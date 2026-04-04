Ám ảnh bất tử của Thung lũng Silicon

Cuốn "The Immortalists" của Aleks Krotoski cho thấy các tỷ phú công nghệ đang theo đuổi con đường bất tử ra sao, theo Sydney Morning Herald.

Tỷ phú công nghệ Bryan Johnson tốn 2 triệu USD / năm để trông trẻ hơn. Ông thậm chí đã thực hiện thay máu với con trai của mình. Ảnh: Bryan Johnson.

Trong nhiều năm qua, đã có không ít người nói rằng giới tỷ phú, các nhà đầu tư mạo hiểm và các chuyên gia công nghệ ở Thung lũng Silicon “điên rồ và nguy hiểm”.

Họ không chỉ có tham vọng phát triển một hệ thống AI hay xây dựng các công xưởng máy chủ AI khổng lồ. Trên thực tế, đây chỉ là những nước đi mở màn của một trò chơi lớn hơn nhiều.

Jeff Bezos, Sam Altman, Elon Musk và những người bạn giàu có của họ đang muốn sống bất tử, chinh phục vũ trụ và khiến các thế hệ tương lai phải trầm trồ kinh ngạc trước những công trình của họ.

Cuốn sách The Immortalists của nhà báo người Mỹ Aleks Krotoski đã phơi bày sống động nỗi ám ảnh này, vạch ra từng lát cắt về mục tiêu của những người giàu đang hướng đến cuộc sống vĩnh cửu.

Lời chào mời "bất tử" nguy hiểm

The Immortalists là sản phẩm của hai thập kỷ tìm kiếm và chắt lọc thông tin của Krotoski. Krotoski không vạch ra sự hão huyền và ảo tưởng từ lời chào mời của những nhà đầu tư mạo hiểm, thay vào đó, bà cung cấp đầy đủ bối cảnh và nội dung thông điệp của giới giàu có, rằng họ có thể kiếm được khối tài sản khổng lồ và có tương lai tươi sáng nhờ công nghệ. Từ đó, bà đi sâu phân tích những thông điệp này để cho thấy các cỗ máy tương lai được hứa hẹn sẽ không bao giờ hoạt động được.

Cuốn sách giúp công chúng cảnh giác với những tuyên bố của Thung lũng Silicon. Ảnh: smh.

Trong khi đó, vẫn có không ít người tin tưởng vào tầm nhìn của những tỷ phú này, sau loạt thành công và khối tài sản hàng tỷ USD khiến mọi người choáng ngợp. Họ thực sự cho rằng tuổi thọ nghìn năm vừa là con đường tiến hóa của loài người và vừa khả thi về mặt công nghệ kỹ thuật hiện đại. Krotoski gọi đây là “Hội chứng kỹ sư”, thể hiện sự ám ảnh về thành tựu của giới kỹ sư công nghệ.

Những người này cho rằng mọi vấn đề, dù phức tạp đến đâu, cũng đều có một giải pháp đơn giản. Bằng cách điều chỉnh và sửa đổi cơ chế sinh học con người, họ có thể đơn giản giải quyết cái chết. Cách này giống như việc xử lý một lỗi lập trình phần mềm-phần cứng thường gặp.

Ví dụ, họ đang nói về việc áp dụng nguyên tắc Định luật Moore trong sinh học. Định luật Moore cho rằng mật độ linh kiện của con chip máy tính sẽ tăng gấp đôi sau mỗi hai năm để tăng hiệu năng xử lý. Trong khi định luật này đang đạt đến giới hạn vật lý, khi khó có thể sản xuất các con chip với mật độ linh kiện ngày càng cao và vẫn đảm bảo nhiều vấn đề như tản nhiệt hay bố trí kích thước nguyên tử, ngành bán dẫn và các chuyên gia đang tìm cách phát triển công nghệ mới thay thế định luật này.

Thung lũng Silicon cũng cho rằng quá trình phát triển sinh học của con người giống như Định luật Moore. Với sự phát triển kỹ thuật sinh học, con người sẽ sớm vượt qua giới hạn cơ thể và đạt đến mức tất cả bệnh tật sẽ được chữa khỏi, khiến Thần Chết giận dữ giơ nắm đấm lên trời.

Những cỗ máy hiện thực hóa sự bất tử

Emile P. Torres là một người có ảnh hưởng lâu dài trong thế giới của những người đam mê bất tử.

Ông là một nhà triết học, nhà sử học kiêm nhà hoạt động xã hội. Nghiên cứu của ông tập trung vào thuyết tận thế, rủi ro hiện sinh và sự tuyệt chủng của loài người. Ông cũng có một chương trình podcast tập trung vào đề tài này. Với sự nổi tiếng của mình, rất nhiều người giàu có đang tài trợ tiền cho những người như ông. Người đồng sáng lập PayPal, Peter Thiel, hào hứng nói: “Nếu ai đó tin rằng tương lai có thể tạo nên những con người siêu việt thì người đó nên lưu tâm đến mọi sự kiện có thể ngăn cản nhân loại đạt được mục tiêu đó”.

Và đây chính là một suy nghĩ đáng sợ khi họ có thể ngăn loài người phát triển theo lẽ vốn có. Torres tin rằng bất cứ ai cản trở dự án bất tử của họ đều là mối đe dọa đối với loài người và, về mặt logic, nên bị ngăn chặn.

Dự án của họ bao gồm việc hợp nhất tâm trí con người với AGI (một dạng AI tổng quát, được cho là một đấng toàn năng, có thể thay thế con người hoàn toàn). May mắn thay, loại hình công nghệ này vẫn chưa tồn tại.