Anh Trai ‘Say Hi’ có mạo hiểm khi tất tay vào âm nhạc và tuổi trẻ?

Giữa thị trường gameshow nhạc Việt cạnh tranh khốc liệt, Anh Trai "Say Hi" được xem là nước đi táo bạo khi khai thác khía cạnh mới mẻ về cả âm nhạc và khách mời.

Giữa tháng 6, Anh Trai “Say Hi” với sự tham gia của 30 nghệ sĩ nam chính thức lên sóng. Luật chơi sử dụng 100% bài hát mới, khách mời hầu hết là gương mặt trẻ thuộc Gen Z vừa tạo ra sự khác biệt, gây tò mò, vừa đối mặt với rủi ro, thách thức nhất định.

Khán giả luôn thích sự mới lạ nhưng không phải cái mới nào cũng được đón nhận, nhất là âm nhạc - nơi cảm xúc, sự quen thuộc đóng vai trò quan trọng. Nếu các ca khúc mới không đủ chất lượng về mặt sáng tác lẫn trình diễn, không đáp ứng được kỳ vọng của khán giả, Anh Trai “Say Hi” khó cạnh tranh trên thị trường gameshow âm nhạc Việt.

100% ca khúc mới, luật chơi khó đoán

Thay vì dùng lại các bản hit quen thuộc, Anh Trai “Say Hi” chọn lối đi riêng với 100% ca khúc là sáng tác mới. Các thí sinh cùng nhau lập đội, lên ý tưởng concept dàn dựng sân khấu để đem đến màn trình diễn mãn nhãn, trọn vẹn nhất.

Chương trình mang đến hơn 50 bài hát mới, là sự kết hợp nghiêm túc của 30 anh trai, giám đốc âm nhạc , nhạc sĩ, đội ngũ producer, dancer. Xây dựng bản phối mới, các nghệ sĩ không bị gò bó bởi "cái bóng" của những bản hit đình đám nhưng đổi lại là yêu cầu đầu tư về công sức, chất xám trong thời gian ngắn, tạo ra sản phẩm âm nhạc chỉn chu.

Sân khấu dàn dựng công phu mang đến cảm giác trọn vẹn cho khán giả.

Luật chơi khác biệt, khó đoán cũng là cách Anh Trai “Say Hi” gây ấn tượng với khán giả. Ngoài trình diễn, các anh trai “lăn xả” tham gia nhiều trò chơi để giành quyền demo bài hát, lập đội. Một số cách lập đội căng não, trò chơi mới lạ khi được công bố khiến khán giả ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa. Cũng từ đó, nhiều “boyband” ghép đội ngẫu nhiên được thành lập, khía cạnh mới trong sản xuất âm nhạc, sáng tác, vũ đạo của thí sinh được khai thác triệt để.

100% bài hát trong livestage 4 lọt top trending YouTube. Ảnh từ website chương trình.

Nhờ mạo hiểm, chương trình đạt nhiều thành tích về lượt xem lẫn thảo luận trên các nền tảng. Qua 10 tập phát sóng, loạt ca khúc mới, phong phú về thể loại từ pop ballad, R&B đến hip hop ra đời, bắt nhịp xu thế âm nhạc hiện đại và được công chúng yêu thích.

Loạt bản hit "oanh tạc" top YouTube Trending có thể kể đến Hào quang (12 triệu lượt xem), Catch me if you can (11 triệu lượt), Ngáo ngơ (12 triệu lượt), Regret (7 triệu lượt).

“Khai phá” nhân tố trẻ

Yếu tố tạo nên sức hút của một show âm nhạc là sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi bật. Anh Trai “Say Hi” mạo hiểm đầu tư vào các nhân tố trẻ. Nhiều gương mặt thậm chí còn xa lạ với thị trường như Hùng Huỳnh, Dương Domic, Wean, Captain, Phạm Anh Duy…

Chương trình tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, nơi sự tương tác, tinh thần đồng đội thúc đẩy các anh trai phát huy tối đa tiềm năng. Sau mỗi thử thách, dàn nghệ sĩ liên tục nâng cấp bản thân, mang đến sản phẩm âm nhạc với phong cách mới, dàn dựng tiết mục bắt kịp xu hướng, thị hiếu của giới trẻ. Sự đa năng này không chỉ giúp anh trai nổi bật, mà còn tạo dựng phong cách âm nhạc khác biệt cho chương trình.

Sau 2 tháng phát sóng, các gương mặt mới đến gần khán giả hơn, tăng tương tác, mở rộng tầm ảnh hưởng và có cơ hội tham gia loạt sự kiện lớn.

"Đây là giá trị Anh Trai “Say Hi” và DatVietVAC muốn mang đến cho ngành giải trí và ca sĩ trẻ”, đại diện nhà sản xuất cho biết.

Anh Trai “Say Hi” đưa các gương mặt mới đến gần khán giả hơn.

Nếu sân khấu là nơi 30 anh trai thể hiện khả năng sáng tạo với dàn dựng hoành tráng, âm nhạc bắt tai thì các màn tương tác ở hậu trường khiến netizen không khỏi phấn khích. Những "phản ứng hóa học" đáng yêu, hài hước làm bùng nổ thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội.

Cũng tại Anh Trai “Say Hi”, người hâm mộ có cơ hội đồng hành cùng nghệ sĩ mình yêu thích, góp mặt trong fansign, thưởng thức những món ăn ngon tại foodtruck khi tham gia show. Trước đó, cộng đồng fandom hay fanclub từng bị gắn mác “toxic” với những hành vi quá khích và thiếu kiểm soát. Tuy nhiên, xu hướng này hiện dần tìm được chỗ đứng vững chắc và trở nên tích cực hơn tại thị trường giải trí Việt Nam nhờ sự xuất hiện và độ nhận diện của Anh Trai “Say Hi”.

Chương trình tạo ra thế hệ nghệ sĩ trẻ thông thạo hát, rap, nhảy, trình diễn.

Sự đón nhận của công chúng là minh chứng rõ nhất cho thấy DatVietVAC nhạy bén với xu hướng thế giới và khán giả trẻ. Anh Trai “Say Hi” sẵn sàng tiên phong tạo nên trào lưu mới, hòa mình vào xu thế toàn cầu như cách Rap Việt từng làm được - đưa rap từ underground trở thành chủ đề âm nhạc mainstream.

Thành công của chương trình cũng góp phần thay đổi định hướng cho tương lai của ngành công nghiệp âm nhạc truyền hình thực tế tại Việt Nam với dòng nhạc thịnh hành, tạo ra thế hệ nghệ sĩ trẻ toàn năng thông thạo hát, rap, nhảy, trình diễn - hình mẫu mà khán giả yêu thích.