Thế giới nội tâm của Selena Gomez

Những cuốn sách Selena Gomez yêu thích phản ánh thế giới nội tâm của cô. Ở đó, nữ ca sĩ đề cao sự kiên cường, lòng trắc ẩn và sức mạnh của việc thành thật với chính mình.

Những cuốn sách Selena Gomez giới thiệu phần nào cho thấy mối quan tâm của nữ ca sĩ đối với sức khỏe tinh thần, sự đồng cảm và hành trình phát triển bản thân. Từ hồi ký, tâm lý học, hoạt động xã hội đến tâm linh, các lựa chọn về sách của cô phản ánh một thế giới nội tâm đề cao sự kiên cường, lòng trắc ẩn và sức mạnh của việc thành thật với chính mình.

Selena Gomez là ca sĩ, diễn viên và nhà sản xuất nổi tiếng. Nữ ca sĩ được biết đến không chỉ bởi những hoạt động nghệ thuật mà còn ở sự cởi mở khi nói về sức khỏe tinh thần. Cô cũng là một người yêu sách, với danh sách đọc trải rộng từ hồi ký, tâm lý học, hoạt động xã hội đến những tác phẩm mang màu sắc tâm linh.

Những cuốn sách Selena lựa chọn không đơn thuần là các tựa sách cô tình cờ đọc. Chúng phần nào phản ánh những giá trị, trải nghiệm và hành trình nội tâm của nữ ca sĩ. Với người hâm mộ cũng như những độc giả tò mò về Selena, những lựa chọn này mang đến một góc nhìn khác về thế giới của cô. Chúng đồng thời gợi mở những câu chuyện về chữa lành, sự kết nối và trưởng thành cá nhân.

Becoming - Michelle Obama

Becoming của Michelle Obama không chỉ là một cuốn hồi ký về cuộc đời của cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ mà còn là câu chuyện về quá trình định hình bản sắc, học cách khẳng định bản thân và sống có mục đích dưới sự chú ý của công chúng.

Từ tuổi thơ tại khu South Side ở Chicago đến những năm tháng ở Nhà Trắng, Michelle Obama thẳng thắn kể lại trải nghiệm của mình với vấn đề chủng tộc, nữ tính, gia đình và những thay đổi trong cuộc sống cá nhân.

Trong một tác phẩm đầy sự suy ngẫm sâu sắc và lối kể chuyện lôi cuốn, Michelle Obama mời độc giả bước vào thế giới của bà, nơi ghi lại những trải nghiệm đã định hình nên con người bà. Với sự trung thực tuyệt đối và khiếu hài hước sống động, bà mô tả những thành công và thất bại của mình, cả trong đời tư lẫn công cộng. Cuốn sách kể lại toàn bộ câu chuyện cuộc đời Michelle Obama theo cách riêng của bà.

Ấm áp, sâu sắc và đầy tính khai sáng, Becoming là sự tự nhìn nhận sâu sắc mang tính cá nhân của một người phụ nữ có tâm hồn và bản lĩnh, người đã liên tục vượt qua những kỳ vọng. Câu chuyện của bà truyền cảm hứng cho người đọc làm điều tương tự.

Selena Gomez từng chia sẻ về ảnh hưởng của cuốn sách đối với cô, xem câu chuyện của Michelle Obama như một nguồn động viên trong những thời điểm cần thêm sức mạnh. Với Selena, hành trình của Michelle là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc trân trọng câu chuyện riêng và kiên định với con người thật của mình.

Becoming là một trong những cuốn sách yêu thích của Selena Gomez. Ảnh: Teresa Tauchi/PJP.

Những người Mỹ không có giấy tờ - Karla Cornejo Villavicencio

Những người Mỹ không có giấy tờ (The Undocumented Americans) của Karla Cornejo Villavicencio đi sâu vào cuộc sống của những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp tại Mỹ, qua đó đặt vấn đề về những định kiến thường bao quanh cộng đồng này.

Kết hợp giữa phóng sự điều tra và hồi ký, tác giả tập trung vào những con người thường xuyên xuất hiện trong đời sống nhưng hiếm khi được lắng nghe một cách đầy đủ. Đó có thể là người giao hàng, nhân viên dọn dẹp hoặc những người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thiên tai, khủng hoảng sức khỏe cũng như những biến cố khác.

Cuốn sách gây chú ý bởi cách Villavicencio đưa những câu chuyện mang tính xã hội trở về với trải nghiệm rất cụ thể của từng con người. Selena Gomez ủng hộ tác phẩm bởi sự chân thực và góc nhìn trực diện, đồng thời đây cũng là chủ đề phù hợp với mối quan tâm của cô đối với những cộng đồng dễ bị tổn thương và thường thiếu tiếng nói trong xã hội.

“Tôi chưa từng đọc bất cứ tác phẩm nào khắc họa nỗi đau của những đứa trẻ di cư một cách chân thực đến vậy. Cuốn sách này là minh chứng cho bạo lực khủng khiếp của thời đại chúng ta: bạo lực biên giới, thứ đã len lỏi vào mọi khía cạnh cuộc sống. Nó cũng cho thấy sự đồng cảm và lòng dũng cảm mà chúng ta cần để vượt qua những năm tháng đen tối này”, tác giả Natasha Walter bình luận về cuốn sách trên The Guardian.

Signs - Laura Lynne Jackson

Signs của Laura Lynne Jackson mang đến một góc tiếp cận khác, xoay quanh niềm tin vào những kết nối tâm linh có thể tiếp tục tồn tại sau cái chết.

Qua cuốn sách, Jackson - một nhà ngoại cảm có nền tảng trong lĩnh vực giáo dục - viết về cách vũ trụ có thể gửi đến con người những dấu hiệu thông qua sự trùng hợp, biểu tượng hoặc cảm nhận mang tính trực giác. Cuốn sách đặt câu hỏi về ranh giới giữa sự tình cờ và những thông điệp con người có thể tìm thấy trong các sự kiện xảy ra quanh mình.

Đọc sách là một trong những cách Selena Gomez vượt qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: Selenagomez/Instagram.

Selena Gomez từng công khai chia sẻ cuốn sách mang lại cho cô cảm giác bình yên trong những giai đoạn đau buồn, đặc biệt khi cô trải qua mất mát những người thân yêu.

Giọng văn của Jackson nhẹ nhàng nhưng có tính thuyết phục, khuyến khích độc giả nhìn những dấu hiệu xuất hiện trong cuộc sống không đơn thuần như sự trùng hợp. Với những người đang trải qua mất mát, cách tiếp cận này có thể mang đến cảm giác được kết nối và an ủi, đồng thời mở ra một cách suy ngẫm khác về sự sống, cái chết và những mối quan hệ vượt khỏi sự hiện diện về thể xác.