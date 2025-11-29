Airbus cập nhật phần mềm A320/321, nhiều chuyến bay có thể ảnh hưởng

Sự cố này có thể ảnh hưởng đến lịch bay của hàng loạt hãng hàng không trên toàn cầu vào ngày cuối tuần.

Theo đánh giá ban đầu của nhà sản xuất máy bay châu Âu, quá trình rà soát đội bay đang khai thác cho thấy một số lượng đáng kể tàu bay A320 có nguy cơ bị tác động và cần triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa khẩn cấp.

Chỉ lệnh khả phi bắt buộc do Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) ban hành yêu cầu các tàu bay bị ảnh hưởng phải được khắc phục trước khi thực hiện chuyến bay từ 23h59 phút ngày 29/11 (giờ UTC).

Airbus vừa phát đi yêu cầu cập nhật phần mềm/cứng trên lượng lớn dòng tàu bay A320/321.

Trên cơ sở đó, Airbus phát đi thông báo gửi tới các hãng khai thác, yêu cầu áp dụng các giải pháp bảo vệ bằng cập nhật phần mềm và/hoặc phần cứng hiện có.

Dự kiến sự cố dẫn đến gián đoạn khai thác đối với hành khách trên toàn cầu vào ngày cuối tuần. Tại Việt Nam, số tàu bay bị ảnh hưởng của Vietnam Airlines là 63 tàu bay, còn Vietjet là 65 tàu bay.