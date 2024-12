Ái Phương bị loại, Chị đẹp ngập nước mắt

Sau Công diễn 3, 4 chị đẹp phải kết thúc hành trình ở Chị đẹp đạp gió. Ái Phương, Đồng Ánh Quỳnh, Ngọc Ánh và Thúy Hiền thuộc danh sách nói trên.

Tập mới nhất Chị đẹp đạp gió mùa hai lên sóng vào tối 14/12, chứng kiến trận đấu tổng lực cuối cùng của Công diễn 3. Ba team đến từ đội trưởng Maitinhvi, Tóc Tiên, Châu Tuyết Vân mang tới cho người xem những màn trình diễn với màu sắc âm nhạc khác nhau.

Kết quả chung cuộc với chiến thắng thuộc về đội Tóc Tiên cùng 3.090 điểm hoa sóng. Bốn chị đẹp tiếp theo phải nói lời chia tay với chương trình gồm Ái Phương, Đồng Ánh Quỳnh, Ngọc Ánh và vận động viên Thúy Hiền.

Đội của Châu Tuyết Vân chót bảng

Cầu duyên của đội trưởng Maitinhvi mở màn tập 9. Tiết mục mang âm hưởng dân gian với phần dàn dựng công phu. Các thành viên của đội gồm Bùi Lan Hương, Thảo Trang, Đồng Ánh Quỳnh, Hậu Hoàng và MisThy đưa khán giả bước vào không khí lễ hội.

Ngoài hát, các thành viên còn thực hiện loạt động tác bưng bê, chơi đùa cùng bập bênh và thể hiện vũ đạo uyển chuyển với quạt lụa. Đáng chú ý, Bùi Lan Hương gây ấn tượng với phần X-part. Song tiết mục chỉ nhận về 2.730 điểm hoa sóng từ bình chọn của khán giả.

MisThy và Thảo Trang trình diễn tiết mục Cầu duyên ở Chị đẹp.

Ở sân khấu Performance, đội Tóc Tiên lại chọn bản mashup Mùa đông, Chuyện của mùa đông. Các thành viên đầu tư ở phần intro với phần dàn dựng bối cảnh như một thước phim điện ảnh. Không những kể câu chuyện tình yêu đôi lứa đơn thuần, đội trưởng Tóc Tiên cùng Minh Hằng, Minh Tuyết, Minh Hằng, Ngọc Phước và Tuimi tái hiện nỗi đau của những người mất đi người thân sau cơn bão.

Bản mashup gây xúc động, đặc biệt là khi Minh Tuyết nghẹn ngào kể việc người thân của Tuimi qua đời trước khi cả nhóm lên thi đấu. Không khí lắng đọng bao trùm khán phòng.

Đúng như dự đoán, tiết mục lấy nước mắt của khán giả và nhận số điểm hoa sóng 3.090.

Đội thi cuối cùng đến từ Châu Tuyết Vân với Đi về nhà. Các chị đẹp nỗ lực hoàn thành tiết mục. Song Đi về nhà không mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả.

Sau Công diễn 3, đội của Tóc Tiên dẫn đầu bảng tổng sắp. Trong khi đó, team của Châu Tuyết Vân chót bảng với 2.700.

Ái Phương, Ngọc Ánh, Thuý Hiền cùng đội Maitinhvi và đội Kiều Anh nằm trong danh sách nguy hiểm. Các chị Đẹp này phải di chuyển đến phòng loại để nhận kết quả chung cuộc.

Cuối cùng, 4 chị đẹp phải rời cuộc thi gồm Ái Phương, Ngọc Ánh, Thuý Hiền và Đồng Ánh Quỳnh. Ở giây phút chia tay, các chị đẹp khóc sướt mướt, ôm lấy nhau.

Đồng Ánh Quỳnh nghẹn ngào: "Tôi chưa bao giờ có nhiều chị em như thế trong quá trình làm nghề. Những ngày tháng vừa rồi được ở cùng và đồng hành với các chị em, tôi cảm thấy rất vui. Chị đẹp mang cho mình những trải nghiệm rất quý, đặc biệt là những người chị em tốt và đầy yêu thương".

Các chị đẹp khóc khi phải chia tay 4 nghệ sĩ.

Chị đẹp lớn tuổi nhất chương trình - Ngọc Ánh bật khóc. "Tôi nhìn giường của mình, nhớ các em, sân khấu, nhớ sự chăm sóc của tất cả. Ai cũng yêu bé Sáu. Chị em chúng mình sẽ gặp lại nhau bên ngoài", nữ ca sĩ bày tỏ.

Trang Pháp, Diệp Lâm Anh trở lại Chị đẹp

Sau Công diễn 3, bảng điểm cá nhân của dàn chị đẹp cũng được công bố. MisThy vươn lên dần đầu với 990. Trong khi đó, Tóc Tiên xuống vị trí thứ hai với 860. Bám sát giọng ca Like This Like That là Kiều Anh, Gil Lê.

Các nghệ sĩ có điểm thấp nhất, đối diện nguy cơ phải ra về gồm Vũ Ngọc Anh, Hoàng Yến Chibi, Hậu Hoàng...

Đến Công diễn 4, luật chơi tiếp tục thay đổi. Đội có tổng điểm hoa sóng cao nhất có quyền ưu tiên lựa chọn đội hình có số lượng thành viên mong muốn và tiến hành chiêu mộ thành viên tự do.

Mỗi lượt chiêu mộ, đội trưởng gửi lời mời công khai tới một thành viên. Nếu thành viên tự do đồng ý sẽ ngay lập tức sát nhập vào đội. Nếu bị từ chối, đội trưởng phải đợi tới lượt tiếp theo.

Bốn đội hình còn lại liên tục thảo luận nội bộ để lựa chọn các thành viên mà mình mong muốn. Mỹ Linh gợi ý cho đội Thiều Bảo Trâm mời Maitinhvi gia nhập. Tóc Tiên và Châu Tuyết Vân lựa chọn đội hình 6 thành viên. Thiều Bảo Trâm và Kiều Anh tiếp tục giữ đội hình mong muốn với 5 thành viên.

Trang Pháp, Phương Vy và nhiều chị đẹp mùa 1 quay lại hỗ trợ.

Quy tắc thi đấu của công này cũng có sự thay đổi. Các phần thi đấu được gọi là Đường đua. Có hai đường đua mang tên Đường đua Đội trưởng và Đường đua Tổng lực.

Đáng chú ý, dàn chị đẹp ở mùa 1 trở lại để trợ giúp cho các đội ở các đường đua. Trong đó, Phương Vy và Giang Hồng Ngọc sẽ trợ giúp phần vocal ở đường đua Đội trưởng. Còn 4 chị đẹp trợ giúp dance bao gồm: Lynk Lee, Huyền Baby, Diệp Lâm Anh và Trang Pháp.