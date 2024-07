Ám ảnh Hỏa tinh của Elon Musk

Bị ám ảnh với viễn cảnh không có đủ người trên Trái Đất, tỷ phú sáng lập SpaceX đang lên kế hoạch xây dựng thế hệ mới sống trên Hỏa tinh.

Trong hơn 2 thập kỷ qua, Elon Musk đã tập trung SpaceX, công ty tên lửa của ông, vào mục tiêu cả đời là chinh phục Hỏa tinh. Khoảng một năm trở lại đây, Musk đã chỉ đạo nhân viên SpaceX nghiên cứu sâu về thiết kế và chi tiết của một thành phố trên Hỏa tinh, theo tiết lộ của nguồn tin và các tài liệu mà New York Times tiếp cận được.

Nhân viên SpaceX đang vừa thiết kế các khu định cư dạng mái vòm nhỏ, vừa phát triển bộ đồ không gian để chống lại môi trường khắc nghiệt của hành tinh đỏ, trong khi đội ngũ y tế đang nghiên cứu liệu con người có thể sinh con ở đó hay không.

Musk cũng tình nguyện hiến tinh trùng để giúp tạo ra một thuộc địa, New York Times dẫn lời của hai người trong cuộc. Tuy nhiên, tỷ phú này sau đó đã phủ nhận thông tin trên X.

Đẩy nhanh kế hoạch

Đây là bước chuyển hướng để đẩy nhanh kế hoạch đưa cuộc sống con người lên Hỏa tinh. Năm 2016, Musk cho rằng sẽ mất 40-100 năm để có một nền văn minh tự duy trì trên Hỏa tinh. Gần đây, Musk nói với nhân viên SpaceX ông kỳ vọng một triệu người sẽ sống ở đó trong khoảng 20 năm nữa.

Musk lâu nay vẫn luôn cố gắng thách thức những điều tưởng chừng không thể. Nhưng tầm nhìn của ông về cuộc sống trên Hỏa tinh là một trong những tham vọng khó đạt được nhất. Chưa ai từng đặt chân lên hành tinh này. NASA không kỳ vọng sẽ đưa con người lên Hỏa tinh cho đến những năm 2040. Và nếu con người đến được đó, họ sẽ được chào đón bởi một địa hình khô cằn, nhiệt độ băng giá, bão bụi, và không khí không thể hít thở được.

Phối cảnh "trạm vũ trụ Hỏa tinh" của SpaceX, với những tàu vũ trụ giống như Starship hiện tại. Ảnh: SpaceX.

Tuy nhiên, Musk từng nói ông sẽ chết trên Hỏa tinh, và tầm nhìn này thúc đẩy hầu hết nỗ lực kinh doanh mà ông đã thực hiện trên Trái Đất. Mỗi công ty mà Musk sở hữu hoặc lãnh đạo đều có một sáng kiến nào đó hướng tới việc con người sống trên Hỏa tinh.

The Boring Company, doanh nghiệp đào hầm tư nhân do Musk thành lập, được bắt đầu một phần để chuẩn bị thiết bị đào xuyên dưới bề mặt Hỏa tinh. Musk cho biết ông mua mạng xã hội X một phần để giúp thử nghiệm cách một chính phủ do công dân lãnh đạo, cai trị bằng sự đồng thuận có thể hoạt động. Ông cũng hình dung cư dân trên hành tinh sẽ lái một phiên bản của những chiếc Cybertruck có vỏ thép được sản xuất bởi Tesla, công ty xe điện của ông.

Để đến Hỏa tinh, SpaceX đã xây dựng Starship, một tên lửa có thể tái sử dụng dài hơn 120 m. Mục đích trước mắt của Starship là đưa các phi hành gia NASA lên Mặt Trăng, mặc dù sau đó nó có thể chở cư dân đến Hỏa tinh và cũng có thể hoạt động như một trạm không gian nhỏ.

Thậm chí cả khối tài sản khổng lồ, trị giá khoảng 270 tỷ USD , cũng được Musk tích lũy cho kế hoạch của ông về Hỏa tinh, theo tuyên bố của chính ông.

"Đó là cách để đưa nhân loại lên Hỏa tinh, bởi vì việc thiết lập một thành phố tự duy trì sẽ đòi hỏi rất nhiều nguồn lực", Musk nói tại tòa án vào năm 2022 về khoản thù lao từ Tesla của mình.

Cuộc sống trên hành tinh đỏ

Musk đã nhiều lần đưa ra những gợi ý về cách ông nghĩ mọi người sẽ sống trên Hỏa tinh.

Một chủ đề xoay quanh việc tiếp tục sự sống của con người trên hành tinh. Các nhà khoa học chưa xác định liệu con người có thể sinh con trong không gian hay không. Musk thì cho rằng trẻ em sẽ không được phép tham gia các chuyến bay đầu tiên đến Hỏa tinh vì nguy hiểm.

Cuộc sống trên Starship, theo hình dung của SpaceX. Ảnh: SpaceX.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2013 cho video khoa học, Musk nói rằng ông hy vọng sẽ tạo ra loài của riêng mình trên Hỏa tinh, một ý tưởng mà ông đã lặp lại qua nhiều năm với nhân viên SpaceX và những người khác gần gũi với công ty.

"Tôi nghĩ rất có khả năng chúng ta sẽ muốn tạo ra các sinh vật mới bằng công nghệ sinh học phù hợp hơn để sống trên Hỏa tinh. Nhân loại đã làm điều đó theo thời gian, bằng cách lai tạo có chọn lọc", Musk cho biết

"Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bạn có thể gửi tinh trùng đông khô vào không gian trong tình trạng được niêm phong, giống như cà phê đông khô một cách hiệu quả", Adam Watkins, phó giáo sư sinh học sinh sản tại Đại học Nottingham, nói với Business Insider.

"Sau đó, bạn sẽ làm một điều gì đó như thụ tinh trong ống nghiệm với những tinh trùng và trứng đó và chuyển phôi vào cơ thể nữ giới đã được thiết lập ở đầu bên kia", ông Watkins giải thích.

Nhưng vũ trụ, với trọng lực giảm và nhiều bức xạ, là môi trường rủi ro cho việc mang thai.

"Chúng ta thậm chí không biết liệu có thể mang thai trong không gian hay không", Tiến sĩ Kris Lehnhardt, người dẫn đầu nghiên cứu tại NASA về các hệ thống y tế cho thám hiểm không gian sâu cho biết.

Tàu Starship đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch chinh phục Hỏa tinh của Elon Musk. Ảnh: SpaceX.

Ngay cả khi một người có thể mang thai ngoài Trái đất, bức xạ mạnh trong không gian có thể gây hại cho phôi thai hoặc thai nhi đang phát triển. Khí quyển của Hỏa tinh chỉ bằng 1% thể tích Trái Đất, tức là có rất ít khả năng bảo vệ khỏi tia Mặt Trời và tia vũ trụ.

Musk từng nói về các mái vòm kính khổng lồ, thậm chí là cả việc sống dưới lòng đất có thể giúp bảo vệ cư dân Hỏa tinh khỏi bức xạ có hại, nhưng mức độ bảo vệ cụ thể vẫn chưa rõ ràng.

Ông cũng có một chiến lược để tạo được nhiệt độ phù hợp. Trong một podcast năm 2022, ông nói rằng ông sẽ giải quyết vấn đề nhiệt độ bằng một loạt vụ nổ nhiệt hạch tạo ra các "Mặt Trời nhân tạo" để làm ấm hành tinh. Hàng trăm tấm pin mặt trời, có thể được xây dựng bởi Tesla, sẽ giúp sưởi ấm nhà cửa và tạo ra năng lượng, theo ba người quen thuộc với kế hoạch của ông.

Liệu có khả thi?

Không phải ai cũng đồng ý rằng tầm nhìn của Musk là khả thi. Kỹ sư hàng không vũ trụ Robert Zubrin, tác giả của cuốn sách "The Case for Mars" cho rằng việc biến Hỏa tinh thành thuộc địa không đơn giản là mang một triệu người lên đó, mà quá trình phải mất hàng chục năm.

Theo New York Times, nhiều người thân cận cũng hoài nghi về việc liệu Musk có thể xây dựng một thành phố trên Hỏa tinh trong cuộc đời mình hay không. Một số người nói rằng ông chỉ đang cố gắng vượt qua Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, người hình dung con người sống trong các trạm không gian khổng lồ khắp Hệ Mặt Trời.

Elon Musk thậm chí cho rằng con người có thể đẩy nhanh quá trình chinh phục Hỏa tinh. Ảnh: Reuters.

Những người khác nói rằng Musk đặt ra một mốc thời gian tích cực cho kế hoạch để khiến họ làm việc chăm chỉ hơn. Các bản vẽ của thuộc địa đôi khi được gọi là "gói hype", theo lời của hai người trong số họ.

Sự hiện diện của ông Musk ở Boca Chica, nơi đặt trụ sở SpaceX gần đây ít hơn. Tuy nhiên, quyết tâm của ông về một nền văn minh trên Hỏa tinh dường như không hề suy giảm.

Vào tháng 5, một quan chức NASA nói rằng cơ quan này không kỳ vọng sẽ đưa con người lên Hỏa tinh cho đến những năm 2040. Cùng tháng đó, Musk đăng trên X rằng sẽ mất ít hơn 10 năm để gửi người đến đó và sẽ có một thành phố trên Hỏa tinh trong khoảng 20 năm.

"Chắc chắn trong vòng 30 năm, nền văn minh sẽ được đảm bảo," ông viết.