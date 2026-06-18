Ai sẽ mua màn hình 6K, giá 70 triệu đồng?

Mẫu LG Ultrafine 6K nhắm vào tập người dùng MacOS, vốn cần độ phân giải cao để tối ưu hiển thị giao diện. Đây là một trong những màn hình giá cao nhất đang bán tại Việt Nam.

Apple ngừng bán mẫu Pro XDR 6K, để lại lỗ hổng trong phân khúc dành cho người dùng chuyên nghiệp. LG là hãng đầu tiên tung ra sản phẩm để lấp đầy nhu cầu này, sau đó là Dell, Asus. Tuy nhiên, độ phân giải cao hơn phần lớn TV đang bán ở Việt Nam đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng ứng dụng. Đồng thời, giá bán gần 70 triệu đồng, bằng 3 chiếc màn hình 5K 27 inch, vốn được ưa chuộng bởi dân đồ họa, cũng là rào cản lớn.

Mẫu LG LG Ultrafine Evo 32 inch 6K là tiêu chuẩn của màn hình làm việc cao cấp, đặc biệt phù hợp với khách hàng đang dùng MacOS. Nhưng đây cũng là lựa chọn gây phân hóa mạnh, khi chỉ một nhóm nhỏ người dùng đủ khả năng tài chính và khai thác hoàn toàn sức mạnh của thiết bị.

6K để làm gì?

Tôi đang dùng một chiếc iPhone độ phân giải dưới 2K. MacBook Pro đạt chuẩn Retina nhưng không phải lựa chọn có độ nét vượt trội. Màn hình chính khi làm việc là một sản phẩm 27 inch, 4K tiêu chuẩn trên thị trường. Về thông số, thiết bị cá nhân của tôi có khoảng 8 triệu pixel. Mẫu 6K sở hữu gấp 3, lên đến 22 triệu. Tuy nhiên, trong tuần đầu tiên sử dụng sản phẩm LG, tôi thật sự không nhận ra khác biệt bởi độ “mịn” gần như tương đương giữa chúng.

Độ phân giải 6K trên kích thước 32 inch nét hơn hẳn các lựa chọn 27 inch 5K, không thể nhìn thấy điểm ảnh ở kích thước thông thường.

Vấn đề chỉ xuất hiện khi tôi dừng dùng mẫu Ultrafine, quay lại với màn hình cũ. Mắt đã quen với độ phân giải siêu cao, 4K không còn đủ đáp ứng. Các phần răng cưa xuất hiện rõ ràng ở các đoạn văn bản nhỏ. Đường nét liền mạch của chữ viết, hình ảnh không còn như trước. Cảm giác này tương tự việc chuyển từ màn hình tần số quét cao xuống lựa chọn 60 Hz.

Thực tế, bên cạnh độ phân giải, mật độ điểm ảnh, một yếu tố khác tác động đến cảm giác “nét” là khoảng cách sử dụng. Với kích thước 32 inch, người dùng chiếc Ultrafine 6K sẽ ngồi xa hơn lựa chọn 27 inch để bao quát nội dung. Vì vậy, hãng có quyền tính toán để cung cấp độ phân giải phù hợp.

Tuy nhiên, LG chọn dùng công nghệ cao cấp để xử lý vấn đề. Mức 6K tăng mật độ điểm ảnh lên trên 220 ppi, cao hơn chuẩn Retina của màn hình Apple. Do vậy, dù khi người dùng ngồi rất gần để xem chi tiết nhỏ, răng cưa và pixel cũng không thể bị nhìn thấy.

Hòa vào hệ sinh thái Apple

Đối tượng chính của người dùng sản phẩm này là người dùng MacOS và dân đồ họa chuyên nghiệp. Ở nhóm đầu, vấn đề phát sinh từ Apple. Hệ điều hành của hãng chỉ tối ưu tỉ lệ giao diện cho một số độ phân giải nhất định, mà họ dán nhãn HiDPI. Đó là lý do, các màn hình 27 inch 5K được săn đón. Chúng hoàn toàn phù hợp với chuẩn Apple. Tương tự cho lựa chọn 6K, 32 inch mà LG cung cấp.

Ở nhóm thứ 2, dân đồ họa cần một màn hình chuẩn màu nhất để phục vụ in ấn, xuất bản hình ảnh. Độ nét cao còn phục vụ cho việc xem trước nội dung và bố trí các cửa sổ làm việc đa nhiệm. Với 6K cùng độ phủ màu 97% DCI P3, mẫu màn hình LG là thiết bị trong mơ của tập khách hàng này.

Ngoài nhóm làm hình ảnh chuyên nghiệp, độ phân giải cao hỗ trợ cho người dùng cần đa nhiệm phức tạp.

Tuy vậy, chất lượng hiển thị của chiếc Ultrafine 6K vẫn còn một số hạn chế. Đây là tấm nền Nano IPS Black, chưa phải miniLED và không có chức năng điều chỉnh vùng làm mờ cục bộ. Việc dùng đèn nền viền khiến độ sáng các vùng không đồng nhất, có thể bị phát hiện ra khi hiển thị nội dung tối màu. Tốc độ làm tươi 60 Hz trên màn hình giá gần 70 triệu là điểm người dùng có thể phàn nàn. Tuy vậy, nếu nhìn thiết bị ở góc độ công cụ làm việc, nó không phải vấn đề lớn.

Tuy không phải dân đồ họa chuyên nghiệp, chiếc Ultrafine 6K vẫn giúp tôi trong việc đa nhiệm. Khi cần nghiên cứu thông tin hay videcoding bằng AI, một màn hình lớn, có thể chia nhỏ không gian làm việc rất có ích.

Các màn hình thuộc hệ Ultrafine từ LG có thiết kế tương đối đồng nhất, trừ chiếc 6K này. Sản phẩm như đến từ Apple thay vì nhà sản xuất Hàn Quốc. Chân đế nhôm kích thước lớn, khung màn hình vuông cùng màu bạc và khớp bản lề tịnh tiến, đều tạo liên tưởng đến Pro XDR. Tuy vậy, LG vẫn có thể làm tốt hơn về mặt chất liệu. Khung hiện vẫn là vỏ nhựa và viền dày hơn tiêu chuẩn của hầu hết màn hình hiện đại, chưa tính đến các lựa chọn đắt tiền trong cùng phân khúc.

Mẫu màn hình của LG nhưng lại giống sản phẩm Apple.

Đây cũng là sản phẩm đầu tiên trên thị trường có cổng Thunderbolt 5, tương thích cho việc truyền tải nội dung độ phân giải cao, bitrates lớn. Người dùng cũng có thể nối tiếp từ thiết bị này sang màn hình khác để MacBook chỉ cần cắm một sợi dây, đảm bảo thiết lập gọn gàng trên bàn làm việc. Tuy nhiên, người dùng cần tìm cách giấu cục nguồn rời 360 W của sản phẩm này, vì nó có kích thước rất lớn, chiếm nhiều không gian.

Trên thị trường, những lựa chọn có độ phân giải 6K như mẫu LG Ultrafine (mã hiệu 32U990A-S) không nhiều. Hai lựa chọn Asus ProArt 6K và Dell Ultrasharp 6K vẫn chưa được phân phối tại Việt Nam. Sản phẩm của Asus có giá từ 1.300 USD . Trong khi màn hình Dell lên đến 2.500 USD .