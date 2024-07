Ảnh cũ Mark Zuckerberg bị đào lại

Một bức ảnh Mark Zuckerberg đăng hồi tháng 2 đã vô tình tiết lộ một số thông tin về thiết bị VR mới của Meta.

Mark Zuckerberg đeo kính Ray-Ban của hãng. Ảnh: CNBC.

Cụ thể, CEO Meta đã chia sẻ một bài đăng trên Threads với nội dung: "Mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào vs. nó đang diễn ra như thế nào”. Bài viết đăng kèm 2 hình ảnh của Zuckerberg tại bàn làm việc trên Facebook. Trong đó, một hình ảnh chụp từ những ngày đầu thành lập của gã khổng lồ công nghệ và một bức ảnh hiện tại.

Matthew Karolian của tờ The Boston Globe gần đây chỉ ra trên Threads rằng cặp kính ở phía sau có thể tiết lộ một số thông tin về dòng kính thông minh của Meta. Sau khi phóng to ảnh để nhìn rõ chiếc kính, cây bút này nói: “Cho tôi biết thêm thông tin về những chiếc kính to bản có phần gấp khúc kỳ lạ này nào”.

Zuckerberg trả lời trong phần bình luận: “Sẽ chia sẻ nhiều hơn về nó vào cuối năm nay”.

Ảnh zoom vào chiếc kính từ bài đăng gốc của Mark Zuckerberg.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước, vị CEO cho biết rằng Meta "gần như đã sẵn sàng" để giới thiệu mẫu kính AR "ba chiều hoàn toàn" của mình.

Trước đó, công ty từng tiết lộ có thể sẽ ra mắt phiên bản đầu tiên của kính AR “thật sự” của mình vào mùa thu này tại hội nghị nhà phát triển Connect hàng năm. Dự án có tên gọi gọi nội bộ là Orion.

Theo Zuckerberg, thiết kế mẫu kính này “không mang tính thời trang” bởi phần khung dày hơn do sử dụng công nghệ AR.

Tuần trước, The Information đưa tin các nhân viên cũ và hiện tại của Meta đều cho rằng phần khung dày trên kính AR khiến sản phẩm trở nên khó bán cho khách hàng. Bằng chứng là hãng kính EssilorLuxottica, từng hợp tác với Meta với 2 chiếc kính Ray-Ban đầu tiên, đã tỏ ra "không hài lòng về thiết kế".

Vậy ý nghĩa chính xác đằng sau bức ảnh của Zuckerberg là gì? Business Insider cho rằng đây có thể là một thiết kế cũ, bản mô hình thiết kế không có chức năng của một sản phẩm trong tương lai, một nguyên mẫu nào đó, hoặc một thiết bị hoàn toàn khác. Trang tin cho rằng không có lý nào Zuckerberg lại vô ý đăng ảnh có sản phẩm sắp ra mắt để công chúng nhìn thấy.

Nhưng với hội nghị Meta's Connect chỉ còn hai tháng nữa diễn ra vào ngày 25/9, người dùng có thể mong đợi sẽ sớm nhận được sản phẩm Zuckerberg và bộ phận Reality Labs của Meta đang chuẩn bị, Business Insider kết luận.