Ảnh bán khỏa thân táo bạo của Son Soo Ah

Son Soo Ah chụp bộ ảnh mới theo concept gợi cảm. Nữ diễn viên phủ kín toàn bộ cơ thể bằng nhũ vàng.

Xports News đưa tin Son Soo Ah, con gái của phát thanh viên kiêm diễn viên hài Lee Kyung Sil, đang thu hút sự chú ý với bộ ảnh concept táo bạo. Loạt ảnh của nữ diễn viên lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc kéo theo nhiều bình luận.

Hình ảnh táo bạo của nữ diễn viên. Ảnh: @sooah_son.

Trong bộ ảnh vừa được đăng tải, ngôi sao sinh năm 1994 bán khỏa thân và phủ kín toàn bộ cơ thể bằng nhũ vàng. Những bức ảnh được chụp dưới ánh sáng dịu nhẹ. Nữ diễn viên trang điểm nhẹ nhàng, để tóc ngắn cá tính, mạnh mẽ.

Theo truyền thông Hàn Quốc, bộ ảnh mang phong cách táo bạo, bán khỏa thân, nhưng không phản cảm mà tập trung vào hướng nghệ thuật.

Son Soo Ah sinh năm 1994, ra mắt giới giải trí thông qua Cuộc thi Siêu mẫu SBS năm 2016. Cô từng du học ở Canada, rồi theo học chuyên ngành Sân khấu và Điện ảnh.

Hình ảnh mới thu hút sự chú ý của nữ diễn viên. Ảnh: @sooah_son.

Son Soo Ah là con gái của danh hài Lee Kyung Sil. Cô từng xuất hiện cùng gia đình trong chương trình Joseon's Lovers của đài TV Chosun vào tháng 7.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng tham gia bộ phim truyền hình Esquire của đài JTBC vào tháng 8. Đây là dự án đánh dấu màn ra mắt chính thức của cô với tư cách một diễn viên.