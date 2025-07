Ai xứng đáng khoác áo số 10 ở Real Madrid?

Ở Real Madrid, chiếc áo số 10 từng gắn liền với những tên tuổi huyền thoại như Luis Figo hay Luka Modric, tạo nên một phần bản sắc của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, kể từ khi Modric sử dụng số áo này lần cuối trong trận bán kết FIFA Club World Cup gặp PSG, số 10 vẫn bị bỏ trống. Ai sẽ là người đủ tầm để tiếp nối di sản ấy trong mùa giải 2025/26?

Bóng đá hiện đại không còn quá chú trọng vào “số 10” theo nghĩa truyền thống - cầu thủ kiến tạo nhạc trưởng, dẫn dắt toàn bộ trận đấu như Maradona hay Zidane từng làm. Lối chơi tốc độ, pressing cao và tính chiến thuật hiện đại khiến vai trò này bị chia nhỏ cho nhiều vị trí khác nhau.

Dẫu vậy, số 10 vẫn mang tính biểu tượng, đặc biệt ở những CLB lớn như Real Madrid. Đó là lý do đội bóng vẫn muốn chọn đúng người để khoác chiếc áo này, thay vì chỉ coi nó như một số áo đơn thuần.

Kylian Mbappe, bản hợp đồng “bom tấn” của Real Madrid, hiển nhiên là ứng cử viên sáng giá nhất. Anh sở hữu đẳng cấp, hình ảnh ngôi sao toàn cầu và sức hút truyền thông vượt trội. Số 10 cũng chính là số áo Mbappe mang tại đội tuyển Pháp - nơi anh trở thành biểu tượng mới của bóng đá xứ lục lăng - và từng sử dụng trong những ngày cuối khoác áo AS Monaco.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Mbappe không yêu cầu số 10 khi gia nhập Real Madrid. Anh chọn số 9 - số áo của Karim Benzema để lại - và lập tức biến nó thành biểu tượng mới với 44 bàn thắng, danh hiệu Pichichi cùng Chiếc giày vàng ngay mùa đầu tiên.

Việc chưa chạm tay vào số 10 có thể là sự khiêm tốn, hoặc đơn giản chỉ là chiến lược của ban lãnh đạo Real Madrid. Bởi với Mbappe, mọi con số giờ đây chỉ còn là chi tiết phụ; thứ anh cần khẳng định là vị thế “ông vua mới” tại Bernabéu.

Nếu không phải Mbappe, Arda Güler là cái tên khác được nhắc tới. Tiền vệ 20 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ đang từng bước khẳng định bản thân dưới thời HLV Xabi Alonso.

Guler sở hữu phẩm chất kỹ thuật tinh tế, tư duy chơi bóng sáng tạo - những yếu tố vốn dĩ gắn liền với số 10. Mùa này, Alonso trao cho tài năng người Thổ Nhĩ Kỳ nhiều cơ hội, và anh đáp lại bằng những màn trình diễn ấn tượng, trở thành nhân tố sáng giá trong tương lai.

Câu chuyện càng thêm phần thú vị khi Modric, trong trận đấu cuối cùng cho Real Madrid, đã tặng chiếc áo số 10 của mình cho Güler. Hành động ấy không chỉ là lời tri ân mà còn được xem như sự “truyền ngôi” biểu tượng.

Güler hiểu rõ đây là vinh dự lớn lao, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề. Anh vẫn cần thời gian và bản lĩnh để chứng minh mình xứng đáng khoác chiếc áo từng được coi là “linh hồn” của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Một khả năng khác cũng được tính đến: Real Madrid có thể tiếp tục để số 10 bỏ trống như từng làm ở mùa 2013/14 sau khi Mesut Özil ra đi. Khi đó, số 10 không có chủ nhưng Real Madrid vẫn bước lên đỉnh châu Âu với chức vô địch Champions League thứ 10 (La Decima).

Mãi đến khi James Rodriguez xuất hiện, số 10 mới được khoác lại, rồi chuyển sang Modric năm 2017. Điều này cho thấy, với Real Madrid, số áo chỉ dành cho những cầu thủ thực sự tạo ra dấu ấn.

Hiện tại, trong danh sách đội một của Real chỉ còn trống ba số áo: 10, 17 và 25. Số lượng hạn chế này cũng khiến CLB khó linh hoạt trong việc đăng ký thêm tân binh, trừ khi có sự ra đi của một vài cầu thủ.

Từ góc độ marketing, số 10 là “con gà đẻ trứng vàng”. Một ngôi sao khoác áo số 10 không chỉ có ý nghĩa trên sân cỏ mà còn mang giá trị thương mại khổng lồ, từ doanh thu bán áo đến việc xây dựng thương hiệu toàn cầu.

Real Madrid luôn hiểu rõ điều này. Nhưng số 10 không phải là “chiêu trò PR” - nó phải được trao cho cầu thủ hội tụ cả tài năng, phong cách và tầm ảnh hưởng, giống như Modric đã làm trong gần một thập kỷ qua.

Giữa Mbappe - ngôi sao khẳng định vị thế, và Güler - tài năng trẻ giàu tiềm năng, Real Madrid đang có hai ứng viên lý tưởng để mở ra chương mới cho số 10. Nếu Mbappe nhận số áo này, đó sẽ là sự khẳng định quyền lực tuyệt đối của anh ở Bernabeu. Còn nếu Güler được lựa chọn, đó sẽ là lời cam kết của Real Madrid cho tương lai - một tương lai gắn liền với sự sáng tạo và bản sắc kỹ thuật.

Dù lựa chọn ra sao, chiếc áo số 10 tại Real Madrid vẫn mang sức nặng đặc biệt. Nó là di sản, là câu chuyện của những huyền thoại và những chương mới đang chờ được viết.

Ban lãnh đạo Real Madrid hiểu rằng quyết định này không chỉ liên quan đến chuyên môn hay marketing, mà còn là thông điệp gửi đến người hâm mộ: “Ai đủ tầm để trở thành linh hồn mới của Bernabeu?”

Trong mùa giải 2025/26, câu hỏi ấy sẽ sớm có lời giải, nhưng chắc chắn, số 10 của Real Madrid vẫn sẽ tiếp tục là một trong những số áo đáng mong chờ nhất thế giới bóng đá.

