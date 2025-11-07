Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê từ trần

Do tuổi cao, bệnh nặng, mặc dù được đội ngũ y, bác sỹ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê đã không qua khỏi.

Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê, nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đã từ trần ngày 5/11.

Đồng chí Trương Thị Khuê sinh ngày 13/10/1944, quê quán tại xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị. Nơi cư trú: Số 02, 39/1 phố Pháo Đài Láng, phường Láng, thành phố Hà Nội.

Chức vụ, cơ quan công tác trước khi nghỉ hưu: Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX.

Đồng chí được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất và Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Do tuổi cao, bệnh nặng, mặc dù được đội ngũ y, bác sỹ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng đồng chí đã không qua khỏi và từ trần hồi 14 giờ 52 phút ngày 5/11 (tức ngày 16 tháng 9 năm Ất Tỵ), tại Bệnh viện Hữu nghị, Hà Nội, hưởng thọ 82 tuổi.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Liên lạc hưu trí cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Đảng ủy phường Láng, thành phố Hà Nội, tổ chức Lễ tang đồng chí Trương Thị Khuê theo nghi thức Lễ tang cấp cao.

Lễ viếng: Tổ chức vào hồi 15h00 đến 16h30 ngày 7/11/2025, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu và di quan: Từ 16h30 đến 17h15 cùng ngày.

Lễ viếng tại quê nhà: Từ 7h00 đến 14h00 ngày 08/11/2025, tại số 06 Phạm Đình Hổ, khu phố 4, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Nơi an táng: Nghĩa trang phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.