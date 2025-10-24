Alicia Keys, aespa, Dimash và dàn sao Việt ‘đổ bộ’ 8Wonder Winter 2025

8Wonder Winter 2025 chính thức công bố dàn lineup đình đám hứa hẹn thổi bùng không khí mùa đông năm nay.

Sự kiện quy tụ tượng đài âm nhạc quốc tế Alicia Keys, aespa - biểu tượng mới của Kpop, Dimash “giọng hát phi giới hạn” cùng các nghệ sĩ Việt Nam: Văn Mai Hương, HIEUTHUHAI và Maydays. Với quy mô hoành tráng, “Symphony of Stars” diễn ra ngày 6/12 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam hứa hẹn không chỉ tạo nên “bản giao hưởng” đặc biệt, mà còn khẳng định uy tín và bước tiến vững chắc của thương hiệu Việt vươn tầm toàn cầu.

Với chủ đề “Symphony of Stars - Hoà khúc các vì sao”, đại nhạc hội năm nay được dàn dựng như bản hòa âm rực rỡ, nơi tượng đài âm nhạc quốc tế và tài năng lớn của Việt Nam cùng quy tụ giữa lòng Hà Nội.

Mỗi nghệ sĩ là một sắc thái riêng biệt, cùng thắp sáng bầu trời mùa đông bằng thanh âm độc bản, tạo nên dải ngân hà cảm xúc đa tầng.

Alicia Keys, “hoạ mi nước Mỹ” với những bản hit đình đám, là ca sĩ khách mời tại 8Wonder Winter 2025.

Ngôi sao chính của đại nhạc hội là Alicia Keys - biểu tượng toàn cầu dòng nhạc soul và R&B, chủ nhân của 17 giải Grammy và là nữ nghệ sĩ R&B số 1 thế kỷ (theo RIAA) với hơn 65 triệu bản thu âm và 5 tỷ lượt stream trên toàn thế giới. Từ album đầu tay Songs in A Minor đến những bản hit như Empire State of Mind, No One, Girl on Fire, nữ ca sĩ "bỏ túi" loạt ca khúc tỷ view, định hình âm nhạc đương đại suốt hai thập kỷ. Gần đây, cô ghi dấu ấn với vở nhạc kịch Broadway Hell’s Kitchen, giành 13 đề cử Tony, 2 chiến thắng và giải Grammy 2025 cho "Album nhạc kịch xuất sắc".

Màn trình diễn của aespa tại 8Wonder Winter hứa hẹn mang đến “bữa tiệc thị giác” bùng nổ và đầy năng lượng trên sân khấu “Symphony of Stars”.

Song hành cùng Alicia Keys, đại nhạc hội còn quy tụ aespa - nhóm nhạc Gen 4 hàng đầu K-pop, đại diện cho thế hệ nghệ sĩ mới của châu Á. Được xem là biểu tượng tương lai của ngành giải trí khu vực, aespa mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, sáng tạo và cá tính công nghệ. Với concept metaverse độc đáo, aespa tiên phong kiến tạo thế giới âm nhạc vừa thực vừa ảo, tạo tiếng vang quốc tế qua những bản hit như Next Level, Savage. Nhóm liên tục gặt hái giải thưởng Daesang, lọt top "Time Next Generation Leaders" và được Billboard vinh danh là "Group of the Year".

Dimash Kudaibergen hứa hẹn đưa khán giả đến với những cung bậc âm thanh trải dài 6 quãng tám.

Khách mời đặc biệt của đại nhạc hội năm nay - Dimash Kudaibergen, giọng ca nổi tiếng đến từ Kazakhstan, đưa người nghe đi qua những cung bậc cảm xúc bằng quãng giọng hiếm có trải dài 6 quãng tám. Được mệnh danh là “tiếng vọng của vũ trụ”, Dimash từng chinh phục khán giả từ Bastille Opera (Pháp) tới Kremlin Palace (Nga), Barclays Center (Mỹ)... Phong cách kết hợp giữa pop, opera và âm hưởng dân gian Kazakh, cùng khả năng biểu diễn đa ngôn ngữ, biến phần trình diễn của anh thành điểm nhấn không thể bỏ lỡ.

Những nghệ sĩ Việt góp mặt trong đại nhạc hội là cầu nối giữa tinh thần Việt Nam và không gian âm nhạc quốc tế.

Không gian “Symphony of Stars” có thêm phần trình diễn đặc biệt của các đại diện âm nhạc Việt: HIEUTHUHAI - rapper trẻ tuổi, năng động cùng khả năng truyền cảm mạnh mẽ; Văn Mai Hương với chất giọng nội lực, cảm xúc khiến người nghe rung động qua bản tình ca giàu trải nghiệm; Maydays, ban nhạc indie trẻ nổi bật, âm nhạc gần gũi nhưng tràn đầy cảm hứng.

Bên cạnh đó, 8Wonder Winter 2025 còn mang đến thế giới trải nghiệm đa chiều, nơi âm nhạc, ánh sáng, nghệ thuật và cảm xúc giao hòa, tạo nên khoảnh khắc không thể quên. Khán giả không chỉ nghe nhạc mà còn sống trọn vẹn trong không gian lễ hội tràn đầy sắc màu từ văn hóa dân gian, ẩm thực vùng miền, khu giải trí, triển lãm nghệ sĩ cho đến khu vực kết nối cộng đồng. Đặc biệt, 8Wonder tiên phong phát triển “festival xanh”, lan tỏa thông điệp sống bền vững, không gian nghệ thuật từ vật liệu tái chế, booth thân thiện môi trường… Tất cả làm nên mùa lễ hội sống động, hiện đại, đáng nhớ.

Không dừng lại ở trải nghiệm lễ hội, 8Wonder Winter tiếp tục khẳng định dấu ấn riêng với dự án Wonder Sound Lab - “phòng thí nghiệm” âm nhạc sáng tạo do 8Wonder khởi xướng. Tại đây, tài năng trẻ Việt Nam được trao cơ hội thử sức, kết hợp cùng nghệ sĩ quốc tế để tạo nên những màn collab độc bản. Wonder Sound Lab không chỉ là bệ phóng cho thế hệ nghệ sĩ mới, mà còn là lời khẳng định về khát vọng đưa âm nhạc Việt Nam vươn ra thế giới.

Với dàn nghệ sĩ tầm cỡ thế giới và quy mô tổ chức chuẩn quốc tế, 8Wonder Winter 2025 - sự kiện do Tập đoàn Vingroup tổ chức, hứa hẹn mang đến bản giao hưởng sang trọng và khác biệt, nơi âm nhạc, nghệ thuật, trải nghiệm hội tụ.