Al Khelaifi và cú đánh quyết định của quyền lực Qatar

Chức vô địch Champions League 2025 tại Allianz Arena hôm 1/6 không chỉ là chiến thắng của một tập thể trẻ trung và đầy khí chất, mà còn là sự minh oan cho một nhân vật bị chỉ trích nhiều nhất suốt thập kỷ qua: Nasser Al Khelaifi.

Đứng giữa sân khấu vinh quang, vị chủ tịch người Qatar không chỉ nâng cúp, mà còn nâng chính giá trị của mình - từ một người từng bị coi là “tay vợt không tên tuổi lạc vào thế giới bóng đá”, thành một trong những nhà lãnh đạo thể thao có ảnh hưởng bậc nhất châu Âu. Đây không chỉ là chiếc cúp Champions League đầu tiên của PSG, mà là tuyên ngôn của quyền lực mềm Qatar, một chiến thắng có ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ bóng đá.

Kể từ khi tiếp quản PSG năm 2011, Qatar đổ vào đội bóng hơn 2 tỷ euro. Với những người hoài nghi, đó là biểu tượng của bóng đá “petrodollars”, nơi danh hiệu được mua bằng tiền chứ không xây bằng bóng đá.

Nhưng thực tế không hề đơn giản. Những Neymar, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic… khiến PSG trở nên hào nhoáng, nhưng đồng thời biến họ thành một phòng thay đồ đầy cái tôi. Và suốt gần 15 năm, CLB thất bại không phải vì thiếu tài năng, mà vì thiếu linh hồn của một tập thể đích thực.

Thất bại trước Real Madrid năm 2022, xung đột với ultras, mâu thuẫn ngầm giữa Messi và ban lãnh đạo, sự ra đi của Thomas Tuchel... Tất cả khiến dự án PSG tưởng như đến hồi kết sau World Cup 2022 - dấu mốc mà nhiều người cho rằng sẽ là "lối thoát danh dự" của Qatar khỏi bóng đá châu Âu. Nhưng điều duy nhất thay đổi sau giải đấu đó là chiến lược.

Nasser Al Khelaifi từng là người “nghiện can thiệp”. Ông tham gia từ lựa chọn cầu thủ, tác động chiến thuật, đến can thiệp nội bộ. Nhưng với Luis Enrique, Al Khelaifi lùi lại. Đó là quyết định táo bạo và sáng suốt nhất trong sự nghiệp lãnh đạo. Một HLV có triết lý, có khí chất và không dễ bị khuất phục - thứ mà PSG chưa từng có, kể cả khi họ sở hữu Zidane trong danh sách mong muốn.

Với quyền lực tuyệt đối, Luis Enrique xây dựng lại đội hình từ con số gần như 0. Không còn những siêu sao để chiều lòng thương hiệu, PSG mùa này là đội hình trẻ nhất tại Champions League.

Nhưng chính những cái tên không rực sáng ngoài đời thực ấy - như Zaïre-Emery, Barcola, Desire Doue tạo ra một PSG thực dụng, kỷ luật và lạnh lùng đến tàn nhẫn. Chiến thắng 5-0 trước Inter ở trận chung kết là minh chứng rõ ràng nhất: PSG không còn mong manh như những mùa bóng trước - họ thực sự mạnh.

Và trong suốt 2 mùa giải ấy, Al Khelaifi không can thiệp. Khi đội thua Bayern ở vòng phân hạng năm ngoái, ông vẫn lên tiếng bảo vệ Luis Enrique: "Ông ấy là HLV hay nhất thế giới". Lần đầu tiên, PSG có được sự kiên định trong định hướng, và điều đó mang về 7 trong 8 danh hiệu có thể đoạt được dưới thời "Lucho".

PSG ngày hôm nay không còn là đội bóng sống nhờ hào quang Instagram của các siêu sao. Họ là đội bóng có thực lực, có bản sắc và có chiều sâu lối chơi. Thành quả đó đến từ một chiến lược thay đổi toàn diện - nhưng không thể không nhắc tới một nhân vật duy nhất giữ vững vai trò từ đầu đến cuối: Nasser Al Khelaïfi.

Ông không chỉ là người đưa Neymar về phá kỷ lục chuyển nhượng, không chỉ là nhân vật chính trong thương vụ Mbappe, không chỉ là Chủ tịch ECA chống lại Super League - ông là kiến trúc sư của một quá trình tưởng như hoang phí, nhưng rốt cuộc lại chạm đến vinh quang theo cách đầy thuyết phục.

Chức vô địch Champions League có thể là dấu chấm hết cho giấc mộng ám ảnh PSG suốt thập kỷ qua. Nhưng với Al Khelaïfi, đây mới chỉ là bước đệm cho một chương mới.

Club World Cup sắp diễn ra là cơ hội để PSG khẳng định không chỉ là ông lớn của châu Âu, mà còn là thế lực toàn cầu. Và nếu vô địch - điều hoàn toàn khả thi với dàn quân hiện tại - Al Khelaïfi sẽ không chỉ được nhớ như một người dám tiêu tiền, mà là người đã biết cách đầu tư đúng lúc và đúng người.

15 năm trước, Al Khelaïfi bị coi là “kẻ ngoại đạo” của bóng đá. Giờ đây, ông là một trong những người quyền lực nhất thế giới túc cầu. Và danh hiệu Champions League mà PSG vừa giành được không chỉ là chiến thắng của đội bóng thủ đô nước Pháp, mà còn là cú đánh chí mạng vào mọi hoài nghi, chỉ trích và khinh thường mà Al Khelaïfi từng phải hứng chịu.

Lịch sử bóng đá luôn ghi nhớ những người chiến thắng - và Al Khelaïfi, rốt cuộc, đã chiến thắng theo cách của riêng ông.

