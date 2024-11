Nhà văn Anh Khang phát hành hai tác phẩm trong tháng 11/2024 gồm sách mới "Bước qua nước mắt, tự khắc trưởng thành" và ấn bản kỷ niệm "Ngày trôi về phía cũ".

Nhân dịp kỷ niệm hơn một thập kỷ gắn bó với văn chương, nhà văn Anh Khang và Nhà sách Phương Nam chính thức phát hành đồng thời hai tựa sách trong tháng 11/2024: tác phẩm mới Bước qua nước mắt, tự khắc trưởng thành và ấn bản kỷ niệm 12 năm Ngày trôi về phía cũ.

Sách "Bước qua nước mắt, tự khắc trưởng thành" và ấn bản kỷ niệm 12 năm "Ngày trôi về phía cũ". Ảnh: Phương Nam Book

Bước qua nước mắt, tự khắc trưởng thành được tác giả gọi là một "cuốn sách làm lành" thay vì "chữa lành" như cách gọi thông thường. Tác phẩm được chia làm hai phần: Độc thoại với những dòng tự sự trấn an "đứa trẻ bên trong đang ăn vạ trên đường trưởng thành" và Đối thoại - những lời tâm can dành cho thế hệ Gen Z và Gen Z(à) để tìm sự ủi an.

Qua từng trang sách, độc giả vẫn bắt gặp một Anh Khang trữ tình và nhạy cảm, nhưng giọng văn đã thêm phần lắng đọng với thời gian. Từ vị trí một người bạn đồng trang lứa trong những tác phẩm trước, giờ đây anh như một người đã trải qua đôi chút thăng trầm nhưng vẫn giữ được sự lãng mạn và thong dong quen thuộc. Mỗi câu chữ đều nhẹ nhàng không bi lụy, vừa mang chất thơ, vừa có sự thực tế và chiêm nghiệm của người trưởng thành.

Song song đó, Ngày trôi về phía cũ - tác phẩm đầu tay của Anh Khang cũng được tái bản lần thứ 11 với diện mạo hoàn toàn mới, kèm theo tranh minh họa màu. Cuốn sách là tập hợp những cảm xúc được góp nhặt sau những lần yêu, viết về những rung động đầu đời và cả những khoảnh khắc yếu lòng, hụt hẫng của tuổi trẻ.

Tác giả đã gom góp người cũ - chuyện xưa để kể về những cảm xúc lửng lơ của người trẻ khi mới bước vào yêu. "Dù thời gian trôi qua bao lâu, dù được tiếp nhận bao nhiêu kinh nghiệm của các thế hệ đi trước thì cảm giác chênh vênh trong tình yêu vẫn luôn là trải nghiệm vô cùng riêng tư của mỗi cá nhân", tác giả chia sẻ.

"Trong trái tim mỗi người đều có một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ nhất, kỳ diệu nhất, xứng đáng được bảo vệ toàn vẹn trước hiện thực tàn nhẫn của năm tháng. Dù ở độ tuổi nào, mong bạn luôn giữ được câu chuyện thần tiên của riêng mình", đó là thông điệp mà tác giả Anh Khang muốn gửi gắm đến độc giả qua hai tác phẩm.

