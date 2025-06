Ajax trục xuất 7 cầu thủ khỏi đội một

Danh sách “đen” gồm Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Christian Rasmussen, Jay Gorter và Branco van den Boomen. Thông tin này được báo De Telegraaf xác nhận, trích dẫn nguồn tin thân cận trong CLB. Theo đó, Giám đốc Kỹ thuật Alex Kroes gửi thông báo trực tiếp tới các cầu thủ qua WhatsApp - một cách tiếp cận lạnh lùng nhưng dứt khoát.

Không chỉ bị loại khỏi danh sách đội một, nhóm cầu thủ này còn phải tuân thủ những quy định khắt khe. Họ chỉ được sử dụng sân tập và phòng gym sau giờ ăn trưa của đội chính, và nếu đội có hai buổi tập trong ngày, nhóm cầu thủ phải chờ đến sau buổi thứ hai mới được tiếp cận cơ sở vật chất.

Thậm chí, chỗ đậu xe riêng cũng bị thu hồi và chỉ có duy nhất một nhân viên vật lý trị liệu phục vụ cả nhóm.

Động thái cứng rắn của Ajax không chỉ là quyết định kỹ thuật, mà còn là bước đi chiến lược nhằm "dọn dẹp" di sản hỗn loạn do cựu Giám đốc Sven Mislintat để lại. Trong chưa đầy 5 tháng làm việc (từ tháng 5 đến tháng 9/2023), Mislintat chi tới 120 triệu euro để chiêu mộ 12 cầu thủ - hầu hết đều không đáp ứng kỳ vọng, trong khi vẫn hưởng mức lương cao ngất ngưởng.

Bốn trong số bảy cái tên vừa bị gạt khỏi kế hoạch (Akpom, Forbs, Sosa và Van den Boomen) chính là những bản hợp đồng do Mislintat mang về. Đáng nói, do Ajax giành quyền dự Champions League mùa tới, điều khoản trong hợp đồng khiến lương của họ tự động tăng thêm 50%.

Riêng bộ ba Akpom, Forbs và Sosa sẽ ngốn của CLB hơn 10 triệu euro chỉ tính riêng tiền lương - một gánh nặng quá lớn cho những người không đóng góp gì đáng kể. Còn với ba cầu thủ còn lại - Hlynsson, Gorter và Rasmussen - ban lãnh đạo Ajax đơn giản là không còn thấy tiềm năng chuyên môn đủ để giữ lại.

Với những ràng buộc ngặt nghèo về giờ tập, cơ sở vật chất, cùng thông điệp rõ ràng từ ban lãnh đạo, tương lai của cả bảy cầu thủ gần như đã được định đoạt. Họ không còn nằm trong kế hoạch của Ajax mùa giải tới.

Theo phóng viên Tim van Duijn của Voetbal International, đã có những liên hệ ban đầu từ các CLB khác, mở ra hy vọng tái sinh cho nhóm cầu thủ bị “đóng băng”.

Từ vụ việc này, Ajax không chỉ gửi thông điệp tới những người bị loại, mà còn cho cả phần còn lại của đội bóng thấy rõ rằng thời kỳ dễ dãi đã kết thúc. Sau một mùa giải thất vọng, đội bóng giàu truyền thống Hà Lan đang siết chặt kỷ luật và tài chính để trở lại đỉnh cao. Và cuộc thanh trừng này, dù tàn nhẫn, có thể là bước đi cần thiết.

