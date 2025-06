PSG sau đỉnh cao là sụp đổ?

Paris Saint-Germain cuối cùng đã chạm tới giấc mơ. Một chiến thắng vang dội 5-0 trước Inter Milan trong trận chung kết Champions League không chỉ mang về chiếc cúp danh giá đầu tiên, mà còn đánh dấu bước ngoặt mang tính biểu tượng: sự khai sinh của “PSG 2.0” - một dự án trẻ trung, hợp lý và có định hướng hơn hẳn những năm tháng hào nhoáng nhưng hỗn loạn trong kỷ nguyên dầu mỏ.

Nhưng trong bóng đá đỉnh cao, vinh quang hôm nay không bao giờ là bảo chứng cho ngày mai. Và điều PSG nên lo lắng lúc này không phải là ai họ vừa đánh bại, mà là liệu có giữ được những gì đã tạo nên chiến thắng ấy hay không.

Không thể phủ nhận rằng chức vô địch Champions League mùa 2024/25 là minh chứng sống động nhất cho hiệu quả của một cuộc “giải phóng chiến lược”. Không còn những Neymar hay Lionel Messi bước đi hờ hững khi mất bóng, PSG của Luis Enrique là một cỗ máy pressing khát khao và cơ động, nơi mọi cầu thủ - dù trẻ hay giàu kinh nghiệm - đều là một mắt xích trong một hệ thống vận hành logic.

Việc Kylian Mbappr rời đi - tưởng chừng là đòn giáng vào tham vọng - rốt cuộc lại mở ra cánh cửa cho một thứ bóng đá thuần khiết hơn. Không còn xoay quanh một ngôi sao, PSG giờ đây là đội bóng đúng nghĩa. Cách họ “nghiền nát” Inter không chỉ nói lên sự vượt trội về con người, mà còn thể hiện sự chuẩn bị chiến thuật ở đẳng cấp cao.

Nhưng bóng đá, xét cho cùng, là cuộc chơi của chu kỳ. PSG có thể đang ở điểm khởi đầu của một kỷ nguyên, nhưng không có gì đảm bảo nó sẽ tiếp diễn nếu họ không giữ được nhân sự lõi - những người đã định hình lối chơi hiện tại.

Bradley Barcola, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué…, danh sách này giống như một “menu” các tài năng trẻ đầy triển vọng đang lọt vào mắt xanh của các ông lớn Premier League hay La Liga. Và điều trớ trêu là: chính chiến thắng Champions League lại đẩy họ ra ánh sáng - trở thành mục tiêu của những cám dỗ từ các nền bóng đá giàu truyền thống hơn.

Ligue 1 vẫn là một điểm trừ. Dù PSG thống trị, môi trường thiếu cạnh tranh khắc nghiệt có thể khiến các cầu thủ cảm thấy mình “chơi dưới trình độ”. Nếu không thể nâng chất lượng giải đấu quốc nội - điều nằm ngoài tầm kiểm soát của một CLB - PSG khó có thể giữ chân các ngôi sao trẻ lâu dài, bất chấp lương thưởng hấp dẫn.

Không thể bỏ qua yếu tố ngẫu nhiên trong hành trình đến vinh quang của PSG mùa này. Họ chỉ giành được 7 điểm sau 6 lượt trận vòng bảng - con số mà theo thể thức cũ có thể khiến CLB bị loại. Việc thay đổi thể thức Champions League vô tình trao cho PSG một “mạng sống phụ” - thứ mà họ tận dụng tối đa.

Những khoảnh khắc mỏng manh trong các trận đấu với Liverpool, Aston Villa hay Arsenal cho thấy: PSG dù mạnh, vẫn chưa phải bất khả chiến bại. Họ đã thắng nhờ chiều sâu đội hình, một HLV cao tay, và sự tỏa sáng của tân binh 60 triệu bảng Khvicha Kvaratskhelia - người mang đến luồng sinh khí mới nơi hàng công. Nhưng liệu điều đó có lặp lại? Một mùa giải khác, với những lá thăm khác, những chấn thương bất ngờ, PSG có còn giữ được lợi thế?

Vấn đề lớn nhất của PSG không nằm ở sân cỏ mà nằm ở… truyền thống. Một chức vô địch chưa thể đặt họ ngang hàng với Real Madrid, Bayern Munich hay các ông lớn nước Anh về mặt di sản. PSG vẫn bị nhìn như một “gã nhà giàu mới nổi” - có tiền, có cầu thủ, có danh hiệu, nhưng thiếu chiều sâu lịch sử và tính biểu tượng để trở thành “bộ mặt” của bóng đá châu Âu.

Luis Enrique có thể là người mở đường, nhưng để đi xa, PSG cần nhiều hơn thế: một bản sắc không phụ thuộc vào con người, một hệ sinh thái bóng đá hấp dẫn đủ để giữ người tài, và quan trọng nhất – là sự kiên nhẫn để xây dựng. Điều mà họ đã từng đánh mất trong nhiều năm chạy theo ngôi sao.

PSG 2.0 không phải là ảo ảnh. Đây là đội bóng thực sự mạnh - về chiến thuật, thể lực, tổ chức và cả chiều sâu nhân sự. Nhưng họ đang đứng trước một ngã ba đường: hoặc tận dụng được cú hích này để xây dựng một triều đại - hoặc lại tiếp tục quay về với những mảnh ghép vụn vỡ sau vài mùa giải, như chính họ từng trải qua trong quá khứ.

Vinh quang ở Munich là một chiến thắng của sự đổi mới. Nhưng nếu PSG không giải được bài toán giữ chân tài năng và duy trì bản sắc, thì họ sẽ mãi chỉ là một “nhà vô địch mới nổi” - thay vì một biểu tượng thực thụ.

