Ngắm bộ tem đặc biệt dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Trung tâm Báo chí là nơi cung cấp thông tin về các hoạt động của Lễ kỷ niệm; phục vụ hoạt động tác nghiệp của phóng viên; xử lý các yêu cầu hoạt động báo chí của phóng viên. Ông Lê Hải Bình cho biết Ban tổ chức sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong nước, quốc tế đưa tin về Lễ kỷ niệm.