Anh trai 'say hi' chưa hết ồn ào

Nicky mới đây phải lên tiếng giải thích về hành động gây tranh cãi của anh trong Anh trai “say hi”. Chung kết của chương trình này vướng nhiều ồn ào trong những ngày qua.

Nicky gây tranh cãi khi tham dự chung kết Anh trai “say hi” mùa 2. Cụ thể, khi lên trao giải The Best Hit cho mùa 2, ca sĩ này lại cầm lên sân khấu tấm bảng in ca khúc thắng giải tương tự ở mùa năm ngoái. Ngoài ra, nam ca sĩ phát biểu: “Thay mặt team Tiểu học, team từng ra phố đi bộ và bị ‘hot’. Tôi rất vui khi nhận được giải The Best Hit năm ngoái”.

Nicky lên tiếng về tranh cãi. Ảnh: FBNV.

Hành động của Nicky bị chỉ trích là vô duyên, dài dòng và chiếm spotlight của các ca sĩ mùa 2. Trước những ý kiến trái chiều, Nicky tung tin nhắn được cho là gửi từ nhân viên ê-kíp sản xuất. Theo nội dung tin nhắn, tấm bảng và lời phát biểu của nam ca sĩ đều do ê-kíp yêu cầu.

Kèm theo ảnh chụp màn hình tin nhắn, cựu thành viên nhóm Monstar viết: “Cũng tu tâm lắm ấy mà thấy phiền quá nên thôi gửi các bạn, cho biết có những điều mình không biết, không có nghĩa nó không tồn tại”.

Chung kết Anh trai “say hi” mùa 2 diễn ra cách đây ít ngày vướng vô số chỉ trích. Khán giả bức xúc khi thời lượng chương trình dài dòng và phần biểu diễn, phát biểu của khách mời quá nhiều trong khi đêm chung kết đáng lẽ là thời gian để các anh trai mùa 2 tỏa sáng. Thay vì để các ca sĩ mùa 2 có thêm cơ hội biểu diễn thì dàn khách mời từ mùa 1 và Em xinh “say hi” “chiếm sóng”. Thậm chí, những người chiến thắng ở Best5 cũng không có thời gian phát biểu.

Bên cạnh đó, việc Negav trở thành quán quân hay CONGB trượt khỏi top 5 thay vào đó là Sơn.K cũng gây bàn tán suốt những ngày qua.

Nicky sinh năm 1995, được biết đến với vai trò trưởng nhóm, rapper kiêm vũ công chính của nhóm nhạc Monstar - một boyband thuộc ST.319 Entertainment. Nhóm có một số ca khúc được khán giả yêu thích như Baby Baby, Turn It On…

Năm 2024, anh tham gia Anh trai “say hi” nhưng bị loại sớm. Gần đây, anh phát hành MV mới có sự tham gia của JSOL và Yeolan.