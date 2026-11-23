Miley Cyrus vừa tổ chức lễ cưới tại Mỹ với nhạc sĩ Maxx Morando. Hai người vướng tin hẹn hò từ 2021.

Ngày 23/11, tờ Billboard đưa tin Miley Cyrus lần đầu chia sẻ những hình ảnh trong lễ cưới với nhạc sĩ Maxx Morando. Cặp sao tổ chức hôn lễ riêng tư tại Palm Springs, California (Mỹ), hôm 21/11.

Nữ ca sĩ đăng tải 4 bức ảnh cưới lên Instagram, kèm chú thích ngắn gọn: “M + M 11.21.26” cùng biểu tượng trái tim trắng. Bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Jose Villa thực hiện đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Trong loạt ảnh đen trắng, Miley Cyrus diện váy cưới lụa dài tay của Saint Laurent, có phần đuôi váy kéo dài phía sau. Thiết kế mang vẻ thanh lịch, cổ điển. Chú rể Maxx Morando lựa chọn bộ vest đen đơn giản, kết hợp kính râm tối màu quen thuộc. Cả hai ôm nhau tình tứ trước ống kính.

Hình ảnh trong lễ cưới của Miley Cyrus. Ảnh: Instagram/Miley.

Trước đó, những đoạn video do paparazzi ghi lại cảnh tổ chức hôn lễ của 2 người lan truyền trên mạng xã hội. Lễ cưới diễn ra tại hồ bơi của một dinh thự từng thuộc về huyền thoại Frank Sinatra. Trong video, Miley Cyrus xúc động lau nước mắt khi đứng trước người thân và trao lời thề nguyện với bạn đời.

Đám cưới có sự tham dự của các thành viên gia đình 2 bên. Phía Miley Cyrus có cha cô, Billy Ray Cyrus, cùng bạn đời Elizabeth Hurley; mẹ cô, Tish Cyrus, cùng chồng Dominic Purcell và em gái Noah. Wayne Coyne - thủ lĩnh ban nhạc Flaming Lips, từng hợp tác và có mối quan hệ thân thiết với nữ ca sĩ - được cho là người chủ trì buổi lễ.

Theo People, váy cưới của Miley Cyrus do Anthony Vaccarello thiết kế riêng cho Saint Laurent. Chú rể Maxx Morando cũng lựa chọn trang phục từ thương hiệu thời trang này.

Miley Cyrus và Maxx Morando lần đầu vướng tin hẹn hò vào 2021. Morando là tay trống của ban nhạc rock Lily đến từ Los Angeles. Mối quan hệ của cả 2 được giữ tương đối kín tiếng trước công chúng.

Gần đây, Morando xuất hiện trong MV Let's Get Married của Miley Cyrus. Ca khúc nằm trong album Bass Persuades và đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200.