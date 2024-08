Anh trai chưa nếm mùi thất bại

Rhyder là nhân tố nổi bật trong Anh trai “say hi”. Sau 9 tập với những cuộc đấu khắc nghiệt, rapper chưa từng một lần thất bại.

Không có visual nổi bật như HIEUTHUHAI, không đông fan như Anh Tú Atus, không nhảy đẹp như Hùng Huỳnh, nhưng Rhyder luôn được xem là đối thủ thiện chiến, đáng gờm nhất đối với các anh trai khác tại chương trình Anh trai “say hi”.

Sau 9 tập, Rhyder là anh trai chưa từng nếm mùi thất bại. Tính tới thời điểm hiện tại, rapper cũng là thành viên duy nhất trong chương trình có tận 4 tiết mục nằm trên top thịnh hành, gồm Bảnh, No Far No Star, Hào quang, gần nhất là I’m Thinking About You.

“Đội nào có Rhyder, đội đó thắng”

Đó là nhận xét của Hurrykng về Rhyder. Nhận định này được thành viên Gerdnang đưa ra sau 2/3 chặng đường của Anh trai “say hi”. Trước vòng tứ kết của chương trình, Rhyder đang nắm trong tay những thành tích khiến anh trai nào cũng khao khát: 2 lần làm đội trưởng; 4 tiết mục lọt top thịnh hành, viral trên các nền tảng mạng xã hội; chưa một lần phải ra đảo hoang.

Ở những tập đầu, dù không xuất hiện nhiều trên sóng hay biết cách tung “mảng miếng”, pha trò, hoạt ngôn như các anh trai khác, Rhyder vẫn là mảnh ghép quan trọng mà nhiều đội trưởng luôn mong muốn có trong đội.

Trong trận khai chiến, rapper là thành viên của team Bảnh, do Anh Tú Atus làm trưởng Liên quân 2. Tiết mục này có bình chọn cao nhất - 281 điểm từ khán giả, vượt qua đội của Isaac. Đến tập 2, tiết mục No Far No Star (Song Luân đội trưởng) với các thành viên gồm Rhyder, Hurrykng, Tage, Captain, Đỗ Phú Quí cũng vươn lên dẫn đầu với 124 phiếu.

Điểm chung ở hai tiết mục nói trên là Rhyder đều tham gia vào khâu sáng tác. Rhyder cho thấy khả năng viết lời, chia line đồng đều, phù hợp cho từng thành viên trong đội để ai cũng có cơ hội tỏa sáng nhưng vẫn tạo ra sự hài hòa, sôi động cho tiết mục. Ngoài khả năng hát, rap melody, Rhyder còn bùng nổ với màn trình diễn đánh trống trên sân khấu chương trình.

Rhyder tỏa sáng ở chương trình Anh trai "say hi".

Song tên của Rhyder bắt đầu được nhắc nhiều hơn khi anh xoay chuyển cục diện cho team Negav với Hào quang. Từ một bản demo ban đầu được đánh giá là “nguy hiểm” cho đội hình trình diễn nhóm 3 người, Rhyder đã viết lại lời, thay đổi bố cục để phù hợp với màu giọng riêng của Dương Domic và Pháp Kiều. Lyrics của Hào quang gây xúc động, giúp bộ ba giành điểm số cao nhất trong lượt đấu thứ 2. Tiết mục này sau đó cũng nhanh chóng lọt top 1 trending trên YouTube trong thời gian ngắn. Đến thời điểm hiện tại, ca khúc này thu hút hơn 11 triệu xem.

Khi đảm nhận vai trò đội trưởng, rapper quê Thanh Hóa cũng trở thành “điểm đến” được nhiều anh trai khác lựa chọn, tin tưởng. Pháp Kiều nói Rhyder là “đối thủ đáng gờm, khủng khiếp”, trong khi đó Đức Phúc bày tỏ “luôn muốn về đội Rhyder cho đến cuối chương trình”.

Tiết mục I’m Thinking About You ở live stage 3 là minh chứng đầy đủ nhất cho tài năng của Rhyder. Ở tập gần nhất, Rhyder cũng là đội trưởng nhận được số phiếu bình chọn cao nhất từ dàn người chơi với 15 phiếu, vượt Anh Tú Atus, Hurrykng hay Erik. Trong vai trò leader, giọng ca sinh năm 2001 cũng thể hiện khả năng “nhìn người”, biết điểm mạnh, yếu của từng thành viên và phán đoán chiến lược của đối phương để tìm ra hướng đi tốt nhất cho team.

Rhyder có gì?

Trở lại với đầu bài viết, Rhyder không nổi bật nhất về visual, vũ đạo, lượng fan đông hay khả năng hoạt ngôn trong một chương trình truyền hình thực tế. Nhưng trong khuôn khổ một show âm nhạc với 100% các bài hát mới, đòi hỏi những nhân tố biết sáng tác, sản xuất nhạc, Rhyder trở nên được trọng dụng.

Ngoài ra, khả năng hát, rap, thể hiện hook ấn tượng cũng là ưu thế đặc biệt khiến mỗi lần xuất hiện rapper đều tỏa sáng, chiếm spotlight trên sân khấu. Rhyder cũng cho thấy khả năng sáng tạo và nhiều ý tưởng mới mẻ.

Rhyder hài hòa các kỹ năng như sáng tác, hát tốt, rap.

Nếu Rap Việt là cuộc thi đưa Rhyder trở lại âm nhạc và lấy lại sức hút ở thị trường sau 10 năm mất hút kể từ The Voice Kid mùa đầu tiên, Anh trai “say hi” chính là “mảnh đất màu mỡ” giúp rapper, ca sĩ trưng trổ hết tài năng của mình cũng như thu hút thêm lượng fan đông. Tên của Rhyder nhiều lần nằm trong top 10 về độ thảo luận, theo Socialite. Ngoài ra, các bài đăng của ca sĩ trên trang cá nhân kể từ thời điểm chương trình lên sóng, có lượt tương tác cao.

Thành công của Rhyder là “quả ngọt” đến từ sự nỗ lực trong hơn một thập kỷ. Kể cả khi trở lại với Rap Việt mùa 3, ca sĩ, rapper từng hứng không ít chỉ trích. Song tính đến thời điểm hiện tại, Rhyder là nhân tố thành công sau khi bước ra khỏi game show về rap. Anh sở hữu nhiều ca khúc hit, thu hút lượt xem lớn, có thể kể tới như Chịu cách mình nói thua (kết hợp với BAN, COOLKID) và Dân chơi sao phải khóc (Andree Right Hand, Wokeup). Trong năm qua, Rhyder cũng khá đắt show.

Trong tập gần nhất của Anh trai “say hi”, khi lựa chọn về đội Rhyder, Ali Hoàng Dương nói bản thân được truyền cảm hứng từ đàn em khi Rhyder từ quán quân một cuộc thi âm nhạc nhí sau nhiều năm chật vật và lấy lại hào quang như hiện tại.