ được cộng thêm 100 điểm hỏa lực vào tổng điểm hỏa lực của 2 tiết mục. Hai nhà lớn có điểm hỏa lực thấp nhất sẽ rơi vào vòng nguy hiểm.

Hồng Sơn gây tiếc nuối khi bị loại

Hai nhà rơi vào vòng nguy hiểm là Mứt Gừng và nhà Trẻ. Sự khắc nghiệt của tập này nằm ở chỗ chính các anh tài trong nhà thấp điểm nhất sẽ bình chọn kín, thành viên nào có số lượt vote ít nhất sẽ bị loại.

Kết quả, Hồng Sơn và Hà Lê là 2 cái tên ra về. Trong giây phút phải tạm biệt mọi người, cựu danh thủ đội tuyển bóng đá Việt Nam gần như không nói gì, anh chỉ biết dành cái ôm cho từng người một thay cho lời cảm ơn và chia tay.

Thực tế, việc bị loại nằm trong dự tính ban đầu của Hồng Sơn. Anh quyết định rời đi để bảo vệ các đồng đội trong nhà lớn của mình. Thành viên Tiến Luật tiết lộ về đàn anh: "Anh Sơn gặp chấn thương từ thời còn đá bóng, cống hiến cho quốc gia. Dây chằng đứt đến mấy lần rồi, nhiều đến nỗi anh còn không thể đứng lâu hay ngồi xổm được, rất đau. Anh ấy đã rất cố gắng trong chương trình. Và anh Sơn cũng nói trước đó rằng 'Thôi, anh cũng đủ mệt và đủ vui rồi. Nếu nhóm nguy hiểm, anh sẽ là người đi".

Màn chia tay trong nước mắt của anh tài Hồng Sơn, Hà Lê.

Trong khi đó, thủ lĩnh Bằng Kiều cảm thấy hụt hẫng, thất vọng khi không thể đưa nhà mình đến chiến thắng, dẫn đến việc Hà Lê phải tạm dừng cuộc chơi. Giọng ca Quay lại giường đi em mặc dù dừng chân sớm, vẫn cảm thấy may mắn và "đủ" khi đã thực hiện được ước mơ đứng chung sân khấu với các đàn anh.

"Chắc chắn tôi sẽ tiếp tục làm những gì mà đối với tôi là đam mê, cống hiến và cho đi nhiều nhất", Hà Lê bộc bạch, trước khi kéo vali ra về.

Kết quả loại ở Công diễn 3 gây tiếc nuối vì Hồng Sơn cho thấy sự "lột xác" hoàn toàn so với hình ảnh một chân sút trên sân cỏ. Tuy nhiên, số khác lại không quá bất ngờ. Trên các diễn đàn mạng, có ý kiến cho rằng những anh tài có độ phủ sóng không bằng đồng đội, ít fan hơn, phải tạm chia tay để nhường chỗ cho các anh tài khác tiếp tục với hàng loạt thử thách mới.