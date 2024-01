Âm thanh đáng sợ nhất trên TikTok

Làm thế nào bản cover của một bài hát vô danh lại trở thành nhạc nền cho những video ngắn rùng rợn trên TikTok?

Không ai trên TikTok biết tại sao họ lại nhìn thấy video về Biển Bắc đầy rùng rợn. Đôi khi chỉ đơn giản là đang lướt trang For You để xem dance challenge, mẹo vặt, clip hài hước. Đột nhiên, họ “rơi” vào Biển Bắc - vùng nước nguy hiểm nhất hành tinh.

Các video về Biển Bắc đa số đều giống nhau. Bắt đầu bằng cảnh tượng sóng ập vào thân tàu. Sau đó là cảnh công nhân mắc kẹt trên giàn khoan dầu trong khi bão cuốn quanh người, nước tràn vào boong thuyền với tốc độ vũ bão. “Tôi không biết tại sao trang chủ của tôi lại chứa đầy video như vậy. Nhưng tôi thích nó”, hàng nghìn người bình luận bên dưới đều nói.

Bản nhạc luôn xuất hiện trong những video rùng rợn nhất TikTok

Tài khoản nổi tiếng nhất đăng tải những video về vùng nước này là @ukdestinations. Người này đăng video về Biển Bắc lần đầu vào ngày 27/11/2023 với chú thích: “Đoạn clip cuối cùng sẽ thực sự khiến bạn sốc”. Dòng chữ ở phần đầu còn viết: “Biển Bắc: vùng biển nguy hiểm nhất thế giới”.

Đoạn video về Biển Bắc luôn đi kèm âm thanh gây ám ảnh.

Video TikTok này hiện có hơn 118 triệu lượt xem và là một trong những video đầu tiên cắt ghép hình ảnh Biển Bắc với đoạn âm thanh rùng rợn. Ngay cả người tạo ra đoạn video cũng ngạc nhiên trước mức độ phổ biến của nó.

James Cullen - một trong những người sáng tạo đằng sau tài khoản @ukdestinations - nói với New York Times rằng anh “rất ngạc nhiên trước sự nổi tiếng của các video Biển Bắc” và phản ứng từ người xem đến từ khắp nơi trên thế giới.

Nhưng yếu tố quan trọng nhất làm nên thành công của video @ukdestinations là nhạc nền. Nó bắt đầu bằng một nhịp im lặng, vừa đủ để thu hút sự chú ý của người nghe giữa một biển tiếng ồn trên TikTok. Sau đó, đoạn nhạc bùng nổ với tiếng bass. Từ đó trở về sau, âm thanh bài hát vang lên trầm trầm và đáng sợ. Họ hát về biển cả, về cái chết và sự sống còn.

“Âm nhạc thật đau buồn”, một người để lại bình luận ở video gốc. “Hãy tưởng tượng bạn đang ở giữa đại dương vào ban đêm và bạn bất ngờ nghe thấy bài hát này,” một người khác nói. “Bài hát còn đáng sợ hơn cả video,” một người khác nhận xét.

Bằng cách nào đó, đoạn âm thanh rùng rợn này xuất hiện khắp nơi trên TikTok. Chẳng bao lâu sau, người dùng bắt đầu nghe thấy đoạn nhạc này cùng video về những con quái vật thần thoại, nỗi ám ảnh, cơn bão… Đoạn clip dài 60 giây này đã trở thành nhạc nền huyền thoại cho những nội dung đáng sợ trên TikTok.

Bài hát giống tiếng động đất

Trên thực tế, đoạn nhạc là bản cover của giai điệu có tên "Hoist The Colors" xuất hiện trong phim Cướp biển vùng Caribbean 3: Nơi tận cùng thế giới.

Chủ nhân của bản nhạc - Bobby Waters - rất thích bài hát này bởi nó phù hợp với tông giọng trầm và bùng nổ của mình. “Chúng có giai điệu rất trầm. Những bài hát chậm rãi như vậy nghe rất giống những giai điệu quen thuộc khi hò kéo thuyền trên biển”, anh chia sẻ.

Bobby Waters là chủ nhân của bản nhạc rùng rợn trên TikTok. Ảnh: Bobby Waters.

Song, nói với The Verge, Bobby Waters nói rằng anh không có ý định làm nhạc nền cho những video rùng rợn nhất trên Internet. Mọi chuyện chỉ vô tình xảy ra.

Giữa năm 2022 là thời điểm Waters song ca cover ca khúc “Hoist the Colors”. Anh đã thu âm phần của mình không chỉ một lần mà gần chục lần, tự biên soạn, chỉnh sửa song ca của mình. Video đó rất phổ biến và được nhiều người yêu thích. Họ bắt đầu yêu cầu có một phiên bản đầy đủ.

“Và thế là một buổi sáng nọ, tôi cũng chẳng biết tại sao. Vừa thức dậy là tôi đã nghĩ, 'Kệ nó đi, làm thôi’”, Waters nhớ lại. Chàng nhạc sĩ bắt đầu gửi email để hợp tác với 6 ca sĩ bass khác trên TikTok. Anh đã làm phần hòa âm phối khí cho cả 7 giọng ca. “Tôi đã dành vài tuần để biên soạn”, chủ nhân bài hát cho biết.

Tất cả 7 ca sĩ đều ghi âm từng phần của mình tải lên thư mục Google Drive chung. Waters nói: “Nếu có 7 giọng hát trong bài và hòa âm cùng nhau thì nghe sẽ rất hay. Nhưng vì chúng tôi đến từ mọi nơi trên thế giới, nên âm thanh được xếp chồng lên nhau như dàn hợp xướng”, TikToker cho biết.

Đoạn nhạc gồm 7 ca sĩ giọng trầm hòa âm. Ảnh: YouTube.

Waters đã hoàn thành bản nhạc mang cảm giác hùng tráng, lo âu và rất mạnh mẽ. “Tôi muốn bài hát nghe giống như một con tàu khổng lồ đang đi qua những vùng biển nguy hiểm. Giống như động đất đang hát vậy”, anh nói.

Nhà soạn nhạc từng nghĩ đến việc thêm phần âm cao vào giai điệu, nhưng cuối cùng lại muốn để âm trầm phát huy tác dụng. Waters nói: “Tôi muốn mọi người cảm nhận được cảm giác rất nhiều bass được đặt vào bài hát. Phần bass mang lại cảm giác rất mạnh. Người nghe cảm nhận được ngay trong lồng ngực mình. Tôi rất thích cảm giác đó”, chủ nhân bài hát chia sẻ.

Waters đã tạo một MV đi kèm với bài hát trên YouTube và tải bản nhạc lên nền tảng phân phối Soundrop. Chàng nhạc sĩ thậm chí còn đặt cho nhóm 7 người tên là “Những ca sĩ hát trầm của TikTok” (Bass Singers of TikTok).

Bài hát ra mắt lần đầu trên YouTube vào ngày 23/9/2022. Nó đã khá thành công vào năm 2022 dù không phải lên xu hướng và xuất hiện mọi nơi trên TikTok. Waters còn chẳng chú ý đến việc bài hát có phổ biến trên mạng xã hội hay không. Anh tạo tài khoản TikTok nhưng điều anh quan tâm nhất chỉ là bài hát.

Thành công đến muộn

Hơn một năm sau, TikTok về Biển Bắc đột nhiên nổi tiếng. Nhiều người từng bình luận “Biển Bắc thật đáng sợ!” ở các video trước đó. Có người còn có cảnh quay về sóng đập vào thuyền giống vậy. Nhưng thành công thật sự chỉ đến khi video của@ukdestinations xuất hiện vào đầu tháng 11/2023.

Theo dữ liệu của TikTok, các video có hashtag #northsea đã được xem tổng cộng 2,9 tỷ lần. 2,2 tỷ lượt xem trong số đó là từ đầu tháng 11/2023 đến đầu tháng 1/2024, tăng 315% so với trước đó. Với hashtag #northseatiktok, tổng lượt xem là 109,5 triệu. Trong đó, có 98,9 triệu lượt xem trong cùng khoảng thời gian. North Sea TikTok trở thành hiện tượng và tất cả đều xảy ra cùng một lúc.

Bài hát được sử dụng cho những video đáng sợ, thảm họa thiên nhiên.

Ngay lúc đó, Waters bắt đầu thấy bản cover “Hoist The Colors” được phát lại với những con số lượt xem khó tin trên YouTube, Spotify. Chủ nhân bản nhạc cũng nhận được tin nhắn từ bạn bè khi họ vô tình lướt qua một video rùng rợn và nghe thấy tiếng bass của anh. Hiện, bài hát đạt gần 8 triệu lượt xem trên YouTube và gần 12 triệu trên Spotify.

Trong khi đó, trên TikTok, hơn 197.000 video đã được thực hiện với cùng một đoạn clip âm thanh dài 60 giây của “Hoist The Colors”. Đôi khi còn có những video không liên quan đến những nội dung này, mà chỉ cố gắng bắt kịp xu hướng.

Bài hát đứng thứ 5 trong danh sách Viral 50 của TikTok và đứng thứ 26 trên bảng xếp hạng chung Top 50. Theo The Verge, độ phổ biến của video về Biển Bắc trên TikTok đang dần chậm lại, nhưng bản nhạc “Hoist The Colors” vẫn xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nó thành công đến mức những người người nổi tiếng “nghiện” âm bass trong bài và mọi người đều biết đến khi ai đó nhắc đến “Hoist The Colors”.