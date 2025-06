Anh hùng Lao động Thái Hương được vinh danh Nhà lãnh đạo xuất sắc

Anh hùng Lao động Thái Hương được tạp chí Global Brand trao danh hiệu Nhà lãnh đạo xuất sắc trong Phát triển bền vững toàn cầu 2025.

Ngày 13/6, tạp chí Global Brand (Vương quốc Anh) tổ chức lễ trao giải thường niên Global Brand Awards tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Chỉ 3 trong tổng số 31 giải thưởng được vinh danh trên phạm vi toàn cầu. Một trong số đó được trao cho Anh hùng Lao động Thái Hương của Việt Nam với danh hiệu Nhà lãnh đạo xuất sắc trong Phát triển bền vững toàn cầu 2025.

Các giải thưởng nổi bật

Cùng với giải thưởng dành cho người đứng đầu doanh nghiệp, Tập đoàn TH còn được vinh danh ở 3 hạng mục cạnh tranh trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, gồm giải thưởng Sản phẩm xuất sắc trong Đổi mới sáng tạo ngành sữa (Excellence in Dairy Innovation) cho sản phẩm TH true Yogurt Top Cup; Sản phẩm xuất sắc trong Giải pháp tăng cường sức khỏe (Excellence in Gut Health Solutions) cho TH true Yogurt Probiotics và Sản phẩm sữa hoàn toàn từ thiên nhiên xuất sắc (Best Natural Dairy Product) cho sữa chua TH true Yogurt.

“Bà Thái Hương cho thấy sự kiên định khi dẫn dắt doanh nghiệp đi theo hướng phát triển bền vững, hài hòa lợi ích từ những ngày đầu. Thực tế qua những gì chúng tôi khảo sát và nghiên cứu, con đường phát triển bền vững vài năm gần đây ở doanh nghiệp do bà dẫn dắt ngày càng nổi bật và được thực hiện bài bản, khoa học”, ông Arthur Solomon - cố vấn nghiên cứu và phân tích thị trường của tạp chí Global Brands - nhận định.

Đại diện Tập đoàn TH nhận giải thay bà Thái Hương.

“Từ góc nhìn cá nhân, điều khiến tôi ấn tượng về bà Thái Hương và Tập đoàn TH chính là cam kết kiên định với mục tiêu và giá trị cốt lõi. Điều làm nên sự khác biệt của TH không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm, mà còn ở sự chính trực trong từng mắt xích của chuỗi hoạt động, từ trang trại đến tay người tiêu dùng”, ông Solomon nói thêm.

Theo hội đồng đánh giá, 4 giải thưởng TH nhận được trong hệ thống Global Brands Awards 2025 cho thấy Tập đoàn TH đang mở rộng ảnh hưởng ra khu vực và toàn cầu. Nhận định này dựa trên một số lợi thế cốt lõi.

4 giải thưởng Tập đoàn TH nhận được trong hệ thống Global Brands Awards 2025 cho thấy tập đoàn đang mở rộng ảnh hưởng ra khu vực và toàn cầu.

Đầu tiên là bản sắc thương hiệu rõ ràng. TH xây dựng uy tín vững chắc xoay quanh thông điệp “Hoàn toàn từ thiên nhiên; tươi - ngon - bổ dưỡng”, điều này đặc biệt phù hợp giá trị tiêu dùng hiện đại cả trong nước lẫn quốc tế.

Tiếp theo là dẫn đầu về phát triển bền vững, được thể hiện qua các khoản đầu tư vào kinh tế xanh, quy trình sản xuất sạch và cam kết ESG định vị TH là doanh nghiệp tiên phong có tầm nhìn dài hạn.

Thứ 3, TH không ngừng nâng cao tiêu chuẩn về đổi mới sản phẩm, an toàn thực phẩm và ứng dụng công nghệ. Cuối cùng, các giải thưởng danh giá cùng sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ trên truyền thông quốc tế, trong các mối quan hệ đối tác và hoạt động xuất khẩu đã giúp thương hiệu mở rộng dấu ấn vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Với định hướng chiến lược và cách tiếp cận dựa trên giá trị, TH từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đại diện tiêu biểu cho ngành sữa Việt Nam, đồng thời góp phần định hình tương lai nông nghiệp bền vững trong khu vực.

Dấu mốc quốc tế quan trọng

Các giải thưởng từ tạp chí Global Brand là dấu mốc quốc tế quan trọng trên hành trình phát triển bền vững vì sức khỏe cộng đồng của Anh hùng Lao động Thái Hương và Tập đoàn TH.

Trước đó, năm 2023, giải thưởng Le Fonti Global Awards của Italy cũng vinh danh bà với giải thưởng Nhà lãnh đạo của năm, thuộc hạng mục Phát triển bền vững phạm vi toàn cầu. Bên cạnh đó, bà được Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva (UNOG) vinh danh trong 17 gương mặt hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững năm 2023. Tạp chí tài chính Forbes của Mỹ từng bình chọn bà vào top 50 nữ doanh nhân quyền lực châu Á nhiều năm liên tiếp vì đã làm thay đổi bản chất ngành sữa tại Việt Nam.

Với tầm nhìn chiến lược, bà Thái Hương xây dựng con đường phát triển bền vững cho TH ngay từ những ngày đầu, dựa trên công thức nhất quán là trí tuệ Việt kết hợp tài nguyên thiên nhiên Việt và công nghệ đầu cuối của thế giới.

Ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến của thế giới, các hoạt động sản xuất và kinh doanh của TH được thiết kế theo hướng giảm phát thải tối đa, tối ưu hiệu quả vận hành, và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cao nhất ngay tại chính đồng đất Việt Nam.

Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên - một trong 2 công ty sản xuất chủ lực của Tập đoàn TH - được chứng nhận đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060:2014.

Dự án sữa tươi sạch TH true Milk đã góp phần đảm bảo an ninh lương thực, dinh dưỡng tại Việt Nam. Dự án này xác lập kỷ lục dành cho cụm trang trại bò sữa công nghệ cao sản xuất khép kín có quy mô lớn bậc nhất thế giới.

Song song mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực, dinh dưỡng, Tập đoàn TH còn đóng vai trò then chốt trong việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. “Tập đoàn TH đã đóng góp trực tiếp và quan trọng vào tốc độc tăng trưởng 9% GRDP của Nghệ An và 14-15% của huyện Nghĩa Đàn trong năm 2024. Cùng với đó, tập đoàn tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, nâng cao thu nhập và đời sống người dân”, ông Phạm Chí Kiên - Bí thư huyện ủy Nghĩa Đàn - chia sẻ.

Các sáng kiến thúc đẩy bảo vệ môi trường, kinh tế tuần hoàn, biến chất thải thành tài nguyên không chỉ thúc đẩy phát triển bền vững cho Tập đoàn TH, mà còn mang lại lợi ích kinh tế cho người dân. Những bước đi tiên phong của Tập đoàn TH là cơ sở để lãnh đạo địa phương đánh giá, nhân rộng mô hình trong tương lai.