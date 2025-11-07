Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê từ trần

  • Thứ sáu, 7/11/2025 05:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Do tuổi cao, bệnh nặng, mặc dù được đội ngũ y, bác sỹ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê đã không qua khỏi.

Truong Thi Khue tu tran anh 1

Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê, nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đã từ trần ngày 5/11.

Đồng chí Trương Thị Khuê sinh ngày 13/10/1944, quê quán tại xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị. Nơi cư trú: Số 02, 39/1 phố Pháo Đài Láng, phường Láng, thành phố Hà Nội.

Chức vụ, cơ quan công tác trước khi nghỉ hưu: Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX.

Đồng chí được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất và Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Do tuổi cao, bệnh nặng, mặc dù được đội ngũ y, bác sỹ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng đồng chí đã không qua khỏi và từ trần hồi 14 giờ 52 phút ngày 5/11 (tức ngày 16 tháng 9 năm Ất Tỵ), tại Bệnh viện Hữu nghị, Hà Nội, hưởng thọ 82 tuổi.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Liên lạc hưu trí cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Đảng ủy phường Láng, thành phố Hà Nội, tổ chức Lễ tang đồng chí Trương Thị Khuê theo nghi thức Lễ tang cấp cao.

Lễ viếng: Tổ chức vào hồi 15h00 đến 16h30 ngày 7/11/2025, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu và di quan: Từ 16h30 đến 17h15 cùng ngày.

Lễ viếng tại quê nhà: Từ 7h00 đến 14h00 ngày 08/11/2025, tại số 06 Phạm Đình Hổ, khu phố 4, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Nơi an táng: Nghĩa trang phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương từ trần

Do tuổi cao, sức yếu, ông Trần Phương, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng) từ trần vào hồi 6h02 ngày 18/10, hưởng thọ 98 tuổi.

06:08 19/10/2025

Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ từ trần

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Huy Ngọ đã từ trần lúc 3h56 ngày 16/9 (tức ngày 25/7 năm Ất tỵ), tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.

17:25 16/9/2025

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã từ trần vào hồi 22 giờ 51 phút ngày 20/5 tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.

19:21 21/5/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://www.vietnamplus.vn/anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan-truong-thi-khue-tu-tran-post1075464.vnp

Vietnam+

Trương Thị Khuê từ trần Trương Thị Khuê

Đọc tiếp

Tin cuoi cung ve bao Kalmaegi hinh anh

Tin cuối cùng về bão Kalmaegi

1 giờ trước 06:31 7/11/2025

0

Dự báo từ 7/11 đến hết 8/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý