Ấn phẩm quý hiếm trưng bày tại Triển lãm thành tựu 80 năm đất nước

Sáng 28/8, tại Trung tâm hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), Triển lãm thành tựu của ngành xuất bản đã diễn ra với chủ đề Xuất bản Việt Nam - 80 năm Xây dựng - Phát triển - Hội nhập. Triển lãm thuộc khu vực 12 ngành công nghiệp văn hóa, nằm trong Triển lãm thành tựu đất nước - 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, diễn ra từ 28/8 tới 5/9.
Triển lãm đánh dấu 80 năm ngành xuất bản - in - phát hành đóng góp cho nền văn hóa nước nhà, thông qua các hiện vật lịch sử đi cùng mỗi giai đoạn phát triển của đất nước. Đồng thời, triển lãm còn khẳng định tầm vóc của ngành khi quy tụ đông đảo nhà xuất bản từ lâu đời tới non trẻ, nhà phát hành truyền thống và nhà phát hành xuất bản phẩm điện tử, nhà in.
Tổng thể khu triển lãm ngành xuất bản rộng 500 m2, chia làm 2 khu vực: khu trưng bày hiện vật lịch sử, tư liệu ngành, xuất bản phẩm tiêu biểu; khu sự kiện diễn ra nhiều hoạt động giới thiệu sách, hội thảo… phục vụ bạn đọc.
Không gian không chỉ thu hút đông đảo người dân mà còn cả các chiến sĩ vì số lượng đầu sách đa dạng, đặc biệt các đầu sách về chính trị, văn hóa, lịch sử Việt Nam.
Khu trưng bày hiện vật lịch sử của ngành xuất bản thời kỳ cổ, trung đại. Khi chữ Hán du nhập vào Việt Nam, ngành xuất bản cũng ra đời phục vụ công việc học tập, ghi chép của sĩ tử. Việt Nam đã sớm chế tạo ra giấy, nghề khắc ván in cũng có từ thời Lý. Các hiện vật cổ như sách trên đất nung, ấn chỉ bản khắc trên đồng, sách lá buông (loại sách có thể mở ra như quạt) đều được trưng bày.
Nhiều ấn phẩm báo chí, sách mang tính lịch sử cũng xuất hiện như Báo Độc lập năm 1945, các cuốn sách đầu tiên của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, các tài liệu phục vụ Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945-1975 in tại Nhà in Trần Phú. Đây là các hiện vật thể hiện vai trò quan trọng của ngành xuất bản trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Khu trưng bày cũng dành một không gian lớn cho các đầu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, với các chủ đề phù hợp nhiều đối tượng độc giả như: tấm gương học tập suốt đời của Bác, Bác Hồ với các ngành văn hóa - nghệ thuật, hình tượng Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình…
Các nhà in mang tới triển lãm các máy in đời đầu. Trong đó có máy in Typo - giữ vai trò chủ đạo trong ngành in ấn của Việt Nam, đặc biệt trong in sách, báo, tài liệu và các ấn phẩm phục vụ Cách mạng Việt Nam. Typo 66 là chiếc máy in được Tổng Công hội Trung Quốc viện trợ cho Tổng Công đoàn Việt Nam vào tháng 2/1966. Năm 1972, Tổng Công đoàn Việt Nam tặng Typo 66 cho Liên hiệp Công đoàn Giải phóng để in tài liệu kháng chiến. Sau năm 1975, các nhà in sử dụng công nghệ in offset, Typo 66 hoàn thành nhiệm vụ lịch sử.
Trái với không khí lịch sử của nhà in, nhà xuất bản, các nhà phát hành mang nhiều xuất bản phẩm trẻ trung, hiện đại, thiết kế tinh xảo. Trong đó, Đông A mang tới các bản sách đặc biệt như Truyện Kiều phiên bản in trên giấy dó, bìa sơn mài, hộp sách lót nhung; Số đỏ bìa da bò mộc Italy gắn 14 tag đồng; Lịch sử Việt Nam bằng hình có tên sách mạ vàng;…
Các cuốn sách được trưng bày đều là các ấn phẩm tiêu biểu của ngành xuất bản, thể hiện không chỉ sự công phu trong khâu biên tập mà còn là sự tỉ mỉ, chỉn chu trong khâu thiết kế và gia công bìa.
Khu trưng bày có gần 1.000 cuốn sách theo chủ đề: Sách lý luận chính trị, sách khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; sách văn hóa, văn học nghệ thuật…
Triển lãm còn có các cuốn sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng bí thư đầu tiên Trần Phú, bà Nguyễn Thị Bình và nhiều nhân vật kiệt xuất trong lịch sử Việt Nam.
Bên cạnh không gian trưng bày, triển lãm giới thiệu thành tựu của ngành là khu bày bán sách, phục vụ đông đảo bạn đọc và khách tham quan.
Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Nguyên giới thiệu không gian triển lãm.
Khu xuất bản điện tử trưng bày sách nói, sách điện tử. Độc giả có thể trực tiếp trải nghiệm các ấn phẩm điện tử này tại triển lãm.
