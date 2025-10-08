Amorim được dự đoán mất việc trước Giáng sinh

Cựu danh thủ Jamie Carragher có những phát biểu gây chú ý khi nhận định về tương lai HLV của Ruben Amorim tại Manchester United.

Amorim đối diện tương lai bất ổn tại MU. Ảnh: Reuters.

Theo Carragher, phong độ hiện tại của MU dưới thời chiến lược gia người Bồ Đào Nha là quá tệ, đến mức “không thể biện minh nổi”.

Bình luận trên Sky Sports, cựu hậu vệ Liverpool nói thẳng: “Tôi không thích nói ai đó nên bị sa thải, vì đó là công việc và là danh dự của một người đàn ông. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng chiếc ghế của Ruben Amorim hiện nay là không thể giữ được. Tôi nghĩ việc ông ấy rời MU chỉ còn là vấn đề thời gian, có lẽ sẽ diễn ra trước Giáng sinh".

Carragher cũng chỉ ra những con số thống kê đáng báo động của Amorim kể từ khi tiếp quản MU: “Sau 50 trận cầm quân, đội bóng của ông ấy chỉ ghi nhiều hơn số bàn thua đúng hai bàn. Đó là con số tệ hại nếu nhìn vào quy mô và chất lượng của một CLB như MU".

Theo thống kê, Amorim đang sở hữu thành tích tệ nhất trong kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson, với chỉ 34 điểm sau 31 trận tại Premier League. Để so sánh, Ole Gunnar Solskjaer – người có thành tích thấp thứ hai – vẫn thu về tới 56 điểm trong cùng số trận, tức hơn Amorim 12 điểm.

Dù chịu sức ép lớn từ dư luận, Amorim vẫn nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo MU và các cầu thủ trong phòng thay đồ.

Khoảnh khắc gây chú ý sau trận thắng của MU Altay Bayindir chủ động tiến tới chúc mừng Senne Lammens sau màn ra mắt giúp MU thắng Sunderland 2-0 ở vòng 7 Premier League đêm 4/10.