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ANH TÀI ĐANG 'VIRAL' NHẤT MXH: 'TÔI HƠI KHÁC NGƯỜI'

Nam ca sĩ tự nhận bản thân là người lowkey, hướng nội. Việc liên tục được gọi tên trên mạng xã hội bằng những câu nói viral hay meme hài hước nằm ngoài dự tính của anh.

Bài: Tâm An

Ảnh: NVCC





Những ngày này, Hà An Huy bận rộn trong lịch ghi hình, tập luyện dày đặc cho Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai. Anh kể sốc vì cường độ làm việc, sức khỏe bị ảnh hưởng nhưng đổi lại là niềm vui khi “được sống và làm nhạc, trong một tập thể có rất nhiều năng lượng”.

“Em út” của show thực tế hào hứng chia sẻ với Tri Thức - Znews khi bất ngờ được khán giả đón nhận, không chỉ bởi âm nhạc mà còn những câu nói hài hước, đôi khi “vô tri”.

'KHÔNG VÌ 32 ANH TÀI KHEN

MÀ NGHĨ MÌNH GIỎI'

Tự nhận mình lowkey, hướng nội, anh có sợ cảm giác lạc lõng khi đến với show thực tế như Anh trai vượt ngàn chông gai?

Có chứ. Trước khi tham gia, tôi từng lo rằng tính cách của mình có thể khiến tôi khó hòa nhập hoặc trở nên khá mờ nhạt trong một chương trình thực tế.

Nhưng khi thật sự bước vào chương trình, tôi nhận ra hòa nhập không đồng nghĩa với việc phải trở thành người nói nhiều nhất hay thể hiện nhất. Mỗi người có một cách hiện diện khác nhau. Có người mang năng lượng đến bằng sự hoạt náo, có người dẫn dắt bằng kinh nghiệm, còn tôi có thể đóng góp bằng âm nhạc, bằng việc lắng nghe và lên tiếng khi thật sự có điều muốn nói.

Điều giúp tôi bớt lo nhất là sự chủ động kết nối của các anh. Mọi người không khiến tôi cảm thấy mình phải thay đổi tính cách để được chấp nhận. Ngược lại, khi được ở trong một tập thể đủ cởi mở và an toàn, tôi tự nhiên cũng nói nhiều hơn, dạn dĩ hơn và để lộ những khía cạnh mà trước đây khán giả ít thấy.

Tôi cũng hiểu rằng 'lowkey' không có nghĩa là thiếu màu sắc. Đôi khi một người không xuất hiện liên tục, nhưng khi họ thật sự cất tiếng nói hoặc bước lên sân khấu, khán giả vẫn có thể cảm nhận được họ là ai. Điều tôi cần học không phải là biến mình thành một người khác, mà là chủ động hơn để những gì vốn có bên trong mình không bị giữ lại quá lâu.

Đến hiện tại, tôi vẫn là người cần không gian riêng và không phải lúc nào cũng muốn trở thành tâm điểm. Nhưng tôi không còn quá sợ việc mình sẽ lạc lõng. Tôi hiểu rằng sự kết nối không được quyết định bởi mình nói nhiều hay ít, mà bởi khi mình xuất hiện, mình có thật sự hiện diện, chân thành và đóng góp điều có giá trị hay không.

Vậy, khoảnh khắc cụ thể nào khiến anh nhận ra phải vượt qua tất cả nỗi sợ đó để hòa nhập trong một chương trình với 33 anh tài mà ai cũng muốn mình thành tâm điểm?

Thật ra đó không phải là một khoảnh khắc quá kịch tính, mà là kết quả của khá nhiều lần tôi tự hỏi mình: “Ở thời điểm này, tôi đang cần điều gì nhất?”

Tôi đã có một hành trình âm nhạc giúp mình được khán giả biết đến, nhưng càng đi tiếp, bản thân càng nhận ra nghệ sĩ không thể chỉ sống trong vùng mà mình đã làm tốt. Có những giới hạn về sân khấu, về cách kết nối với mọi người, thậm chí về chính cách tôi nhìn nhận bản thân, chỉ có thể được mở ra khi đặt mình vào một môi trường đủ mới và đủ thử thách.

Khi hiểu rằng Anh trai vượt ngàn chông gai không chỉ là một sân khấu để trình diễn, mà còn là nơi nhiều nghệ sĩ với tuổi nghề, cá tính và trải nghiệm rất khác nhau cùng sống, cùng làm việc và cùng tạo ra những tiết mục vượt khỏi thói quen của mình, tôi cảm thấy đây là thời điểm mình nên bước vào.

Ai là người giữa 33 cá tính đó, khiến anh muốn học nhiều nhất?

Thật lòng, tôi rất khó chọn ra một người duy nhất để gọi là người mình nể trọng nhất về chuyên môn. Bởi trong 32 anh tài, mỗi người lại khiến tôi nể ở một khía cạnh khác nhau: có anh khiến tôi học được về giọng hát, có anh rất mạnh về tư duy âm nhạc, có người làm chủ sân khấu tốt, và cũng có những anh khiến mình khâm phục bởi kỷ luật, độ bền cũng như cách họ giữ được tình yêu với nghề sau một hành trình rất dài.

Tôi nghĩ sự nể trọng không nhất thiết phải được đặt lên một chiếc thang để xác định ai cao hơn ai. Có những giá trị chỉ có thể được nhìn thấy khi mình trực tiếp làm việc cùng nhau: cách một người lắng nghe đồng đội, giải quyết vấn đề trong lúc áp lực, hay sẵn sàng lùi lại để tiết mục chung tốt hơn. Đó đều là chuyên môn và bản lĩnh nghề nghiệp mà trước đây tôi chưa chắc đã có cơ hội quan sát gần như vậy.

“MỘT LỜI NHẬN XÉT CHÂN THÀNH TỪ NGƯỜI CÓ TRẢI NGHIỆM CÓ THỂ GIÚP TÔI BÌNH TĨNH HƠN VÀ TIN RẰNG MÌNH NÊN TIẾP TỤC ĐÀO SÂU CON ĐƯỜNG ẤY.” Hà An Huy

Tất nhiên, khi nhận được sự đánh giá tích cực từ những anh có nhiều kinh nghiệm, tôi cảm thấy vững tin hơn. Không phải vì lời khen ấy khiến tôi nghĩ mình đã đủ giỏi, mà bởi nó giúp bản thân biết rằng hướng mình đang đi có những giá trị được người làm nghề nhìn thấy. Với một nghệ sĩ trẻ, đôi khi mình có niềm tin vào lựa chọn của mình nhưng vẫn sẽ có những lúc hoài nghi. Một lời nhận xét chân thành từ người có trải nghiệm có thể giúp tôi bình tĩnh hơn và tin rằng mình nên tiếp tục đào sâu con đường ấy.

Tuy nhiên, tôi cũng không muốn sự tự tin của mình phụ thuộc hoàn toàn vào việc được một người cụ thể công nhận. Tôi trân trọng mọi lời khen, nhưng đồng thời cũng lắng nghe những góp ý và quan sát cách các anh làm nghề. Bởi đôi khi, điều giúp tôi tiến bộ nhất không phải một câu khen trực tiếp, mà là một lời chỉ dẫn rất nhỏ hoặc một cách làm việc khiến mình nhận ra mình còn có thể tốt hơn ở đâu.

'TÔI KHÔNG CỐ TÌNH

TẠO RA NHỮNG CÂU NÓI VIRAL'

Ngược lại, trong màn reaction, anh cũng là người hiếm hoi được cả 32 anh tài còn lại dùng những mỹ từ để khen giọng hát. Việc được đồng nghiệp công nhận, với anh ra sao?

Ở đây, mỗi anh tài đều có một thế mạnh và một hành trình nghề nghiệp rất riêng. Có người sở hữu giọng hát mà tôi ngưỡng mộ, có người có khả năng trình diễn, sáng tác, chơi nhạc cụ hoặc làm chủ sân khấu rất đáng học hỏi. Vì vậy, khi được những người mà chính tôi cũng tôn trọng dành lời khen về giọng hát, bản thân cảm thấy rất biết ơn và được tiếp thêm sự tự tin.

Sự công nhận từ đồng nghiệp có một ý nghĩa khá đặc biệt, bởi họ hiểu phía sau một phần trình diễn là quá trình chuẩn bị, áp lực và cả những chi tiết chuyên môn mà đôi khi khán giả không nhìn thấy hết. Nhưng tôi cũng nghĩ lời khen ấy chỉ phản ánh một khoảnh khắc mình đã làm tốt, chứ không phải sự khẳng định rằng tôi đã hoàn thiện hay hơn bất kỳ ai.