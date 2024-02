Ăn gì để giải rượu trong dịp Tết

Dịp Tết Nguyên đán gắn liền với những bữa tiệc rượu khiến bạn mệt mỏi. Dưới đây là một số mẹo để bạn tránh được cảm giác nôn nao khó chịu sau cơn say.

Những bữa nhậu kéo dài vào dịp đầu năm sẽ khiến bạn mệt mỏi. Ảnh: Adobestock.

Mới đây, một nhà sáng tạo nội dung tên là Chloe Ellen nói rằng việc ăn dưa chuột có thể ngăn ngừa và giảm cảm giác nôn nao do uống rượu.

Trong video chỉ dài 11 giây thu hút 1,9 triệu lượt xem, cô gái khuyên mọi người nên ăn nửa quả dưa chuột trước khi uống rượu, nửa quả còn lại sẽ ăn trước khi đi ngủ.

Công dụng thực sự của dưa chuột

Trong phần bình luận, Ellen nói thêm rằng dưa chuột cung cấp đường, vitamin B và chất điện giải dồi dào. Đó là lý do bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu ăn dưa chuột trước và sau khi uống rượu.

Theo New York Post, nhiều người xem đã tò mò thử phương pháp này của Ellen và nhận thấy hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, một số người nói cách này không "xi nhê" với họ. Thay vào đó, họ sẽ dùng những món ăn béo ngậy như thịt nướng hoặc khoai tây chiên phô mai để chống say.

Ăn dưa chuột giúp cơ thể dễ chịu hơn sau khi uống rượu. Ảnh: Healthline.

Bàn về mẹo chống say bằng dưa chuột, bác sĩ Janine Bowring cho rằng đây là một ý tưởng không tồi. Theo bà, dưa chuột giàu vitamin B và canxi nên ăn một quả trước hoặc sau khi uống rượu đều có thể giúp cân bằng dinh dưỡng, nhưng chỉ ở một mức độ nhất định.

Theo đó, việc ăn dưa chuột để chống say rượu có thể hiệu quả với một số người và không hiệu quả với những người khác. Nhưng ít nhất việc ăn loại quả này cũng giúp bạn cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn sau bữa nhậu.

Theo cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia (Vương quốc Anh), việc uống hơn 140 ml rượu mỗi tuần có nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Để đảm bảo cơ thể không bị ảnh hưởng do rượu, người trưởng thành không nên uống quá 140 ml mỗi tuần, mỗi lần uống chỉ nên chia nhỏ ra và cách ngày, có thể ngừng 3 ngày rồi mới uống lại. Phụ nữ đang mang thai thì nên hoàn toàn tránh xa thức uống này để giảm thiểu rủi ro cho em bé.

Những thứ nên và không nên ăn khi uống rượu

Mọi người vẫn luôn nghĩ rằng tình trạng nôn nao khi say rượu chủ yếu là do mất nước. Theo CBS News, thực tế nguyên nhân lại không đến từ việc mất nước.

Một buổi tối bạn uống nhiều rượu cũng dẫn đến tình trạng viêm dạ dày và viêm ruột, chất lượng giấc ngủ kém đi và sản sinh những chất độc trong cơ thể, gây ra những biểu hiện do say như nôn mửa, đồ mồ hôi, tăng nhịp tim...

Nghiên cứu cũng cho thấy nôn nao do say rượu có thể cản trở khả năng tập trung và ghi nhớ thông tin. Tuy nhiên, nghiên cứu lại chưa cho chúng ta đáp án chính xác về phương pháp để chống lại triệu chứng này.

Dịp Tết Nguyên đán sắp tới, nếu không thể từ chối những cuộc vui trên bàn nhậu, bạn có thể cân nhắc một số mẹo sau để tránh bị nôn nao, đau đầu do uống nhiều rượu.

1. Uống nước và bổ sung chất điện giải

Mất nước là một trong những triệu chứng phổ biến nhất khi uống rượu. Lý do là rượu là chất lợi tiểu nên khiến chúng ta đi tiểu thường xuyên hơn. Uống khoảng 4 ly rượu cũng đủ để khiến bạn "loại bỏ" 600-1.000 ml nước ra khỏi cơ thể.

Uống nhiều rượu cũng gây đổ mồ hôi, nôn mửa và tiêu chảy, khiến cơ thể mất nước nặng hơn. Kết quả, bạn sẽ có nguy cơ gặp phải các vấn đề như suy nhược, khát nước, khô miệng và choáng váng.

Uống thêm nước có thể giúp bạn giảm một số triệu chứng, nhưng không thể giải quyết triệt để vì mất nước cũng thường đi kèm với tình trạng mất cân bằng điện giải. Do đó, nếu uống rượu, bạn nên uống nước kết hợp với bổ sung chất điện giải để giảm bớt cảm giác khó chịu trong cơ thể.

Thịt xông khói và trứng có thể làm chậm quá trình hấp thụ rượu. Ảnh: Tara Donne.

2. Ăn đồ chiên trước khi uống rượu

Một trong những "phương thuốc" truyền thống nhất để giải quyết cơn say chính là món thịt xông khói và trứng béo ngậy.

Theo CBS News, các loại thực phẩm như thịt xông khói, trứng và cả bông cải xanh chứa một loại axit amin gọi là cysteine - được các nhà khoa học tin rằng có thể làm giảm acetaldehyde.

Acetaldehyde là hợp chất được tạo ra khi cơ thể chuyển hóa rượu và góp phần gây ra các triệu chứng khi say như tăng nhịp tim, buồn nôn, nôn ói...

Ăn một bữa có protein, chất béo và carbohydrate trước khi uống rượu đã được chứng minh là có thể làm chậm quá trình hấp thụ rượu, giúp bạn phần nào tránh được cảm giác nôn nao khó chịu khi phải nhập tiệc đến đêm khuya.

3. Uống cà phê cũng tốt nhưng không phải ai cũng hợp

Sau khi uống rượu, chúng ta luôn cảm thấy rất tệ và một trong những lý do gây ra điều này chính là giấc ngủ bị ảnh hưởng.

Chất lượng giấc ngủ sau khi uống rượu thường ngắn và kém hơn thông thường, rất may là chúng ta có thể đẩy lùi tình trạng này bằng cà phê.

Tuy nhiên, cà phê không hiệu quả đối với mọi người, nhất là với những người thường xuyên uống cà phê. Lý do là thường xuyên uống cà phê sẽ khiến người đó bị "nhờn" nên một ly cà phê hay trà sau lúc uống rượu sẽ không đủ để giải quyết vấn đề.

4. Đừng dùng rượu để "chữa" rượu

Tiếng Anh có một thuật ngữ là "hair of the dog that bit you", dùng để chỉ việc dùng đồ uống có cồn để giải quyết cảm giác nôn nao trong khi say rượu. Nhiều người cũng nói họ đã thử cách này và hiệu quả.

Nhưng thực tế, việc dùng rượu để "chữa" rượu lại rất nguy hiểm. Sau bữa nhậu, các cơ quan quan trọng trong cơ thể cần thời gian để chữa lành những tổn thương do rượu gây ra. Tại Anh, chính phủ cũng khuyên người dân nên tránh uống thêm rượu trong vòng 48 giờ sau khi nhậu.

Hơn nữa, việc dùng rượu để "chữa" rượu là dấu hiệu cho thấy bạn bị rối loạn sử dụng rượu và có thể làm tăng những vấn đề khác liên quan.

5. Thuốc giải rượu không hiệu quả

Gần đây, nhiều hãng dược phẩm bày bán sản phẩm giải rượu, kèm theo lời quảng cáo như có thể làm giảm cảm giác nôn nao sau khi dùng đồ uống có cồn.

Những sản phẩm này thường được cho là có thể làm tăng tốc độ loại bỏ acetaldehyde ra khỏi cơ thể, đồng thời giảm viêm và giải quyết những thay đổi về mặt hóa học trong não bộ khi uống rượu.

CBS News nêu rằng hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy các loại thuốc thông thường có thể trị được chứng nôn nao do rượu. Nhữn loại thuốc này có thể giảm bớt triệu chứng, nhưng không thể điều trị dứt điểm.

Nôn nao do say là sự kết hợp giữa các triệu chứng thể chất và tâm lý, được gây ra từ những quá trình khác nhau trong cơ thể và não bộ. Nhìn chung, cách tốt nhất để tránh mệt mỏi vào sáng hôm sau chính là uống rượu có chừng mực, hoặc đừng uống.