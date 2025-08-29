Ấn phẩm quý hiếm trưng bày tại Triển lãm thành tựu 80 năm đất nước

Các nhà in mang tới triển lãm các máy in đời đầu. Trong đó có máy in Typo - giữ vai trò chủ đạo trong ngành in ấn của Việt Nam, đặc biệt trong in sách, báo, tài liệu và các ấn phẩm phục vụ Cách mạng Việt Nam. Typo 66 là chiếc máy in được Tổng Công hội Trung Quốc viện trợ cho Tổng Công đoàn Việt Nam vào tháng 2/1966. Năm 1972, Tổng Công đoàn Việt Nam tặng Typo 66 cho Liên hiệp Công đoàn Giải phóng để in tài liệu kháng chiến. Sau năm 1975, các nhà in sử dụng công nghệ in offset, Typo 66 hoàn thành nhiệm vụ lịch sử.