Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sống một đời xứng đáng

Đúc kết từ hơn một thế kỷ sống và cống hiến cho y học, “Sống một đời xứng đáng” là sáu bí quyết đơn giản của vị bác sĩ 102 tuổi Gladys McGarey, giúp bạn đọc khơi dậy nguồn năng lượng sống, nắm rõ quy luật vận hành của sức khỏe và an vui, để tự chữa lành thể chất và tinh thần bằng tình yêu thương luôn hiện hữu quanh mình.

Xuất bản

Ám ảnh 'em bé xấu xí' đeo bám người phụ nữ

  • Thứ ba, 28/10/2025 15:59 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Những lời của mẹ đã khiến bà đau lòng suốt bao năm và ảnh hưởng con người bà sâu sắc. Bà giờ đã hiểu vì sao lòng tự trọng của mình lại thấp đến thế và tại sao bà luôn so sánh mình với người khác.

Thường thì, chúng ta trải qua những biến cố khiến ta tin rằng mình không xứng đáng được yêu thương. Những người khác rời bỏ ta, làm tổn thương ta, hoặc không thể trao cho ta tình yêu xứng đáng. Những trải nghiệm đau đớn như lạm dụng, bị bỏ mặc và thờ ơ có thể định hình con người ta về sau. Chúng in hằn dấu ấn trong tiềm thức, và ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe và hạnh phúc của ta.

Đón nhận tình yêu có thể khơi dậy trong ta nỗi sợ, đặc biệt là khi trước đây ta từng bị tổn thương. Chính vì lẽ đó mà ta cần tập trung vào nỗi sợ.Dù vượt qua nó là việc chẳng dễ dàng, nhưng nếu làm được, ta sẽ đón nhận thêm nhiều yêu thương.

Pamela, một bệnh nhân của tôi, từng không tài nào hiểu nổi vì sao mình đáng được yêu thương. Đến khi gặp tôi vào độ tuổi 60, bà chịu rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Trong quá trình tư vấn, tôi nhận thấy rằng bà không tin mình xứng đáng được yêu thương. Dù là một cố vấn học đường tuyệt vời, đã giúp đỡ nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhưng bà vẫn không nhìn thấy giá trị của mình trong cuộc sống.

Bà thường xuyên so sánh mình với người khác và luôn thấy bản thân thua kém. Có vẻ như trong thâm tâm, bà tin rằng mình không xứng đáng với năng lượng sống, thậm chí là với chính sự sống. Sau một hồi trò chuyện, tôi nói với Pamela cốt lõi vấn đề của bà, theo tôi, nằm ở đâu. “Tôi nghe có vẻ như bà không tin rằng mình đáng được yêu thương,” tôi nói. “Bà có cảm nhận được lý do vì sao không?”

Pamela bật cười. “Bác sĩ nói cứ như mẹ tôi vậy!” Bà đáp. Câu trả lời làm tôi sửng sốt, rốt cuộc mẹ bà đã nói gì với bà? Tôi hỏi thêm Pamela ý bà là sao.

“Ồ, hồi nhỏ mẹ tôi chẳng tài nào thương tôi nổi vì tôi là một đứa trẻ xấu xí. Mẹ rất muốn yêu tôi, nhưng lại xấu hổ quá,” bà kể. Bà bảo rằng hồi đó bà sinh non, cơ thể khá gầy gò. Mẹ thường kể rằng hồi mới sinh Pamela, mỗi khi có bạn bè đến thăm, mẹ sẽ lấy khăn che người em bé lại, chỉ để lộ khuôn mặt. “Thế thì bọn họ mới không thấy con trông xấu xí thế nào,” mẹ giải thích.

Tình cảnh này còn tệ hơn nữa khi hai năm sau, mẹ sinh một em trai khỏe mạnh. Cả nhà cứ đùa cợt suốt bao năm trời rằng Pamela là một em bé xấu xí, còn em trai là một em bé xinh đẹp, nên hiển nhiên mẹ dễ yêu em trai hơn.

Yeu thuong anh 1

Mỗi em bé đều là một thiên thần và xứng đáng được cha mẹ yêu thương. Ảnh: Wallpaper Flare.

Khi kể lại, Pamela nhận ra điều mà tôi đã thấy rõ từ đầu: đây không phải là câu đùa đáng cười. Những lời của mẹ đã khiến bà đau lòng suốt bao năm và ảnh hưởng con người bà sâu sắc. Bà giờ đã hiểu vì sao lòng tự trọng của mình lại thấp đến thế và tại sao bà luôn so sánh mình với người khác, dù biết như thế chỉ làm tổn thương chính mình. Chúng tôi kết thúc buổi trò chuyện bằng một cái ôm thật chặt. Tôi cố gắng trao cho Pamela tất cả tình yêu mà bà luôn xứng đáng được nhận.

Trong các buổi tư vấn sau đó, chúng tôi ngừng tập trung vào triệu chứng và bắt đầu nhìn vào năng lực đón nhận yêu thương của bà. Đầu tiên, Pamela học cách đón nhận tình yêu từ tôi. Sau đó, bà bắt đầu chịu tiếp nhận tình yêu từ học sinh và phụ huynh, họ luôn yêu mến bà. Cuối cùng, bà học cách yêu chính mình, và rồi phần lớn các triệu chứng của bà giảm đi.

Kể từ khi mới lọt lòng, Pamela đã gặp khó khăn trong việc đón nhận tình yêu. Lứa tuổi ấy nghe có vẻ còn quá nhỏ, nhưng niềm tin về bản thân và giá trị của mỗi người có thể được hình thành từ rất sớm, thậm chí từ trước đó. Tôi muốn mọi người hiểu rằng họ xứng đáng được yêu trong từng khoảnh khắc cuộc đời họ. Đó là lý do tôi đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để tập trung vào việc trao đi tình yêu trong những ca sinh nở.

Năm 1969, tôi tham dự một buổi nói chuyện của một nhà ngoại cảm nổi tiếng ở Vương quốc Anh. Ông ấy vẽ các bức minh họa trong lúc nói, mô tả những hào quang mà ông nhìn thấy quanh mọi người. Dù tôi không nhìn thấy hào quang, nhưng tôi gần như luôn cởi mở lắng nghe trải nghiệm của người khác về thế giới, vì thế tôi ngồi yên nghe.

Dần dần, tôi nhận thấy có hai loại hào quang chính trong các bức ông vẽ: một số thì gọn gàng, xoáy quanh về phía đầu rồi tỏa ngược lại, số còn lại thì trở thành những khối rối bời phía trên đầu. Tôi hỏi ông về điều này, và ông giải thích rằng linh hồn của một số người được “thu vén ngay ngắn” vào người khi họ sinh ra, tỏa ra hào quang gọn gàng hơn; trong khi linh hồn của nhiều người khác thì không được vậy, dẫn đến luồng hào quang rối rắm.

Hình ảnh các hào quang mà ông vẽ gắn chặt vào tâm trí tôi mãi, cũng như ý tưởng về việc được “thu vén ngay ngắn”. Tôi ngay lập tức liên hệ nó với các ca sinh nở đầy tình yêu mà tôi đã và đang thực hiện trong nhiều thập kỷ. Đến nay, tôi đã tham gia vào cuộc chào đời của hàng ngàn em bé, đôi khi là hai hoặc ba thế hệ trong một gia đình.

Khi tôi đỡ lọt từng đứa trẻ vào tay mình, phần lớn các bé ra đời bằng đầu, tôi chào đón chúng đến thế giới này với tình yêu thương tràn ngập, đảm bảo với các bé rằng thế giới này an toàn và dịu dàng, rằng sự trở lại của linh hồn những con người ấy là có định đoạt thiêng liêng. Tôi đỡ lấy đầu của các bé bằng sự tôn kính, cảm ơn các bé vì đã đến đây. Khi làm vậy, tôi như cảm nhận được tiếng hát của các thiên thần.

Gladys McGarey/NXB Trẻ

Yêu thương Ám ảnh Em bé Xấu xí

    Đọc tiếp

    Kinh nghiem cua nu bac si song hon mot the ky hinh anh

    Kinh nghiệm của nữ bác sĩ sống hơn một thế kỷ

    11:54 6/10/2025 11:54 6/10/2025

    0

    Dù hôm nay bạn có những niềm tin mạnh mẽ đến đâu, nếu bạn sống hơn một trăm năm, tôi chắc chắn sẽ có ngày bạn nhìn lại và bất đồng với nhiều suy nghĩ và quan niệm cũ của chính mình!

    Cach gioi sieu giau o My 'lach' thue hinh anh

    Cách giới siêu giàu ở Mỹ 'lách' thuế

    1 giờ trước 19:31 28/10/2025

    0

    Cuốn "The Second Estate" của giáo sư luật Boston Ray D.Madoff phơi bày cách những người giàu ở Mỹ lách kẽ hở luật pháp để không nộp thuế.

    Nu benh nhan tro chuyen voi khoi u ac tinh hinh anh

    Nữ bệnh nhân trò chuyện với khối u ác tính

    4 giờ trước 16:29 28/10/2025

    0

    Trong những tuần trước khi phẫu thuật, tôi bắt đầu trò chuyện với khối u của mình. Tôi hình dung nó như một chiếc vali nhỏ xinh được chạm khắc tinh xảo. “Cưng à, chúng ta sắp có một buổi họp mặt gia đình,” tôi nói với khối u.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý