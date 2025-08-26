Ngắm bộ tem đặc biệt dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

|
Ngày 26/8, tại Trung tâm Báo chí Quốc hội (Tòa nhà Quốc hội) đã diễn ra lễ khai trương Trung tâm Báo chí tuyên truyền "Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 và lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Bộ tem gồm 01 mẫu tem và 01 blốc.
Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Trọng Nghĩa (Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), ông Nguyễn Khắc Định (Phó Chủ tịch Quốc hội), ông Nguyễn Mạnh Hùng (Bộ trưởng Khoa học và Công Nghệ), ông Lê Hải Bình (Thứ trưởng Bộ Văn Hóa Thể thao và Du Lịch) và nhiều lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khác.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hải Bình (Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết Trung tâm Báo chí là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến Lễ kỷ niệm cho gần 1.500 phóng viên, biên tập viên phóng viên trong nước, nước ngoài.
Trung tâm Báo chí là nơi cung cấp thông tin về các hoạt động của Lễ kỷ niệm; phục vụ hoạt động tác nghiệp của phóng viên; xử lý các yêu cầu hoạt động báo chí của phóng viên. Ông Lê Hải Bình cho biết Ban tổ chức sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong nước, quốc tế đưa tin về Lễ kỷ niệm.
Cũng tại buổi lễ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã cho ra mắt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Bộ tem gồm 01 mẫu tem và 01 blốc.
Bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)” không chỉ thể hiện dấu mốc lịch sử trọng đại, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà còn là lời khẳng định về chủ quyền, tự do, độc lập, tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và niềm tự hào dân tộcViệt Nam trong suốt 80 năm qua.
Mẫu tem thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được khắc họa bằng phong cách nghệ thuật đồ họa hiện đại, vừa trang nghiêm, vừa gần gũi.
Mẫu blốc thể hiện Quốc huy nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và bản đồ Tổ quốc với chủ quyền biển đảo thiêng liêng và trọn vẹn của lãnh thổ quốc gia. Nền blốc sử dụng hình ảnh trống đồng, biểu tượng nghìn năm văn hiến, gợi nhắc về cội nguồn lịch sử và chiều sâu văn hóa dân tộc.
Tem có khuôn khổ 32x43 mm; Blốc có khuôn khổ 80x100 mm với giá mặt là 4.000 đồng và 19.000 đồng. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế; được cung ứng trên toàn quốc tại các Bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm, các bưu cục giao dịch từ ngày 26/8/2025 đến ngày 30/6/2027.