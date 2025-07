An cư bên hồ, mở lối đầu tư thịnh vượng tại Nam Long II Central Lake

Tọa lạc tại trung tâm TP Cần Thơ năng động, Nam Long II Central Lake dần khẳng định vị thế là chốn an cư lý tưởng.

Cuộc sống tại Nam Long II Central Lake được vun đắp mỗi ngày theo tinh thần “Sống an - Sống khỏe - Sống vượng”: Tâm an giữa thiên nhiên, thân khỏe nhờ hệ tiện ích đồng bộ và tương lai vững vàng khi giá trị bất động sản gia tăng cùng pháp lý minh bạch.

Bất động sản gần mặt nước - không gian sống đáng giá trên mọi phương diện

Nhiều nghiên cứu cho thấy các bất động sản nằm gần sông, hồ hoặc được bao quanh bởi công viên cây xanh luôn có sức hấp dẫn lớn. Theo một báo cáo của Knight Frank (Anh), bất động sản sở hữu tầm nhìn hướng ra mặt nước, đặc biệt là ven sông hoặc hồ, thường có giá trị cao hơn khoảng 48% so với những sản phẩm không tiếp cận yếu tố thiên nhiên tương tự.

Những ngôi nhà gần mặt nước còn mang lại nhiều lợi ích rõ rệt: Không khí mát mẻ quanh năm, tiếng gió rì rào thay cho tiếng ồn đô thị, tầm nhìn mở rộng giúp thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Với người lớn tuổi, đây là nơi lý tưởng để dạo bộ, tập thể dục nhẹ nhàng. Với trẻ nhỏ, đây là sân chơi rộng mở giữa thiên nhiên an toàn và giàu trải nghiệm.

Bất động sản ven sông, hồ tại Nam Long II Central Lake luôn được khách hàng ưu tiên lựa chọn.

Tại các đô thị đang phát triển nhanh như Cần Thơ, nhà ven sông, gần hồ càng trở thành tài sản có giá trị, đáp ứng được nhu cầu sống chất lượng song song với tiềm năng tăng giá lâu dài.

Những giá trị sống chuẩn mực tại Nam Long II Central Lake

Là một trong những khu đô thị tích hợp kiểu mẫu tại Tây Nam Bộ, Nam Long II Central Lake mang đến trải nghiệm sống toàn diện cho mọi thế hệ cư dân, được thiết kế xoay quanh ba giá trị sống chuẩn mực: Sống an - không gian sống giúp thân an và tâm an giữa thiên nhiên; sống khỏe - môi trường sống nuôi dưỡng thể chất và tinh thần; sống vượng - tài sản tích lũy gia tăng giá trị theo thời gian.

Để hiện thực hóa tiêu chí “sống an”, khu đô thị đã dành hơn 60% diện tích trên quỹ đất rộng 43,8 ha cho cây xanh, mặt nước và tiện ích công cộng. Nổi bật là công viên hồ trung tâm rộng hơn 3 ha - “lá phổi xanh” đóng vai trò điều hòa vi khí hậu, tạo môi trường sống trong lành thư thái, nuôi dưỡng trạng thái cân bằng. Hay chỉ với vài bước chân, cư dân có thể tiếp cận trường học, tiện ích y tế, trung tâm thương mại, khu thể thao, giải trí ngoài trời… ngay trong lòng nội khu.

Với hệ tiện ích chuẩn mực mang đến sự tiện nghi tối đa cùng môi trường sống an toàn - sinh thái, Nam Long II Central Lake mở ra một không gian đủ tĩnh tại để mỗi người tìm thấy sự thư giãn, bình yên, đủ tiện nghi để an tâm gắn bó và phát triển lâu dài.

Nam Long II Central Lake dành hơn 60% diện tích dành cho mảng xanh và hệ thống hơn 30 tiện ích trên quỹ đất rộng 43,8 ha cho cây xanh, mặt nước và tiện ích công cộng.

Trong khi đó, giá trị “Sống khỏe” đã khẳng định triết lý nhân văn của chủ đầu tư trong kiến tạo môi trường sống nơi đây. Không gian mở với nhiều tiện ích thiết thực khuyến khích cư dân bước ra ngoài vận động thể chất: Các gia đình cùng nhau tận hưởng không gian dạo bộ ven hồ, sân thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, cùng chuỗi sân thể dục thể thao giữa đô thị sinh thái trong lành, tràn ngập cây xanh mặt nước. Chủ đầu tư còn thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao và giải trí nhằm gắn kết cư dân, xây dựng một cộng đồng văn minh, hạnh phúc.

Cuối cùng, “Sống vượng” đã trở thành “bảo chứng thương hiệu” tại Nam Long II Central Lake. Giá trị bất động sản liên tục thăng hạng theo tiến độ lấp đầy nhanh chóng của khu đô thị với cộng đồng cư dân dọn về sinh sống ngày một đông đúc. Thêm vào đó, đại đô thị còn sở hữu hàng loạt các yếu tố “vàng mười” như pháp lý rõ ràng; 100% sản phẩm đã có sổ đỏ; vị trí chiến lược tại trung tâm Cần Thơ, kết nối với các trục cao tốc huyết mạch và chuỗi tiện ích vùng… đưa giá trị bất động sản gia tăng nhanh chóng.

Hệ sinh thái tạo lập giá trị “sống an - sống khỏe - sống vượng” tại Nam Long II Central Lake.

Giữa bối cảnh chất lượng sống trở thành chuẩn mực mới trong lựa chọn không gian sống, Nam Long II Central Lake đã khẳng định vị thế và tầm vóc của một mô hình đô thị tích hợp kiểu mẫu khi cân bằng hài hòa giữa thiên nhiên, tiện ích và tiềm năng sinh lời dài hạn. Đô thị đáng sống “nức tiếng Tây Đô” mang thương hiệu Nam Long đã tiên phong dẫn dắt những chuẩn sống mới, trở thành chốn an cư lý tưởng cho thế hệ gia đình hiện đại và là điểm đến chiến lược cho các nhà đầu tư nhạy bén.