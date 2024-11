Anh Khang: 'Bước qua nước mắt, tự khắc trưởng thành'

Trong cuốn sách mới nhất, Anh Khang trở lại với giọng văn điềm đạm, nhẹ nhàng, bình tâm hơn. Nhiều độc giả chia sẻ đã trưởng thành trong tình yêu nhờ những cuốn sách của anh.

Nhà văn Anh Khang. Ảnh: Phong Khang.

Nhân dịp ra mắt tác phẩm mới Bước qua nước mắt, tự khắc trưởng thành, tác giả Anh Khang đã có dịp gặp gỡ và giao lưu với bạn đọc tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1, TP.HCM) vào chiều ngày 17/11.

Ngòi bút phóng thích nỗi buồn

Bước qua nước mắt, tự khắc trưởng thành là tác phẩm kỷ niệm hơn một thập kỷ viết văn của tác giả Anh Khang, đánh dấu sự trở lại của anh sau 4 năm tạm vắng mặt trên văn đàn. Anh Khang tâm sự trong những năm Covid-19 đã gặp biến cố phải chia xa những người thân yêu, gần gũi nhất, "đau điếng người" đến mức không đặt bút viết được.

Thế nhưng anh dần nhận ra ngôn từ và câu chuyện “có quyền năng ghê gớm”: “Chỉ cần viết ra thì nỗi buồn được phóng thích, được tiêu tan”. Cuốn sách mới vì vậy chính là cột mốc đánh dấu Anh Khang đã bước qua được một đoạn đời, chấm dứt luyến tiếc với người đã cũ, không viết ra thì sẽ như "thằng bé không bao giờ chịu lớn".

Gọi đây là một “cuốn sách làm lành” - thay vì “chữa lành” như cách gọi thường thấy trong xã hội hiện đại, Anh Khang muốn tác phẩm trở thành món quà tri ân dành tặng thế hệ độc giả đã trưởng thành cùng những cuốn sách của mình.

Sách được chia làm hai phần: Mở đầu là “Độc thoại” với những dòng tư lự đơn lẻ như tự trấn an “đứa trẻ bên trong đang ăn vạ trên đường trưởng thành”. Phần hai “Đối thoại” là những lời tâm can san sẻ cùng Gen Z lẫn Gen Z(à) để tìm sự ủi an.

“Trong trái tim mỗi người đều có một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ nhất, kỳ diệu nhất, xứng đáng được bảo vệ toàn vẹn trước hiện thực tàn nhẫn của năm tháng. Dù ở độ tuổi nào, mong bạn luôn giữ được câu chuyện thần tiên của riêng mình. Bước qua nước mắt, tự khắc trưởng thành - Anh Khang

Tác giả tự nhận những lời tâm tình, thủ thỉ chân thành trong sách “chính là những ghi chép trong lúc ‘khóc một trận đã đời’, rồi từ nay, chỉ nhìn về phía trước”.

Trong sách, độc giả vẫn bắt gặp một Anh Khang trữ tình và nhạy cảm, nhưng ngòi bút đã được thời gian rèn giũa, câu từ do đó lắng đọng dấu vết tháng năm. Văn phong của anh trong tác phẩm mới được đánh giá “nhẹ nhàng không bi lụy, vừa mang chất thơ, vừa có sự thực tế và chiêm nghiệm của người trưởng thành”.

Nhiều năm trước, Anh Khang viết với tâm thế một người bạn, chia sẻ cảm giác lạc lõng của tuổi trẻ với những độc giả đồng trang lứa. Giờ đây với Bước qua nước mắt, tự khắc trưởng thành, Anh Khang đóng vai trò một người anh đã trải qua đôi chút thăng trầm trong cuộc sống song vẫn giữ cho mình sự lãng mạn và thong dong quen thuộc.

Bước qua nước mắt, tự khắc trưởng thành như lời tự sự của một trái tim trẻ đã trải qua đau đớn nhưng không bao giờ gục ngã. Đồng thời sách cũng dẫn dắt mỗi người đối thoại trong nội tâm, cho bản thân một cơ hội để làm lành với chính mình.

Hệ quy chiếu tình yêu

Đến tham dự buổi ra mắt sách, cô giáo chủ nhiệm thời cấp 3 của Anh Khang - cũng là giáo viên Văn đã dìu dắt chàng trai chuyên Văn đạt giải học sinh giỏi quốc gia năm xưa - nhớ lại: "Anh Khang luôn có cách tư duy, suy nghĩ khác với những người khác". Đó là lý do khiến văn chương của Anh Khang trở nên đặc biệt và chạm đến được nhiều độc giả.

Sách Bước qua nước mắt, tự khắc trưởng thành.

Cô gọi Anh Khang là niềm tự hào của cô và Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, vui mừng vì người học trò nay đã thành danh nhưng với cô giáo vẫn luôn lễ phép, "tôn sư trọng đạo".

Cô giáo ca ngợi các sáng tác của Anh Khang là "hệ quy chiếu tình yêu", dành cho ai đã, đang và sẽ yêu, dù người đó đang "vui yêu, buồn yêu hay đau yêu". Với khả năng liên tưởng, Anh Khang khiến những so sánh về tình yêu trở nên gần gũi với tâm trạng, cuộc sống của độc giả.

Bên cạnh ca sĩ Hamlet Trương, nhà báo Trung Nghĩa, MC Thanh Thảo cùng những người bạn thân thiết của Anh Khang, buổi giao lưu còn có sự góp mặt của đông đảo người hâm mộ Anh Khang. Trong đó không ít độc giả đã yêu mến anh trên dưới 10 năm, theo chân Anh Khang từ những năm đầu sáng tác. Một số giờ đây đã có gia đình, đã lựa chọn được lối đi riêng trong cuộc sống.

Đến sự kiện rất sớm trước giờ bắt đầu, A.T (23 tuổi, TP.HCM) cho biết là fan của nhà văn Anh Khang từ khi học cấp 2. 10 năm qua A.T luôn chờ đón tác phẩm của Anh Khang và đều đặn có mặt tại các buổi giao lưu, ra mắt sách.

Chia sẻ với Tri thức - ZNews, A.T nói mình đã “tìm được hình mẫu cho tình yêu” nhờ những cuốn sách của Anh Khang. A.T yêu thích nhất 2 tác phẩm Thả thính chân kinh (2020) và Bước qua nước mắt, tự khắc trưởng thành (2024).

Chị nhận thấy mình đã trưởng thành cùng ngòi bút của nhà văn. “Trong cuốn sách mới nhất, mình thấy một Anh Khang điềm tĩnh, bình tâm, ung dung, tích cực hơn. Cuốn sách đã thực sự ‘làm lành’ mình”, A.T nói.

Đặc biệt hơn nữa, A.T đã gặp được một nửa kia đồng điệu, cùng tần số, cũng là một người hâm mộ của Anh Khang. Cả hai đều hướng đến quan niệm tình yêu chung thủy, date-to-marry (hẹn hò, tìm hiểu để hướng tới hôn nhân - PV), hơn là xu thế thích trải nghiệm để chọn lựa của giới trẻ ngày nay.

Anh Khang được biết đến từ cuốn tản văn bán chạy Ngày trôi về phía cũ... (2012). Sau đó, anh đã xuất bản thêm nhiều tác phẩm khác: Đường hai ngả, người thương thành lạ (2013), Buồn làm sao buông (2014), Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và... Em (2015), Thương mấy cũng là người dưng (2016), Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh (2017), Người xưa đã quên ngày xưa (2018), Những năm tháng đó, có tôi yêu người (2019), Thả thính chân kinh (2020), Bước qua nước mắt, tự khắc trưởng thành (2024).