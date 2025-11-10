Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Angelina Jolie sốc khi tận mắt thấy UAV đe dọa người dân Ukraine

  • Thứ hai, 10/11/2025 15:03 (GMT+7)
Trong bài viết về chuyến thăm Ukraine, diễn viên Angelina Jolie ví các khu vực xung đột như “sở thú người”, nơi cư dân luôn bị các máy bay không người lái giám sát trên bầu trời.

Theo báo The Kyiv Independent của Ukraine, ngôi sao Hollywood Angelina Jolie ngày 9/11 đăng trên Instagram bài viết kể về chuyến thăm tỉnh Mykolaiv và thành phố Kherson (Ukraine), nơi bà gặp gỡ các gia đình đang sống trong vùng xung đột giữa Ukraine và Nga suốt nhiều tháng qua.

Diễn viên nổi tiếng mô tả sự hiện diện của các drone (máy bay không người lái) "vo ve thấp thoáng trên bầu trời khiến người ta không khỏi căng thẳng". Bà Jolie cũng nói rằng cư dân sở tại so sánh việc giám sát của các drone ấy khiến cuộc sống ở những khu vực này chẳng khác nào "sở thú người".

Angelina Jolie thăm địa điểm tưởng niệm nạn nhân xung đột ở Ukraine Angeline Jolie đã có chuyến thăm tới Mykolaiv và Kherson (Ukraine) vào đầu tháng 11 để gặp gỡ các gia đình đang sinh sống tại khu vực tiền tuyến, nơi bà mô tả là chịu sự kiểm soát nặng nề của các drone không khác gì "sở thú người".

Jolie cho biết bà phải mặc đồ bảo hộ khi đến thăm các khu vực chịu ảnh hưởng xung đột ở Ukraine và phải dừng mọi hoạt động mỗi khi máy bay không người lái của Nga bay qua. Nữ diễn viên nói các drone của đối phương liên tục truy lùng và uy hiếp dân thường.

"Tôi chỉ phải chịu đựng việc này trong vài ngày ngắn ngủi nhưng những người dân ở đây phải đối mặt mỗi ngày", bà Jolie viết. "Người dân đã chuyển trường học, phòng khám và nhà trẻ xuống các tầng hầm kiên cố, quyết tâm duy trì nhịp sống bình thường dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt".

Nhiều người chia sẻ với bà Jolie về gánh nặng tâm lý khi phải sống trong nỗi lo thường trực và nỗi sợ sâu sắc hơn là bị thế giới lãng quên.

Diễn viên Jolie cũng liên hệ đến nhiều cuộc xung đột vẫn đang diễn ra ở khắp nơi trên thế giới như Sudan, Yemen và CHDC Congo, từ đó bày tỏ sự quan ngại đối với điều kiện sống của dân thường bị ảnh hưởng bởi khói lửa chiến tranh.

Đại Hoàng

