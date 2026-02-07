Al Nassr thắng trận thứ hai khi vắng Ronaldo

Al Nassr chứng tỏ họ không phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo khi giành chiến thắng 2-0 trước Al Ittihad ở vòng 21 Saudi Pro League 2025/26 diễn ra rạng sáng 7/2.

Al Nassr có 3 điểm trước Al Ittihad. Ảnh: Reuters.

Trận đấu này đánh dấu lần thứ 2 liên tiếp siêu sao người Bồ Đào Nha không có tên trong danh sách thi đấu của Al Nassr, trong bối cảnh tương lai tại CLB vẫn đang là chủ đề được bàn tán rộng rãi.

Dù thiếu vắng cầu thủ ghi bàn hàng đầu, Al Nassr vẫn nhập cuộc chủ động trên sân nhà và nhanh chóng kiểm soát thế trận. Đội bóng áo vàng tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp một, đặc biệt từ Sadio Mane và Joao Felix, nhưng các pha dứt điểm cuối cùng lại thiếu chính xác.

Trong khi đó, Al Ittihad, khi mất đi hai ngôi sao Karim Benzema và N'Golo Kante, đã lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công nhằm hạn chế sức ép từ đối thủ.

Sang hiệp hai, kịch bản không thay đổi khi Al Nassr tiếp tục chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng và số cơ hội. Tuy nhiên, phải đến những phút cuối trận, đội chủ nhà mới có thể khai thông thế bế tắc.

Mane gánh vác hàng công Al Nassr. Ảnh: Reuters.

Phút 82, trọng tài cho Al Nassr hưởng phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay của hậu vệ Al Ittihad trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Mane dứt điểm thành công, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Đến phút 90+5, Angelo Gabriel thực hiện pha bứt tốc từ phần sân nhà trước khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Al Nassr. Sau pha lập công, Angelo tiến đến góc khán đài và ăn mừng động tác "Siu" quen thuộc của Ronaldo như một cách để ủng hộ ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Trên khán đài, nhiều cổ động viên Al Nassr cũng bày tỏ sự ủng hộ dành cho Ronaldo khi giơ cao những tấm bảng màu vàng in tên và số áo của anh ở phút thứ 7 của trận đấu. Trước đó, tiền đạo 41 tuổi cũng vắng mặt trong chiến thắng 1-0 của đội nhà trước Al Riyadh hôm 2/2.

Chiến thắng trước Al Ittihad giúp Al Nassr nâng tổng điểm lên 49, tiếp tục bám sát Al Hilal với khoảng cách chỉ một điểm trong cuộc đua vô địch.

