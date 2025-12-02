Ảnh bán khỏa thân táo bạo của Son Soo Ah

Xports News đưa tin Son Soo Ah, con gái của phát thanh viên kiêm diễn viên hài Lee Kyung Sil, đang thu hút sự chú ý với bộ ảnh concept táo bạo. Loạt ảnh của nữ diễn viên lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc kéo theo nhiều bình luận.
Hình ảnh táo bạo của nữ diễn viên. Ảnh: @sooah_son.
Trong bộ ảnh vừa được đăng tải, ngôi sao sinh năm 1994 bán khỏa thân và phủ kín toàn bộ cơ thể bằng nhũ vàng. Những bức ảnh được chụp dưới ánh sáng dịu nhẹ. Nữ diễn viên trang điểm nhẹ nhàng, để tóc ngắn cá tính, mạnh mẽ.
Theo truyền thông Hàn Quốc, bộ ảnh mang phong cách táo bạo, bán khỏa thân, nhưng không phản cảm mà tập trung vào hướng nghệ thuật.
Son Soo Ah sinh năm 1994, ra mắt giới giải trí thông qua Cuộc thi Siêu mẫu SBS năm 2016. Cô từng du học ở Canada, rồi theo học chuyên ngành Sân khấu và Điện ảnh.
Hình ảnh mới thu hút sự chú ý của nữ diễn viên. Ảnh: @sooah_son.
Son Soo Ah là con gái của danh hài Lee Kyung Sil. Cô từng xuất hiện cùng gia đình trong chương trình Joseon's Lovers của đài TV Chosun vào tháng 7.
Ngoài ra, nữ diễn viên cũng tham gia bộ phim truyền hình Esquire của đài JTBC vào tháng 8. Đây là dự án đánh dấu màn ra mắt chính thức của cô với tư cách một diễn viên.
Ai đứng sau Khi cuộc đời cho bạn quả quýt?
Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) của Netflix với sự tham gia của IU và Park Bo Gum khiến độc giả tò mò hơn về tác giả đứng sau kịch bản gốc. Sức hấp dẫn rộng rãi của bộ phim cũng đã khơi dậy sự quan tâm đối với người đứng sau kịch bản phim, cho đến nay chỉ được biết tới với bút danh Lim Sang-choon.
Mặc dù có ảnh hưởng ngày càng tăng trong ngành, Lim không hề lộ diện nhiều, thường tránh các cuộc phỏng vấn và giữ bí mật về thông tin cá nhân kể từ khi ra mắt vào năm 2013.