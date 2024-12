Anh trai Hùng Huỳnh bị tố sao chép Jungkook (BTS)

MV mới của anh trai Hùng Huỳnh đang vướng tranh cãi. Khán giả chỉ ra sản phẩm có nhiều điểm tương đồng với "Standing Next to You" của Jungkook.

Hùng Huỳnh, anh trai bước ra từ Anh trai "say hi" vừa tung MV mới Chẳng thể nhắm mắt. Tuy nhiên, sản phẩm lập tức gây tranh luận. Khán giả chỉ ra một số chi tiết trong MV, chẳng hạn trang phục thun trắng khoét cổ của Hùng Huỳnh, cảnh mở đầu MV, góc quay cận từ dưới lên, vũ đạo hay ý tưởng nam ca sĩ tình tứ với diễn viên nữ trong Chẳng thể nhắm mắt tương đồng với Standing Next to You của Jungkook, em út nhóm nhạc BTS. MV này được Jungkook tung ra từ năm 2023. Sau đó, trên Fanpage, Hùng Huỳnh chia sẻ hình ảnh với ý tưởng anh đeo đôi cánh đen. Và ý tưởng này cũng giống Jungkook. Sau khi vướng tranh cãi, bài đăng của Hùng Huỳnh biến mất. Hình ảnh của Hùng Huỳnh (ảnh trái) bị so sánh với Jungkook. Ảnh: FBNV, Big Hit Music. Chưa dừng ở đó, Kewtiie, nhà sản xuất âm nhạc đứng sau ca khúc Chẳng thể nhắm mắt có động thái "đổ thêm dầu vào lửa". Cụ thể, trên trang cá nhân, Kewtiie chia sẻ hình ảnh của Michael Jackson kèm theo chú thích: "Cũng từ đây mà ra hết, làm gì mà căng". Bài viết của Kewtiie được cho là ám chỉ Chẳng thể nhắm mắt và Standing Next to You đều lấy cảm hứng từ Michael Jackson. Sau đó, Kewtiie tiếp tục có bài viết thông báo tặng 6 album Golden của Jungkook cho khán giả. Động thái của nhà sản xuất thuộc tổ đội Gerdnang càng làm bùng nổ tranh cãi. Không chỉ khán giả Việt mà trên nền tảng X, từ khóa "Stop copying BTS" cũng trở nên thịnh hành. Khán giả chỉ trích Hùng Huỳnh, yêu cầu nam ca sĩ lên tiếng giải thích và ngừng sao chép thành viên nhóm BTS. Hiện, Hùng Huỳnh và ê-kíp vẫn chưa lên tiếng về tranh cãi này. Trước đó, ở Anh trai "say hi", Hùng Huỳnh từ gương mặt hoàn toàn mới, thậm chí chưa có MV chính thức, dần bứt phá, thậm chí đạt hạng 6 bình chọn cá nhân sau live stage 2 và được nhiều đội trưởng tranh giành ở tập 6. Thế mạnh của anh trai sinh năm 1999 ngoài ngoại hình sáng còn là vũ đạo ấn tượng, kỹ năng trình diễn tốt.

Minh Hạo