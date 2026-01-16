American Standard ra mắt bộ sưu tập tay sen WizFlo

Nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập, American Standard tiếp tục khẳng định di sản sáng tạo với việc ra mắt bộ sưu tập tay sen WizFlo mới.

Từ năm 1875, American Standard đã truyền cảm hứng cho các gia đình trên hành trình kiến tạo tổ ấm yêu thích thông qua giải pháp thiết kế tinh tế, lấy người dùng làm trọng tâm, kết hợp hài hòa giữa thiết kế có mục đích và hiệu quả thiết thực. Nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập, American Standard ra mắt bộ sưu tập (BST) tay sen WizFlo mới.

Tay sen WizFlo với tính năng PressureSet được trang bị vòng điều chỉnh cho phép người dùng chọn mức áp lực nước lý tưởng.

BST tay sen WizFlo mới được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của gia đình hiện nay, đặc biệt tại thị trường đang gặp phải vấn đề áp lực nước thấp. Với công nghệ tiên tiến, sản phẩm mang đến dòng nước mạnh và ổn định, mỗi lần tắm trở thành trải nghiệm sảng khoái. Thiết kế thông minh của WizFlo tạo ra khoảnh khắc thư giãn, hài lòng và thoải mái.

Mặt tay sen có thể được tháo dễ dàng, để lộ chế độ phun tia giúp vệ sinh phòng tắm.

Bộ sưu tập có 4 phiên bản gồm WizFlo, WizFlo Flex, WizFlo Duo và WizFlo Duo Flex. Mỗi mẫu đều được thiết kế nhằm giải quyết vấn đề thường gặp trong trải nghiệm tắm hàng ngày.

Đầu tiên, mẫu WizFlo với công nghệ PressurePlus kết hợp EasyClean, giúp tạo dòng nước mạnh và ổn định, đồng thời mặt sen xoay tháo rời EasyClean giúp ngăn cặn vôi, thuận tiện cho vệ sinh. Trong khi đó, WizFlo Flex được ứng dụng công nghệ PressurePlus, PressureSet và EasyClean, bổ sung vòng điều chỉnh áp lực, cho phép người dùng chọn mức áp lực nước phù hợp nhu cầu cá nhân.

Mặt sen xoay tháo rời EasyClean giúp ngăn cặn vôi, thuận tiện cho việc vệ sinh.

Mẫu WizFlo Duo kết hợp dòng chảy mạnh với chế độ Jet Spray xoay nhanh, lý tưởng để vệ sinh phòng tắm nhờ công nghệ PressurePlus, Jet Spray và EasyClean. Với việc áp dụng công nghệ PressurePlus, EasyClean, song có thêm PressureSet và Jet Spray, mẫu WizFlo Duo Flex sở hữu dòng chảy mạnh, áp lực tùy chỉnh, tia xịt tập trung và khả năng chống cặn.

Ông Antoine Besseyre des Horts, lãnh đạo LIXIL Global Design tại khu vực châu Á, chia sẻ: “Tại American Standard, chúng tôi chủ động nâng tầm trải nghiệm cách giải quyết nhu cầu hay vấn đề thực tế. Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, áp lực nước thấp vẫn là thách thức, khiến nhiều người khó tận hưởng cảm giác sạch sẽ và lợi ích sức khỏe từ vòi sen chảy mạnh. BST tay sen WizFlo mới được trang bị mặt phun với các lỗ nhỏ được thiết kế tinh xảo, tích hợp công nghệ PressurePlus tối ưu dòng nước, mang đến dòng chảy mạnh nhưng vẫn tiết kiệm nước”.

Theo ông, mặt sen có thể mở ra để dễ dàng vệ sinh, ngăn tắc nghẽn và duy trì hiệu suất cũng như độ bền lâu dài. Trong dòng sản phẩm này, có 2 mẫu cung cấp khả năng điều chỉnh cường độ tia nước, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ chăm sóc da đến tắm sảng khoái. Một số phiên bản được tích hợp đầu sen có thể tháo rời để tạo tia xịt mạnh, lý tưởng cho việc vệ sinh khu vực phòng tắm. Bằng cách kết hợp thiết kế cuốn hút với tính năng đáng tin cậy và công nghệ tiên phong, tay sen WizFlo giúp nâng tầm trải nghiệm tắm.

Từ tia nước nhẹ nhàng, nâng niu làn da trẻ nhỏ đến tia xịt mạnh mẽ cho nhu cầu làm sạch sâu, cùng thiết kế dễ dàng vệ sinh với chỉ một bước, WizFlo hiện thực hóa cam kết của American Standard về sự chăm sóc, thoải mái và sạch sẽ trong từng lần tắm.

