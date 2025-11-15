Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ảnh người đẹp mặc bikini nhào lộn gây tranh luận

  • Thứ bảy, 15/11/2025 13:13 (GMT+7)
Hình ảnh Hoa hậu Hoàn vũ Philippines Ahtisa Manalo nhảy nhót, nhào lộn trong trang phục bikini đang lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo ý kiến trái chiều.

Tại hoạt động The Swimsuit Fashion Show Pattaya thuộc khuôn khổ Miss Universe 2025 vừa diễn ra, đại diện Philippines Ahtisa Manalo gây chú ý với màn nhào lộn, nhảy nhót táo bạo. Hình ảnh chụp các động tác nhào lộn của người đẹp được cô đăng tải lên fanpage chính thức với hơn 1,1 triệu lượt theo dõi.

Kèm theo hình ảnh kể trên, Ahtisa Manalo viết: “Bạn có muốn xem phần trình diễn của tôi”. Phần nhào lộn này không nằm trong màn trình diễn catwalk chính thức của Ahtisa Manalo, mà có lẽ được người đẹp thực hiện ở hậu trường, sau khi kết thúc chương trình.

Ahtisa Manalo nhao lon anh 1

Màn nhào lộn gây bàn tán của Ahtisa Manalo. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, nó đang lan truyền trên mạng xã hội kéo theo nhiều tranh luận. Nhiều khán giả tỏ ra thích thú với tính cách hài hước, năng động của người đẹp Philippines và cho rằng đây cũng là cách cô thể hiện cá tính. Nhưng những ý kiến khác lại cho rằng việc Ahtisa Manalo nhào lộn trong trang phục bikini là hở hang, phản cảm. Thậm chí, một số khán giả so sánh cách cô thể hiện như đang thi Miss Grand, chứ không phải Miss Universe.

Trước hàng trăm bình luận thắc mắc, Ahtisa Manalo chưa lên tiếng giải thích. Cô vẫn giữ hình ảnh này trên trang cá nhân.

Ahtisa Manalo sinh năm 1997, từng đại diện Philippines tại Hoa hậu Quốc tế 2018 và giành ngôi Á hậu 1. Sau đó, cô đại diện cho Quezon tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines năm 2024. Cô giành ngôi Á hậu 2 và được bổ nhiệm làm đại diện Philippines tại Hoa hậu Cosmo 2024. Tại đây cô lọt top 10.

Người đẹp tiếp tục đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025 và đại diện cho Philippines tại Hoa hậu Hoàn vũ đang diễn ra ở Thái Lan.

Ahtisa Manalo cao 1,7 m, hiện là thí sinh mạnh ở Hoa hậu Hoàn vũ. Cô có gương mặt đẹp, kinh nghiệm chinh chiến ở nhiều cuộc thi lại lợi thế trong những phần bình chọn nhờ sự ủng hộ cuồng nhiệt của người hâm mộ ở Philippines.

Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy là tập hợp nhiều bài viết ghi lại những trải nghiệm của bạn trẻ về những khía cạnh đa dạng của đời sống trong thời công nghệ 4.0. Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý. Bên cạnh tư duy phản biện, các kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng thấu cảm, cũng như khả năng thích ứng, tự phục hồi nhanh cũng cần được người lao động trau dồi và rèn luyện để chuẩn bị cho tương lai của mình.

Minh Hạo

Ahtisa Manalo nhào lộn Miss Grand International Hoa hậu Hoàn vũ Miss Universe 2025 Hoa hậu Hoàn vũ Ahtisa Manalo

  • Miss Grand International

    Miss Grand International

    Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là một cuộc thi sắc đẹp thường niên do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập và đặt trụ sở tại thành phố Bangkok, Thái Lan. Cuộc thi hướng tới thông điệp "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực". Người chiến thắng có nghĩa vụ đến nhiều quốc gia trên thế giới để tham gia các hoạt động xã hội, nâng cao nhận thức cộng đồng về xóa bỏ xung đột cũng như tầm quan trọng của hòa bình.

    • Thành lập: 2013
    • Sáng lập: Nawat Itsaragrisil

  • Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế, được điều hành bởi Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ có trụ sở tại Mỹ. Cuộc thi được bắt đầu vào năm 1952 do công ty quần áo Pacific Mills ở California sáng lập. Năm 2015, cuộc thi này thuộc về WME/IMG cùng với cuộc thi Hoa hậu Mỹ (Miss USA) và Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ (Miss Teen USA).

    • Thành lập: 1952
    • Trụ sở: New York, Mỹ

