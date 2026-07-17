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Công nghệ

AI Google tụt hậu, Gemini mới tiếp tục trễ hẹn

  • Thứ sáu, 17/7/2026 11:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Gemini 3.5 Pro chưa ra mắt như đúng kế hoạch do Google muốn cải thiện khả năng lập trình, trong lúc công ty thử thêm bản nâng cấp của mô hình Flash.

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Mô hình Gemini 3.5 Pro chưa thể ra mắt do hiệu suất không đạt kỳ vọng. Ảnh: 9to5Google.

Tại Google I/O 2026 hồi tháng 5, gã khổng lồ tìm kiếm đã giới thiệu Gemini 3.5 Flash và cho biết phiên bản Pro sẽ ra mắt trong tháng 6. Google khi đó nói mô hình mới đang cho thấy nhiều cải thiện. Tuy nhiên, thời hạn này đã trôi qua mà công ty chưa công bố lịch phát hành mới.

Theo 9to5Google, đội ngũ phát triển đang dành thêm thời gian để cải thiện Gemini 3.5 Pro, đặc biệt ở mảng viết mã. Bài viết cho biết vào cuối tháng 6, Google đã cập nhật dữ liệu huấn luyện nhằm nâng kỹ năng lập trình cho mô hình. Tuy nhiên, kết quả không như mong đợi.

Diễn biến này cho thấy việc phát triển Gemini 3.5 Pro có thể đã bị chậm lại sau Google I/O. Đây là tín hiệu đáng chú ý vì lập trình đang trở thành một trong những mặt trận quan trọng nhất của cuộc đua AI.

Google chưa nói rõ Gemini 3.5 Pro đang hoạt động ra sao ở các lĩnh vực khác. Phiên bản Gemini 3.1 Pro đã được phát hành từ tháng 2. Điều này khiến khoảng cách giữa các bản Pro trở nên đáng chú ý hơn, nhất là khi nhiều đối thủ liên tục tung mô hình mới cho lập trình và tác nhân AI.

Trong tuyên bố mới đây, Google cho biết công ty đang “thử nghiệm 3.5 Pro, một mô hình Flash nâng cấp và các mô hình khác với đối tác”. Họ cũng nói thêm rằng các mô hình khác đang nằm trong kế hoạch phát hành sớm, đồng thời giữ chi phí ở mức hiệu quả cho khách hàng.

Điều này cho thấy Google không chỉ tập trung vào bản Pro. Công ty muốn duy trì một danh mục mô hình rộng hơn. Flash có thể là lựa chọn cho các tác vụ cần tốc độ và chi phí thấp. Trong khi đó, mô hình Pro được kỳ vọng dành cho các tác vụ chuyên sâu, trong đó có lập trình.

Sự chậm trễ của Gemini 3.5 Pro diễn ra trong bối cảnh Google đẩy mạnh AI lập trình trong nội bộ. Theo thông tin Google công bố tại Cloud Next 2026, 75% mã mới tại công ty hiện do AI tạo ra và được kỹ sư phê duyệt, tăng từ mức 50% vào mùa thu năm ngoái.

Tuy vậy, việc dùng AI để viết mã vẫn là vấn đề nhạy cảm. Theo 9to5Google, một số kỹ sư tại Google có quan điểm thận trọng hơn. Họ cho rằng các đoạn mã quan trọng nên do con người viết để đáp ứng tiêu chuẩn của công ty.

Gã khổng lồ tìm kiếm cũng đang tìm cách thống nhất các công cụ AI lập trình nội bộ. Bên ngoài công ty, các nhóm như DeepMind, Google Cloud và Android đều có sản phẩm riêng cho lập trình viên, gồm AI Studio, Vertex và Android Studio.

Trong bộ tứ AI, Gemini đang bị bỏ xa bởi các đối thủ. Fable 5 từ Anthropic thông minh và có khả năng lên kế hoạch, làm việc độc lập đáng nể. GPT 5.6 Sol lập trình chuyên sâu không thua gì, trong khi giá token rẻ và dung tích gói miễn phí cũng dồi dào hơn. Về phía Google, Antigravity tốc độ xử lý nhanh, nhưng tư duy kém và đang dần tụt hậu.

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  • Google

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    • Thời gian thành lập: 04/09/1998
    • Nhà sáng lập: Larry Page, Sergey Brin
    • Trụ sở chính: Googleplex tại Mountain View, California, Mỹ
    • Công ty mẹ: Alphabet Inc.

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