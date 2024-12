Anh trai 'say hi' công bố 90.000 khán giả đến xem concert ở Hà Nội

Sau nhiều tranh cãi, ê-kíp Anh trai “say hi” xác nhận 2 concert của chương trình diễn ra tại Hà Nội thu hút 90.000 khán giả.

Tối 16/12, ê-kíp sản xuất Anh trai “say hi” xác nhận 2 concert của chương trình diễn ra ngày 7/12 và 9/12 tại Hà Nội thu hút 90.000 khán giả (số liệu theo đơn vị bán vé).

“Chúng tôi trân trọng tri ân sự tham gia và hỗ trợ của hơn 100.000 người trong 2 đêm Anh trai ‘say hi’ tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đó là tình yêu của 90.000 khán giả hâm mộ khắp cả nước (số liệu đơn vị bán vé cung cấp) cùng sự hỗ trợ vô giá đến từ lãnh đạo các cấp và hơn 10.000 nhân sự hỗ trợ thuộc các Bộ ban ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, ban quản lý SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, ê-kíp, hậu cần, nhà tài trợ, 30 anh trai, đặc biệt các chiến sĩ công an, an ninh, bảo an và hướng dẫn viên túc trực 24/7 đã cùng tạo nên dấu ấn lịch sử mới cho ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo nội dung tại Việt Nam”, ê-kíp Anh trai “say hi” thông báo.

30 anh trai biểu diễn trong concert Anh trai "say hi" tại Hà Nội ngày 7/12. Ảnh: NSX.

Concert Anh trai “say hi” quy tụ 30 anh trai trong chương trình cùng tên. Chương trình đã có tới 4 concert được tổ chức tại TP.HCM và Hà Nội. Sau 2 đêm concert tại TP.HCM, trên nền tảng Threads, tài khoản của đơn vị sản xuất Anh trai “say hi” thông báo 2 đêm nhạc của chương trình thu hút 78.000 khán giả. Con số này sau đó gây tranh cãi và bài đăng cũng biến mất.

Trong concert thứ 3 vào tối 7/12 tại Hà , Song Luân tiết lộ lượng khán giả tới xem là 50.000. Đây cũng là con số được Isaac, MC Đức Bảo nhắc tới trong bài viết trên trang mạng xã hội của họ nhưng nhanh chóng được xóa bỏ.

Bỏ qua vấn đề số khán giả, Anh trai “say hi” là concert được đầu tư hoành tráng với các tiết mục âm nhạc trẻ trung, hấp dẫn, lôi cuốn. Vào thời điểm concert diễn ra ở Hà Nội, người hâm mộ đã xếp hàng từ 3, 4h sáng bất chấp thời tiết lạnh giá. Concert có những anh trai đang được khán giả yêu thích như HIEUTHUHAI, Isaac, RHYDER, Quang Hùng MasterD, Anh Tú Atus...