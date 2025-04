Ấn Độ, Pakistan đối mặt cái nóng bỏng da bất thường

Hàng trăm triệu người ở Ấn Độ và Pakistan đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt dù mới đầu hè, gây gánh nặng rất lớn lên nguồn cung năng lượng, cây trồng quan trọng và sinh kế.

Ấn Độ và Pakistan dự kiến nằm trong nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi khủng hoảng khí hậu. Ảnh: Reuters.

Tại Ấn Độ và Pakistan, nắng nóng gay gắt thường tới trong tháng 5 và tháng 6, song mùa nắng nóng năm 2025 tới sớm hơn và dự kiến kéo dài hơn bình thường. Dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ sẽ tăng tới mức nguy hại ở cả hai quốc gia trong tuần này, CNN đưa tin.

Nắng nóng tới bỏng da, xây xẩm mặt mày

Theo cơ quan khí tượng Pakistan, một số khu vực có khả năng trải qua đợt nắng nóng cao hơn 8 độ C so với thông thường trong khoảng 14-18/4. Nhiệt độ tối đa ở Balochistan phía tây nam có thể lên tới 49 độ C. CNN so sánh con số này ngang với sống ở Thung lũng Chết, nơi nóng khô nhất Bắc Mỹ và có nhiệt độ ban ngày vào mùa hè thường đạt mốc tương tự.

Ayoub Khosa - sống tại thành phố Dera Murad Jamali của Balochistan - cho biết cường độ của đợt nắng nóng "khiến nhiều người bất ngờ", dẫn tới những thách thức nghiêm trọng cho cư dân nơi đây.

"Mất điện liên tục là một trong những vấn đề chính", Khosa cho biết, chia sẻ thêm tình trạng này có thể kéo dài tới 16 giờ/ngày. "Vấn đề làm trầm trọng hóa tác động của nắng nóng, khiến mọi người khó ứng phó hơn".

Mới đầu hè nhưng cả Ấn Độ và Pakistan đã trải qua đợt nắng nóng khủng khiếp. Ảnh: Hindustan Times.

Nước láng giềng Ấn Độ cũng đang chứng kiến đợt nắng nóng khắc nghiệt đến sớm. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cảnh báo người dân ở một số vùng cần chuẩn bị cho "số ngày nắng nóng cao hơn bình thường" trong tháng 4 này.

Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Delhi, thành phố có 16 triệu dân, vượt quá 40 độ C ít nhất 3 lần tính riêng trong nửa đầu tháng 4, cao hơn 5 độ so với mức trung bình theo mùa. Một số bang lân cận cũng đối mặt với cái nóng thiêu đốt, như Rajasthan ở phía tây bắc, khiến một số trường hợp ngã bệnh vì nắng nóng đã xuất hiện. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận ở một số vùng của Rajasthan đạt 44 độ C hôm 14/4.

Anita Soni - từ nhóm Thar Mahila Sansthan - cảm nhận nắng nóng tồi tệ hơn nhiều so với những năm trước, khiến cô lo lắng về tác động của hiện tượng thời tiết cực đoan với trẻ em và phụ nữ trong bang. Cô cho biết khi người lao động ngoài trời và nông dân làm việc, cảm giác cơ thể thiếu nước ngay lập tức xuất hiện, nên mọi người buồn nôn hoặc chóng mặt.

Người nông dân Balu Lal cho biết nhiều người bị ốm do thời tiết khắc nghiệt. "Chúng tôi thậm chí không thể chịu được. Khi bước ra ngoài, tôi cảm thấy như bị bỏng vì cái nóng bên ngoài", anh chia sẻ, lo lắng cho sinh kế và cách kiếm tiền lo cho gia đình. "Chúng tôi không còn nơi nào khác để đi".

Thách thức giới hạn chịu đựng của con người

Các chuyên gia cho biết nhiệt độ tăng cao đang thử thách sức chịu đựng của con người.

Nhiệt độ cực cao đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người ở Ấn Độ và Pakistan trong những thập niên gần đây. Các chuyên gia về khí hậu cảnh báo đến năm 2050, Ấn Độ sẽ là một trong những nơi đầu tiên nhiệt độ vượt qua giới hạn sinh tồn của con người.

Nắng nóng đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai. Neha Mankani - cố vấn tại Liên đoàn nữ hộ sinh quốc tế tại Karachi - nhắc tới tình trạng sảy thai và sinh non không rõ nguyên nhân.

"Vào mùa hè, 80% trẻ sinh non gặp các vấn đề về hô hấp do thời tiết. Chúng tôi cũng ghi nhận trường hợp tăng huyết áp do mang thai (có thể) dẫn đến tiền sản giật - nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho mẹ", bà nói thêm.

Nhiệt độ cực cao đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người ở Ấn Độ và Pakistan trong những thập niên gần đây. Ảnh: NurPhoto.

Ấn Độ và Pakistan, hai quốc gia chứng kiến tình trạng chênh lệch giàu - nghèo rõ rệt, dự kiến nằm trong nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi khủng hoảng khí hậu với khoảng một tỷ người bị tác động.

Mehrunissa Malik - chuyên gia về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững từ Pakistan - nhắc tới khả năng thiếu lương thực, hạn hán và lũ quét do băng tan. Bà nhận định các cộng đồng không được tiếp cận với những biện pháp làm mát hoặc phụ thuộc vào tự nhiên để kiếm sống sẽ cảm nhận rõ rệt nhất.

"Với nông dân, thời tiết sẽ ngày càng thất thường và khó dự đoán", bà nói. "Thách thức đến từ việc nhiệt độ tăng vào thời điểm cây trồng chưa đến giai đoạn thu hoạch. Cây trồng cho năng suất thấp hơn, và trong thời tiết khô nóng, cây trồng cần tưới nước liên tục. Nhiệt độ cũng kìm hãm cây non phát triển".

Nông dân Tofiq Pasha - nhà hoạt động vì môi trường đến từ Karachi - cho biết mùa hè hiện bắt đầu sớm hơn nhiều. Tỉnh Sindh quê hương ông, cùng với Balochistan, ghi nhận một số kỷ lục về nhiệt độ trong những năm gần đây. Không chỉ vậy, các khu vực cũng hứng chịu hạn hán trong mùa đông và lượng mưa ít dẫn đến thiếu nước.

"Khó khăn lớn nhất với sinh kế bấp bênh của người nông dân", Pasha cho biết. "Hoa không nở mà rụng, quả không chín mà rụng, sâu bệnh tấn công và tàn phá mùa màng... Các chu kỳ bị đảo lộn, sản xuất lương thực bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng".

Trong quá khứ, các đợt nắng nóng làm tăng nhu cầu về điện, dẫn đến tình trạng thiếu than trong khi hàng triệu người không có điện. Các chuyến tàu bị hủy để tiết kiệm năng lượng và các trường học buộc phải đóng cửa, ảnh hưởng đến học tập.