'Hiện tượng' của Real Madrid có bến đỗ mới?

Sau màn trình diễn bùng nổ tại Club World Cup, chân sút trẻ của Real Madrid được cả châu Âu săn đón, nhưng quyết định cuối cùng lại nằm trong tay Xabi Alonso.

Chỉ trong vỏn vẹn một tháng, Gonzalo trải qua hành trình thăng hoa chóng mặt. Ngày 24/5, anh khép lại mùa giải cùng Real Madrid Castilla dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Raul. Chưa đầy ba tuần sau, ngày 11/6, Xabi Alonso đưa anh sang Mỹ dự Club World Cup và trao luôn suất đá chính trên hàng công.

Đáp lại niềm tin ấy, Gonzalo lập tức tỏa sáng rực rỡ, ghi 4 bàn thắng và kết thúc giải với danh hiệu đồng Vua phá lưới, ngang hàng với những tên tuổi như Di María, Guirassy hay Marcos Leonardo.

Chính phong độ ấy khiến thị trường chuyển nhượng nóng lên. Ngày 8/7, chủ tịch Getafe, Ángel Torres, công khai gây “sóng” khi khẳng định: “Chúng tôi đã đạt thỏa thuận với Gonzalo từ một tháng rưỡi trước. Nếu cậu ấy không ở lại Real Madrid, cậu ấy sẽ đến Getafe”.

Phát ngôn đầy tự tin này khiến đội ngũ của Gonzalo bất ngờ. Họ tiết lộ rằng kể từ sau Club World Cup, hàng loạt lời mời đã ập đến, thậm chí có những đề nghị rất hấp dẫn từ Premier League - điều khiến thương vụ tưởng như đơn giản nay trở nên phức tạp.

Hiện tại, Gonzalo vẫn nghỉ hè. Anh sẽ hội quân với Real Madrid vào ngày 4/8 và tham gia trọn vẹn giai đoạn tiền mùa giải cùng đội một. Quyết định giữ lại hay cho mượn sẽ do Xabi Alonso đưa ra. Nếu Real mở “cửa”, Getafe sẵn sàng thảm đỏ tại Coliseum.

